Об экономии, "подушке" и важных тратах: лайфхаки от экономиста

У вас есть личный финансовый план? Вы имеете пассивный доход? Эти очень популярные вопросы сегодня звучат в каждой статье или выступлении спикера. По данным РБК, Росстат в 2021 году впервые определил в России "границу бедности". Исходя из новой черты бедности, численность населения в нашей стране с доходами ниже этой границы в третьем квартале 2021 года составила 16 млн человек, или 11% (статистический "уровень бедности"). Граница бедности за третий квартал рассчитана на отметке 11 970 руб. для всего населения. Поэтому определение личного финансового плана приобретает несколько иное содержание, чем изначально в него вкладывалось.

Много в разных источниках написано о том, как научиться экономить, как вести учет личных финансов, определить, куда же исчезли все деньги. Но самый важный вопрос: как это делать так, чтобы совсем не чувствовать себя обделенным и предотвратить полное исчезновение денег в бюджете?

Об экономии, "подушке" и действительно важных тратах задумались все, особенно после глобального коронакризиса. Своими финансовыми лайфхаками поделилась с читателями Pravda.Ru к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и менеджмента Кубанского государственного университета Ольга Руденко.

Как грамотно экономить: лайфхаки

Учёт расходов и доходов

Итак, чтобы уверенно себя чувствовать, всегда должны быть деньги в комфортной сумме. Обычно говорят эксперты, что эта сумма равна вашим доходам за шесть месяцев. Как их собрать? Должен быть учет доходов и расходов.

"Сама веду учет расходов, и бывает, не всегда учитываю мелкие траты. Тогда к концу месяца по расчетам должны остаться деньги, а их фактически нет. Приходится вспоминать все и записывать. Уже после третьего месяца учета расходов возможно структурировать все статьи и понять, где можно что-то уменьшить, а что уменьшать совсем не хочется или это невозможно. Исходя из такого анализа, вполне возможно запланировать поход в магазин для покупок тех мелочей, которые всегда хочется купить для перекуса. При этом узнать о скидках или акциях на этот товар и заодно немного сэкономить. Возможно, появится еще и желание заменить это чем-то более полезным или домашнего приготовления", — отмечает Ольга Руденко в интервью Pravda.Ru.

Вопрос оплаты товара

Легче контролировать наличные средства. Но есть еще возможность все-таки заработать при оплате пластиковыми карами. Для этого надо изучить предлагаемые бонусные программы разных банков и принять решение, что для вас наиболее выгодно. Возможно, вы чаще всего покупаете только в одной сети магазинов, тогда какой банк с этой сетью работает и даёт наиболее выгодные условия? Кроме того, наличие дисконтной карты тоже даёт ощутимую пользу бюджету. Особенно если это карта на фиксированную процентную скидку с общей суммы покупки. Можно открыть кредитную карту с бесплатным обслуживанием и даже беспроцентным снятием наличных. Долг в этом случае важно платить в оговоренный период, не платя проценты. Поэтому четко просчитайте свои возможности и соотнесите их со временем пользования деньгами, советует эксперт.

Маркетинговые уловки

Разные интернет-магазины уже предлагают очень доступные цены по товарам и услугам. Главное — мониторить и не вестись на маркетинговые акции, если этот товар вам точно не нужен. Пандемия изменила многие потребительские привычки и поведения. И сейчас появилось целое движение в обществе осознанного потребления. Оно касается и формирования гардероба: составляется капсула и при меньших средствах создается больше образов.

Инвестиции как способ сэкономить

Сэкономленные средства можно инвестировать. Но здесь надо основательно разобраться. Часто говорят, что инвестировать можно с любой суммы. Я считаю, что инвестиции начинаются где-то со ста тысяч рублей. Именно с этой суммы с вами будет интересно работать брокерам, а вы сможете почувствовать доход. Можно и самостоятельно проводить инвестирование. Если выбрали этот путь, то на начальном этапе все-таки лучше придерживаться собственной безрисковой стратегии инвестирования и делать инвестиции на дне рынка.

Но чтобы набрать сумму для инвестирования, надо ее накопить. Сэкономленные средства можно отложить на депозит, можно покупать валюту. И здесь важным будет поставленная цель — накопить. Тогда анализируем предложения банков, понимаем, что подходит по срокам, суммам и ставкам.

Таким образом, собрать нужную сумму, инвестировать ее, получать дополнительный доход и сформировать личный финансовый план вполне возможно. Определите — с какой целью экономите, где это можете сделать, и точно все получится! Экономия может быть приятной!

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