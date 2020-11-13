Военно-патриотические игры пройдут в "концлагере"

В Карелии креативно подошли к реализации программы военно-патриотического воспитания — свои двери скоро распахнет детский "концлагерь".

Патриотические выходные

ГТРК "Карелия" с гордостью сообщила, что в деревне Ватнаволок Кондопожского района практически готов к открытию музей, в котором воссоздан быт малолетних узников финских концлагерей:

"Первые группы школьников планируют принять в начале декабря. Уже возведены дощатые бараки, пулеметные и смотровые вышки".

С начала декабря "концлагерь" уже сможет принимать школьников на "Патриотические выходные". В программе предусмотрены:

демонстрация документальных фильмов о жизни узников концлагерей;

встречи с реальными узниками;

военно-патриотические игры.

Способность соединить в одной фразе понятия "игра" и "концлагерь" — настоящее достижение креативной мысли. Потом власти и неугомонные граждане с диагнозом "воспаление скреп головного мозга" начинают искренне возмущаться, что молодежь играет и шалит на территориях мемориальных комплексов.

Место под музей, в котором, судя по сюжету региональной телекомпании, нет ничего, кроме голых стен, выбрали на территории базы отдыха. Благо, что не на реальной площадке бывшего концлагеря, в котором содержались узники. Подобные лагеря для советских военнопленных и гражданского населения функционировали в Карелии в 1941–1944 годах.

Строительство объекта планировалось начать в 2019 году. Организаторы "концлагеря" попытались запустить проект в деревне Шайдома Кондопожского района, а затем попробовали в самой Кондопоге. Неудивительно, что местные жители выступили против такого инфернального "Диснейленда" для проведения военно-патриотических игр. Историки считают, что в подобных лагерях погибли более 4000 человек.

Новый объект военно-патриотического воспитания подрастающего поколения возводился при поддержке правительства Карелии. Фонд "Открытые возможности", который воплотил эту прорывную идею в жизнь, получил президентский грант в размере 2,8 млн рублей. Возможно, на вывеске музея дети увидят расположенные рядом надписи "Концлагерь" и "Открытые возможности".

Тень дядюшки Джо

Темой концентрационных лагерей пронизана вся жестокая история ХХ века. Было бы полезно рассказывать молодому поколению не только о том, что выгодно в контексте существующей идеологической парадигмы, но и откровенно раскрывать лютые и позорные страницы истории Великой страны.

Сейчас же власти стараются все реже публично вспоминать о сталинизме. Дошло до того, что всерьез рассматривали возможность признания образа товарища Сталина соответствующим канонам Русской православной церкви. Изображение дядюшки Джо, как ласково называл "Отца народов" Уинстон Черчилль, едва не появилось на мозаичном панно храма Воскресения Христова в парке "Патриот".

В головах молодых людей пытаются утрамбовать ощущение победы везде и во всем. Будто и вовсе не было финской войны, которая является неотъемлемой частью Второй мировой. Пакт Молотова-Риббентропа с секретным протоколом к нему, подписание которого осудили еще при советской власти, в наше время вдруг стали называть дипломатической победой. Да и о самой Второй мировой далеко не все еще известно на фоне немалого числа противоречий.

С отодвинутыми в тень страницами истории вроде как и автоматически списываются те же погибшие в финской войне красноармейцы и узники ГУЛАГа. И сотни тысяч пленных советских солдат, которых власти объявили предателями Родины. В остатке — лишь праздник, военно-патриотические игры на президентские гранты и никакой:

боли,

крови,

смертей;

разорванных в клочья судеб соотечественников.

На фоне нескончаемого фестиваля "Патриотических выходных" честных ответов на вопросы истории уровня писателя-фронтовика Даниила Гранина и академика Дмитрия Лихачева дождаться будет проблематично. Правда, может и статься, что любые дискуссии на темы, не вписывающиеся в утвержденную идеологическую парадигму, отнесут к:

попытке переписывания истории и принижения подвига;

элементу гибридной войны;

оскорблению власти (возможно, даже и советской).

О чем шепчут березы

Пока уполномоченный фонд под патронажем властей Карелии осваивал 2,8 млн рублей на строительство "концлагеря", студент института водного транспорта Алексей Дудоладов опубликовал видеообращение к губернатору Омской области Александру Буркову. Молодой человек обратился с просьбой посодействовать в обеспечении высокоскоростным интернетом деревни Станкевичи.

В силу ковидных обстоятельств студенты в этом году преимущественно учатся на удаленке. Для связи с преподавателями в Zoom требуется более высокий стандарт, нежели 2G, который ловится в деревне. Прилежный студент, чтобы выйти из положения, вынужден в любую погоду отправляться в соседний лес и залезать на высокую березу, чтобы поймать более мощный сигнал:

"Летом этого года я стал популярным блогером в Tiktok и проводил прямые эфиры с березы. Но, понимаете, сейчас не май месяц на дворе, и мне приходится жертвовать своим здоровьем. Я уже болел двухсторонней пневмонией".

В нижегородской гимназии № 1, которую довольно часто посещают потомки побежденных немцев, после ремонта туалеты оказались без дверей, но с нежностью были прикрыты шторкой. Оказалось, что двери не были предусмотрены проектом, и чиновники ищут другого подрядчика, чтобы обеспечить юным гражданам более конфиденциальную обстановку.

В школе села Манзурка Иркутской области о благоустроенном теплом туалете давно мечтали и школьники, и учителя, которые пока совместно пользуются "удобствами" во дворе. В новой же уборной установили унитазы, но не предусмотрели между ними перегородки и места для ног.

В селе Матвеевка Хабаровского края граждан попросили скинуться на организацию теплого туалета в здании, в котором сосредоточены практически все признаки цивилизации — от медицины до почты и дома культуры. Граждане в шоке. Этот инфраструктурный проект оценили почти в 900 тысяч рублей и разместили объявление, в котором, в частности, говорится:

"Теплый общественный туалет нужен и важен, это, прежде всего, наше здоровье и здоровье подрастающего поколения".

Вот это подрастающее поколение смотрит на всевозможные дорогостоящие военно-патриотические игры и другие номенклатурные перформансы, а само мечтает о том, чтобы не лезть на березу за знаниями и не мерзнуть во дворе, посещая объект типа "сортир". Ну и параллельно думает про себя, с чего же начинается Родина.