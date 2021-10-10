Развод может открыть двери в новую счастливую жизнь

Как пережить развод с минимальными потерями, поддержать себя и начать новую счастливую жизнь, рассказала Pravda. Ru коуч Ирина Бенетт.

Ищите точку опоры

— Ирина, как уменьшить психологическую травму в процессе развода и после него?

— Это не обязательно долгий мучительный процесс — это может быть избавление, новый этап жизни, который, может быть, откроет для вас двери в новую счастливую жизнь.

Скорее всего, когда кто-то выходит замуж или женится, то думает о том, чтобы быть счастливым, а не о том, чтобы мучиться в отношениях. Не надо искать виноватых. Мы все делаем ошибки. Сейчас очень сложное время, огромное количество разводов.

Есть такая техника "рамка решения — рамка проблемы". Как правило, люди начинают себя обвинять: "А почему это случилось? Что я сделал не так?" Этот период и так тяжёлый, поэтому не надо усугублять, а нужно искать выход. То есть если решение о разводе уже принято, то самое важное — это себя поддержать, с наименьшими потерями пройти этот период, сделать правильные выводы, чтобы построить себе действительно счастливую жизнь.

Надо, чтобы человек был себе лучшим другом: как мы бы поддерживали своих лучших друзей, так же нужно поддерживать себя.

Что такое "рамка решения — рамка проблемы"? Мы не зацикливаемся на проблеме: "У меня развод, как это могло случиться?", а сразу задаём себе вопрос: "А что бы могло быть лучшим решением? Как я могу себя здесь поддержать? Что или кто может мне помочь?"

— То есть во время развода надо не зацикливаться на страданиях, а пытаться обрести опору?

— Да. Это в любом случае сложный период. Независимо от того, кто инициатор развода, переживают оба человека. Мы лишаемся части своей жизни. Это больно. Надо просто понять, почему мы выбрали именно этого партнёра, почему решили строить жизнь именно такую (чуть позже, когда придём в себя), чтобы следующие отношения были бы уже счастливыми. Тогда через какое-то время вы будете благодарны этим отношениям, разводу, потому что вы вырастете.

Как у любой травмы, здесь есть несколько этапов, которые мы всё равно будем переживать, — это стадии принятия горя. Сначала шок, отрицание — мы категорически не согласны. Мы не понимаем, как жить дальше, всё завязано на этом партнёре.

— Очень похоже на то, когда умирает близкий: ты отрицаешь это, а потом ненавидишь окружающих.

— Да. На стадии шока и отрицания у нас подъём энергии. Потом идет злость, мы очень злимся на партнёра. Потом депрессия — упадок сил, ничего не хочется, мы не видим никаких перспектив. После этого идут размышления и принятие. Потом начинается адаптация к новой жизни.

Когда мы понимаем, что в любом случае будем проходить этапы шока, отрицания, злости, депрессии, принятия, то можем понять, на каком сейчас этапе, и поддержать себя.

— Каких побочных явлений можно ожидать в процессе развода и после? Это же не проходит бесследно? Человек на стадии гнева, например, может заболеть?

— На стадии гнева он не заболеет. У него много энергии, он может наворотить не очень хороших дел. Лучше это направить в область физкультуры, спортклубов. Если сделать что-то, к чему стремится обиженная душа, то можно потом сильно пожалеть. Поэтому здесь себя лучше сдерживать. Великолепная фраза, которая поможет на любой стадии: "Я подумаю об этом завтра". А завтра уже будет легче, злость проходит. Потому что спорт:

перерабатывает гнев,

справляется с депрессией,

пережигает негативные гормоны,

включает дофамин.

Если заниматься спортом на любой из этих стадий, вы пройдёте этот период быстрее, легче и выйдете более здоровым. Мы через тело влияем на психику: если мы заставим себя чуть-чуть подвигаться, нам станет легче.

Рывок в новую жизнь

— Иногда человек перестаёт верить в отношения. Как с этим справиться?

— Он в каком-то смысле прав, потому что то, что он делал, не получилось.

У него не получилось с тем выбором, который он сделал. Но это не значит, что других выборов нет. Он просто сделал неправильный выбор партнёра или согласился, когда ему предложили.

Можно поработать с психологом, купить книги. Надо сделать выводы и идти дальше. У нас очень много программ закладывается: и родителями в детстве, и окружением. Эти программы, как правило, в бессознательном. Поэтому я сейчас поработаю над этим, пойму, где я чуть-чуть ошибся, и создам отношения, которые действительно позволят мне быть счастливым.

У нас принято страдать, у нас возводится это в культ, и мы с детства погружаемся в это всё. Здесь это не нужно.

На этот период нужно исключить из жизни всех нытиков, неудачников, потому что, общаясь с ними, можно подумать, что выхода вообще нет. А это не так.

Поэтому окружаем себя людьми, которые прожили этот период, а потом построили прекрасные отношения. Исключаем из своей жизни абьюзеров, токсичных людей, которые скажут: "А я говорила". И не смотрим фильмы депрессивные. Смотрим фильмы о сильных людях, которые прошли эти этапы и сделали свою жизнь потрясающей.

— Получается, польза и вред от развода существуют в голове человека?

— Да. Это исключительно наше восприятие. Вот ещё важный момент. Когда у нас происходит развод, получается, что наши мечты, планы вдруг обрушились. Мозг зациклен: "Я не могу вот это сделать, мы планировали с мужем". Поэтому мы берём и записываем свои мечты, которые были раньше. И смотрим, что из этого списка я могу осуществить самостоятельно, без бывшего супруга? Когда вы это напишете, вы увидите, что огромное количество планов вы можете осуществить сейчас. Вы можете:

записаться на курсы,

поехать отдыхать в компании.

Это создаст опору. То есть мы перестаём думать о том, что невозможно, а фокусируемся на том, что возможно. Вся энергия пошла туда: включаемся и создаём себе новую жизнь. И тогда через какое-то время вы будете говорить, что этот период был сложным, но самым результативным.