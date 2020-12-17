Подавление желаний: лучше направить силу в позитивное русло

Как избавиться от внутреннего критика и формировать свою жизнь так, как считаешь нужным? Почему перемены дают дискомфорт? Ведущая "Правды.Ру" решила поговорить об этом на примере фильма "У зеркала два лица" с психологом Светланой Шарко.

Читайте начало интервью:

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Маргарита Кичерова: Какие именно действия могут помочь перестать "отражать" окружающих, бесконечно подстраиваться под них?

— Надо увидеть, что нет внешне виноватого в том, что вы себя так ощущаете. Все эти фигуры или в прошлом, или уже не оказывают такого действия, как ваше внутреннее обесценивание себя. Надо найти людей, которые помогут идентифицировать голоса внутренних критиков и противодействовать им. У многих психологов есть выработанные техники.

— Получается, что мы достаточно сильны, раз внутренний критик сильнее тех, кто напротив нас. Значит, мы можем с той же силой давить на критика внутреннего? Мы достаточно сильны, чтобы справиться.

— Да, потому что мы много энергии тратим на подавление своих желаний, чтобы до сих пор слушаться критика. Силы много, и вот теперь бы ее в позитивное русло, на избавление себя от критиков, негативных программ.

— И вот мы, наконец, послушали себя, стали делать то, что хотим, как героиня фильма. Но встречаем сопротивление окружающих. Сопротивлялась мама, потому что она не хотела ее видеть такой, сопротивлялась сестра, потому что она видела в ней конкуренцию, сопротивлялся ее муж, ради которого она, собственно, и затеяла все эти перемены. Почему перемены дают дискомфорт?

— Люди привыкли, им выгодно, чтобы мы оставались такими как есть. Даже если это губит нашу жизнь. Матери было комфортно затачивать об дочь свою самооценку и при этом не быть одинокой. Сестра — истеричная конкурирующая натура, которой тоже нужен близкий человек, рядом с которым можно быть самой собой. Я не согласна, что тут изменения ради мужа, скорее, как раз вопреки, он не был заинтересован. Лишь потом она увидела в нем, что все же есть любовь, чувства, которые открыты.

В фильме хорошо показано про похудение и прочие уже тогда модные вещи. Она стала собой, проявила истинную себя. Вообще, это во многом образ самой Барбры Стрейзанд, с таким противоречивым лицом в плане стандартной красоты, но с этим очарованием.

— Наверное, это даже ее история, потому что мама не принимала ее внешность, унижала и говорила нелицеприятные вещи.

— Вне сомнения. В фильме еще показан эпизод с детскими фотографиями — очень хорошее упражнение, называется "Свет подлинного я". Когда клиент находит фотографию из детства, которая ему очень откликается. Смотреть на нее и предполагать: вы можете нанести сейчас вред этому ребенку?

— Очень ценное упражнение.

— При этом при встрече с подругой, несмотря на свое похудение, она говорит: "Хорошо, давай я съем половину твоего чизбургера". Она готова быть живой, ощущая любовь к миру. А танец в конце — я пересматривала два раза и наслаждалась актерами, выражениями их лиц. Это влюбленность, необыкновенно прекрасно.

— Когда при поцелуе заиграла музыка, как они мечтали.



— Конечно, состояние влюбленности — измененное сознание, когда мы опять соединены с кем-то необыкновенно близко на какое-то время. Это не может длиться вечно, но это очень согревает, это правда. Это то, что согревает нас надолго. Мы позволяем себе близость, ведь любовь — это близость. И сестра, и мать довольствовались тем, что на них смотрели с восхищением.

— На них никто не смотрел с любовью?

— На них смотрели с восхищением и любовью, но влюбленность — это чувство двоих, и когда чувства сливаются, тогда получается эта необыкновенная глубина и игра. Они же довольствовались взглядами восхищения. А Барбра пошла дальше, она способна на близость.

— Несмотря на сопротивление окружающих и внутренние запреты.

— Она сказала "нет" Алексу, который оказался абсолютно инфантильным, милягой прилипчивым.

— Раненые люди, видимо, залипают. Как будто ты не можешь оторваться от пустого человека.

— Не все раненые залипают, некоторые бегут. Если смотреть на Алекса как на раненого, будет много теплоты к нему, но он пуст в том смысле, что тоже неспособен на близость, которая нужна героине.