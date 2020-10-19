Михаил Хазин на грани фола

Пока государство борется с кризисом и коронавирусом, некоторые персонажи, именующие себя экономистами и политологами, продолжают нагнетать обстановку. В этой сложной нестабильной ситуации людям вместо того, чтобы их поддержать, рисуют картины катастроф разного масштаба. И пытаются заработать на этом.

Целой серией ужасающих предсказаний падения страны в "великую депрессию" разразился так называемый экономист, статистик по образованию, блогер, теле- и радиоведущий Михаил Хазин. Он предрекает россиянам нищету, а национальной экономике — затяжную рецессию, не подводя никакой доказательной базы под свои утверждения. Но это не мешает ему брать за свои семинары сотни тысяч рублей.

Те, кто хорошо знаком с деятельностью Хазина, знают, что его пророчества, которые коллеги по экспертному цеху называют "фантастическим бредом", "сбываются чуть реже, чем никогда". Ни предсказанный им голод в Восточной Европе, ни распад ВТО так и не сбылись. Но Хазину, несмотря на годы публичных выступлений в формате "тыкать пальцем в небо", удивительным образом удается неплохо наживаться на демагогическом таланте. Известно, к примеру, что он входит в пул ангажированных экспертов. В частности, высказывалось мнение, что Хазин регулярно "подсвечивает" проблему обманутых дольщиков в интересах определенных девелоперских групп.

Доходный треп

Взять хотя бы работу Михаила Хазина в экспертном центре "Неокон", который он возглавлял на протяжении десяти лет. Официальной сферой деятельности компании заявлено консультирование реального сектора экономики по разного рода вопросам, понятное дело, не бесплатно.

Кстати, и сегодня "Неокон" продолжает сотрудничать с Хазиным. Основателем и гендиректором компании является еще один эксперт-пророк Денис Ракша. Какой тот профи в области экономики, можно судить по бизнес-деятельности одного из его пяти сыновей, Сергея Ракши, который прославился скандальными проектами "Смартшеринг" (сдача гаджетов в аренду таксистам) и фабрика по выращиванию червей (так называемое, вермерство с целью получения пищевого белка). Оба бизнеса работали по принципу финансовой пирамиды, привлекая средства частных инвесторов, которые Ракша-младший возвращать не торопится.

Денис Ракша активно пиарит в своих социальных сетях информационное агентство "Аврора", сайт которого является основным рупором Михаила Хазина. Здесь он не только публикуется, но и рекламирует собственные платные семинары и бизнес-тренинги. Люди покупаются на "фантастический бред" Хазина и готовы выкладывать весьма внушительные суммы, чтобы его послушать. Так, весной 2020 года, на пике первой волны эпидемии, свои онлайн-консультации по скайпу эксперт оценивал в 120 тысяч рублей. В отличие от индивидуалочек массовые семинары на дистанционке в начале октября стоили 14,5 тысячи рублей. Идя в ногу с техническим прогрессом, Михаил Леонидович собирается даже открыть мобильное приложение "Спросите у Хазина".

Устраивает эксперт и занятия-офлайн. К примеру, сразу после президентских выборов в США в начале ноября этого года он планирует обсудить их итоги на одном из курортов в Ленинградской области. Разговоры о "многогранном и комплексном мировом кризисе" обойдутся участникам в суммы от 12 тысяч до 100 тысяч рублей. Самые дорогие билеты включают ужин с "гуру" Хазиным. Кроме того, в "VIP-программу" входят "фуршет и "Большая игра", розыгрыш геостратегического бриджа, обсуждение, общение". Ну а рядовые семинаристы удостоятся чести поиграть в "командную интеллектуальную бизнес-игру" по мотивам одной из книг "эксперта".

Михаилу Хазину в принципе все равно, на какой теме зарабатывать. Например, в прошлом году он принял участие в форуме "Как снизить налоги и обезопасить бизнес в 2019 году", чем вызвал негодование коллег-экспертов. Экономист и публицист Никита Кричевский предостерег "не покупаться на дешевые разводы по поводу налоговой оптимизации" и напомнил, что законных способов ухода от налогов в России не существует. Фактически участники форума оплатили вредные советы Хазина, которые могут подвести их под уголовную ответственность.

Кстати бухгалтерия самого эксперта остается делом темным. На сегодняшний день нельзя точно сказать, какое юридическое лицо занимается организацией семинаров Хазина и, соответственно, платит налоги. Ранее обвинения в неуплате налогов уже предъявлялись одной из структур — "Фонду экономических исследований Михаила Хазина". Только после открытия исполнительного производства организация погасила задолженность перед бюджетом. Принимая во внимание большую увлеченность "экономиста" вопросами уменьшения налогооблагаемой базы, не исключено, что история о неуплате налогов структурами Хазина пополнится новыми эпизодами.

Политические амбиции

Часто Михаил Хазин использует трибуну национал-консервативной партии "Родина". И тоже для того, чтобы морочить голову аудитории. Как и Владимир Жириновский, когда-то обещавший дать "каждой бабе по мужику", недавно Хазин выступил с предложением раздать молодым семьям трехкомнатные квартиры в обмен на обещание родить троих детей в строго отведенные сроки. Так политик предложил раз и навсегда решить демографический вопрос.

При "Родине" Михаил Хазин возглавляет совет по экономике и бизнесу. А в 2016 году даже принимал участие от партии в выборах в Госдуму в Новосибирской области, однако кампанию с треском проиграл.

Брат эксперта Андрей Хазин-младший тоже пытался пролезть в большую политику, и даже был членом Совета Федерации от Кировской области. Но в 2016 году стал фигурантом громкого скандала: его обвинили в попытке купить себе место ректора РГГУ. По некоторой информации, он также всерьез метил сменить Владимира Мединского на посту министра культуры. Тогда-то СМИ и вспомнили о том, что братья поддерживали тесный контакт с "юкосовцами" и лично с Леонидом Невзлиным, осужденным за убийство экс-мэра Нефтеюганска.

Как известно, ближайший соратник Михаила Ходорковского в 2003 году получил ту самую должность ректора РГГУ в обмен на бюджетные вливания со стороны "ЮКОСа". Ходорковский и Невзлин тогда делали ставку на молодежь, а их фонд "Открытая Россия" продвигал различные образовательные программы, с помощью которых предполагалось влиять на умы молодого поколения.

Невзлину долго на ректорском посту удержаться не удалось, и когда представился случай, аккурат за два года до президентских выборов-2018, Ходорковский, видимо, вспомнил о Хазиных. Однако сомнительные связи эксперта-патриота Михаила Хазина и заигрывание с Западом — это совсем другая история.