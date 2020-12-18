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Автор Александр Шторм

Коронавирус или реформа: количество пенсионеров убывает

Общество » Практика

Вопрос, целесообразно ли повышение пенсионного возраста, беспокоит многие страны. Молдавия собралась отменять принятое ранее решение по этому поводу. В России же не сомневаются в том, что всё сделали правильно.

Коронавирус или реформа: количество пенсионеров убывает

Российский президент Владимир Путин рассказал населению о достижениях, а не провалах пенсионной системы.

В качестве примера профильные ведомства приводят статистику, согласно которой в стране идёт сокращение численности пенсионеров — на сотни тысяч человек в год.

На фоне коронавирусного кризиса положение дел в России можно уже считать плачевным. А с учётом того, что Европа в последние годы дрейфовала как раз к послаблениям в этой области, то позицию наших властей толерантной не назовёшь.

Франция, Италия и Польща думают об инструментах — это либо снижение возрастной планки, либо корректировка планов предстоящего повышения возраста. Правда страны возвращали пенсионный возраст примерно к тому уровню, до которого он сейчас постепенно повышается в РФ.

Проблема в том, что по ожидаемой продолжительности жизни граждан нашей стране до Европы ещё очень далеко. Пока российский глава не проведёт в жизнь комплекс мероприятий для увеличения продолжительности жизни, ситуация не переломится.

По данным Пенсионного фонда России (ПФР), в этом году число пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости, уже сократилось примерно на 200 тысяч человек. Так, по данным на 1 октября 2020 года, пенсионеров в стране было 36,1 миллиона человек, а ровно год назад — 36,3 миллиона человек.

Специалисты ведомства Максима Топилина также подчеркнули, что в 2020 году на пенсию вышли женщины в возрасте 55,5 лет и мужчины в возрасте 60,5 лет. Это граждане, которым во втором полугодии 2019-го исполнилось 55 и 60 лет соответственно.

Не могло ли количество пенсионеров снизиться из-за пандемии, эксперты напрямую не отвечают.

Напомним, что численность пенсионеров уменьшалась и в прошлом году. Тогда на пенсию тоже выходили женщины в возрасте 55,5 лет и мужчины в возрасте 60,5

Об этом говорил директор института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский. Он напомнил, что начиная с конца 50-х и до конца 60-х годов каждое следующее поколение россиян (мужчин и женщин) было меньше предыдущего.

Вопрос ещё и в том, что экономический эффект от пенсионной реформы тоже не очевиден. Если вопрос индексации для работающих пенсионеров не получил однозначного ответа, то нет гарантии, что и остальное не станет проблемой.

Так что пока ясности в отношении следствий нововведений нет.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы смертность демография пенсионеры пенсионный фонд пенсионная реформа анатолий вишневский пандемия коронавируса
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