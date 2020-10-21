Лёгкий способ не платить долги

В Северо-западном Федеральном округе набирает обороты скандальное дело о банкротстве целого ряда активов братьев Абдуллаевых, в связи с крахом двух торговых сетей, SPAR и "Народная 7я". Активам Абдуллаевых предъявлены иски кредиторов на сумму свыше 15 млрд. руб., крупнейший кредитор — "Сбербанк", которому братья задолжали более 8 млрд. руб. На фоне тревожных мировых и российских новостей о пандемии коронавируса эта история осталась малозамеченной. А зря — братья Абдуллаевы скоро смогут заработать на бестселлере "Лёгкий способ не платить долги".

Но сейчас этот скандал вокруг бизнеса Абдуллаевых всё же выходит из тени, недавно тему живо обсуждали в каналах "Телеграм".

В "Телеграм" дело братьев Абдуллаевых называют не иначе как "постановочной" судебной баталией за право не платить 15 млрд. руб. долгов.

Сама по себе история "успеха" братьев Абдуллаевых никакого интереса не представляет. Попробовав себя в разных областях, они наконец схватили птицу удачи за хвост, начав развивать региональные сети дискаунтеров, под вывеской ТД "Интерторг", и в конце концов купили франшизу голландского бренда Spar.

Зарубежный бренд пошёл на пользу братьям Абдуллаевым, и к концу 2019 года они контролировали 500 магазинов под марками Spar, "Идея" и "Народная 7я". Агрессивная политика заимствований, приобретения новых активов сочеталась с драконовской экономией на операционных расходах — персоналу сетей предпочитали просто не платить, мурыжить его в крошечных ООО-однодневках, в общем, обычная история.

Однако в конце декабря 2019 года уже стало ясно, что ни одна финансовая организация не возьмётся перекредитовывать предприятия Абдуллаевых — долги превратились в чудовищное бремя. Бизнес умер.

Вариантов у братьев-должников по выходу из ситуации было немного. Однако, надо отдать им должное, их план практически гениален. В качестве инструмента решения проблемы было выбрано так называемое управляемое банкротство.

При этом в плане Абдуллаевых существует хорошее такое второе дно. Ещё до начала процедуры управляемого банкротства братья перевели все реальные активы на родственников, а часть вообще вывели за рубеж. Собственно, тем, кто в теме, хорошо известно — кому, куда и сколько. А схема защиты этих активов будет именно такая, как описано в данной публикации.

Вернёмся к управляемому банкротству. Для этого нужны две вещи — правильный порядок подачи финансовых претензий, и правильный выбор кандидатуры арбитражного управляющего.

Издание Riafan осветило, как была начата процедура банкротства: "В деле о банкротстве первым обратившимся и получившим право выбирать конкурсного управляющего для "Интерторга" стало ООО НПО "Про" с уставным капиталом в 10 тысяч рублей и с нулевым фондом оплаты труда, по данным отчетности от 2019 года. Эта компания просто выкупила долг "Интерторга", оплатив его в январе 2020 года, тем самым она опередила ключевого кредитора, Сбербанк, и получила все права первого обратившегося в суд за банкротством. Почему так получилось в этом деле? Почему не очень известная компания получила права первого обратившегося в суд, а Сбербанк вынужден идти за своей справедливостью в апелляцию? Возможно, это результат удачной переговорной дипломатии менеджмента "Интерторга" с кредиторами, сумевшего получить время для маневра. Возможно, очень удачное стечение обстоятельств".

Если называть вещи своими именами, братья Абдуллаевы просто сыграли на опережение и инициировали банкротство, используя ручную "структурку". В итоге именно они смогли теперь решать, кто станет арбитражным управляющим. Чтобы этого управляющего не заменили основные кредиторы, за несколько дней до начала банкротства была запущена процедура ликвидации. Какая связь? Очень просто: банкротство ликвидируемого должника по закону проводится в упрощённой форме — минуя процедуру наблюдения, судом сразу назначается конкурсный управляющий, которого независимым кредиторам, каким бы ни было их большинство, уже не сместить.

Затем дело было только за вторым шагом — выбором этого самого арбитражного управляющего. Напомним, что управляемый управляющий должен решить следующие задачи:

не позволить кредиторам дотянуться до средств семей братьев и помочь им вернуть то, что еще может быть возвращено из средств компании-должника;

затянуть процедуру, лишив кредиторов возможности что-то получить;

пропустить сроки исковой давности и взять на себя ответственность, тем самым предоставив возможность страховой компании проявить щедрость (то есть речь идёт о том, что братья ничего не заплатят по долгам, возложив выплаты на страховщиков — несомненно, красиво, но предельно цинично).

Поставленные задачи явно расходятся с профессиональным призванием арбитражного управляющего.

Значит — нужен был исполнитель, которому действительно нечего терять, и ему безразлично принести на плаху дело всей профессиональной жизни, вместе с репутацией. Вот и подобрана была кандидатура арбитражного управляющего из числа "случайных прохожих", просто подошедшего по критериям, обозначенным в законе, которые должны устроить судью.

Выбор арбитражного управляющего полностью соответствовал изложенной выше схеме.

Интересно, что некий Безруких Сергей Борисович, предложенный на роль арбитражного управляющего, членом саморегулируемой организации арбитражных управляющих стал только 20 декабря 2019 года. Согласно данным "Росреестра", сведения о нём были включены в Сводный государственный реестр арбитражных управляющих только 9 января 2020 года. Таким образом, стаж работы Сергея Безруких в качестве арбитражного управляющего составлял менее двух месяцев, когда его кандидатуру предложили на банкротство предприятий Абдуллаевых. Ясно, что в его опыте нет ни одной, хотя бы малюсенькой процедуры банкротства, не говоря уже о таких больших и сложных делах, каким является банкротство торговой империи Абдуллаевых.

Зато в опыте Сергея Безруких есть другой интересный эпизод, свидетельствующий о том, что он знает, как делается определённого вида бизнес. На сайте соответствующей СРО размещена справка ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования от 19.11.2019 года за № 35/2-269512 Э. В ней указано, что Безруких Сергей Борисович был осуждён 11.07.2008 года по приговору Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга по статье 159 ч.3 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере) на 5 лет лишения свободы условно.

Известно, что Сергей Безруких в своё время являлся управляющим филиала "Санкт-Петербургский" ОАО "Альфа-Банк". Как писали газеты "Известия" и "Коммерсантъ", 09 марта 2004 года Сергей Безруких. был арестован УФСБ по Санкт-Петербургу, ему было предъявлено обвинение в мошенничестве, связанном со схемой незаконного возврата НДС на сумму около 70 млн. рублей в составе группы лиц с участием генерального директора ООО "Универсалпром-комплект" Дмитрия Локтионова и сотрудника ОАО "Альфа-Банк" Михаила Василюка.

"Телеграм" иронизирует: "Арбитражный управляющий некто Сергей Безруких — это его первая и, вероятно, последняя процедура, (он часто меняет сферу интересов, даже успел погасить судимость за мошенничество)".

В общем, ясно, что "командные высоты" в деле банкротства заняли правильные люди. Однако, всё же, 15 млрд. руб., это много, и есть риски, что что-то платить всё-таки придётся.

Но и здесь лёгким способом не платить долги предлагается превосходное решение. Как известно, проблемы бизнеса Абдуллаевых возникли из-за того, что в "Сбербанке" недовольны поведением братьев, и именно поэтому никто не взялся перекредитовать их снова. Конечно, тут мы вступаем в область предположений, но очень возможно, что Абдуллаевы весь последний год целенаправленно портили отношения со "Сбером", для того, чтобы он послал им "чёрную метку".

Зачем? А вот зачем.

Понятно, что в каком-то виде, хоть что-то, но заплатить по долгам придётся. Задачей Абдуллаевых было вызвать иски со стороны "Сбербанка", так как он является держателем долга из более 8,1 млрд. руб., то есть когда на горизонте дела о банкротстве появится "звезда смерти" в лице главного банка России, надежды остальных кредиторов просто обратятся в пыль. А сам "Сбербанк", похоже, и не надеется вернуть деньги, которые он дал в долг Абдуллаевым. Конечно, кое-что "Сбер" вернёт. Но не так уж и много, и главное, в масштабах бизнеса "Сбербанка" дело Абдуллаевых — комариный укус, банк переварит эти потери.

В итоге операции "Банкротство" суду и арбитражному управляющему (вместе с лояльным ему руководством саморегулируемой организации), по сути, придётся потерпеть вероятные "укусы" строптивых кредиторов. Как правило, уровень подготовки взыскания таких долгов не очень высок, так как подразумевает содержание в штате юристов — "зубров". А их, если кто-то из кредиторов их и имел ранее, то растерял по дорогам частых оптимизаций. Но как только в дело вступил "Сбербанк", то успех братьев и их консультантов оказался практически гарантирован, так как "Сбербанк" и есть тот самый медведь, с появлением которого развалился весь теремок надежд других кредиторов.

Небезынтересна и ситуация со страхованием рисков арбитражного управляющего. Ведь юристам братьев Абдуллаевых понятно, что с таким "профессионалом" как Сергей Безруких, страховой случай наступит обязательно. Из разных вариантов юристы Абдуллаева выбрали страховую компанию ООО "Розничное и корпоративное страхование" (ООО "РИКС"). Безруких получил там расширенный полис, по которому "РИКС" придётся выплатить 50 млн. руб., сумма не маленькая.

Основной мотив выбора именно этой компании — то, что её владелец дорожит своей репутацией, и если наступит страховой случай (а совершенно ясно что он наступит), компания не будет судиться, а просто выполнит свои обязательства.

Владелец ООО "РИКС" — не кто-нибудь, а недавно назначенный вице-премьер и министр экономического развития Чувашии Дмитрий Иванович Краснов. По данным СМИ, Краснов родился в 1980 году в Чебоксарах. Окончил Чувашский госуниверситет имени И. Н. Ульянова по специальности "Мировая экономика" и Чебоксарский кооперативный институт по специальности "Государственное и муниципальное управление".

Еще студентом он начал работать в местном филиале одной из федеральных страховых компаний. После получил предложение переехать в Москву, где и работал до последнего времени в разных компаниях преимущественно страхового профиля. До назначения в правительство Чувашии он руководил ООО "РИКС", в которой, как следует из некоторых публикаций, он контролирует примерно 60% активов.

Интрига с ООО "РИКС" сейчас заключается в том, что наёмные менеджеры этой страховой компании пытаются отозвать полис, чтобы не краснеть перед собственником. Учитывая уровень их подготовки можно предположить, что арбитражный управляющий Безруких все-таки скоро останется без полиса и будет вынужден искать новый.

Поэтому следует оставить всякие политесы, и предупредить другие страховые компании, что скоро в гости к ним заявится Сергей Безруких.

А, по данным "Телеграм", на всякий случай Безруких застраховали ещё у одной страховой компании — "Арсенал". Но и здесь интрига всё в том же — как грамотно отозвать полис, и не подставить собственников страховой компании.

Схема братьев Абдуллаевых хороша, но чересчур откровенна. Они подставляют судебную систему — де факто лазейки в законодательстве позволяют Мушвигу и его команде делать то, что они делают, но ценой полного обрушения репутации судебных органов. Братья подставляют страховые компании, оказывается так просто не платить, за тебя заплатит кто-то другой. А кредиторы, когда поймут, что их единственный шанс вернуть деньги, это страховщики, конечно, воспользуются этим выходом. Наконец, полностью будет скомпрометирована процедура банкротства и институт арбитражных управляющих.

Если возможно такое, как в истории со Spar, собственно кто решится прокредитовать перспективное предприятие, интересный бизнес? Так что будут и негативные последствия для экономики страны. Мы будем продолжать следить за развитием ситуации. Если братьям Абдуллаевым удастся запланированное, то дело станет действенным пособием для нежелающих платить крупные и очень крупные долги. Судья и арбитражный управляющий подарят ценителям согласованную дорожную карту — "Лёгкий способ не платить долги".