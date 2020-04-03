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Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Василий Амирджанов

Little Big ударит по COVID-19 "Карантиновидением"

Общество

Отмена музыкального конкурса "Евровидение" из-за пандемии COVID-19 внесла свой вклад в общеевропейскую коронадепрессию, но оказалось, что есть еще способы для поднятия бодрости духа.

Отменили Евровидение, Мы сделали своё – «Карантиновидение»

Сидящие по свои домам европейцы иногда устраивают балконные концерты. Эта идея прижилась и на постсоветском пространстве. Системное же решение раскрытия творческого потенциала сидельцев в самоизоляции найдено одним из участников несостоявшегося европейского музыкального конкурса — группой Little Big.

"Евровидение" меняет концепцию

Организаторы конкурса "Евровидение" сообщили, что переформатируют шоу и устроят онлайн концерт, в котором выступят не только участники несостоявшегося состязания 2020 года, но герои музыкальной площадки прошлых лет. Концерт, который будет продолжаться порядка двух часов, продюсеры обещают транслировать 16 мая:

"Мы хотим сделать шоу, которое бы привлекло внимание не только к 41 артистам, которые должны были появиться в Роттердаме, но и вдохновило тех, кто дома, соединило бы людей со всей Европы и за ее пределами в эти трудные времена".

Новости из США, Италии и Испании, которых крепко накрыл коронавирус, добавляют тревоги и жителям России. Вроде бы уже понятна технология борьбы с эпидемией, предпринимаемые меры, но пока ученые разных стран только изучают COVID-19 и тестируют вакцины. О каком-либо препарате-терминаторе коронавируса речи еще нет.

На этом фоне активность представителей шоу-бизнеса, которая уже вовсю развернута в интернете, сродни участию фронтовых бригад артистов, поднимавших боевой дух солдат. Собственно, любое участие в дистанционных сетевых флешмобах сейчас воспринимается как некая отдушина и воспоминание о докоронавирусной жизни.

Для сидящих в изоляции граждан разных стран, непривыкших подолгу находиться в четырех стенах, это шоу от "Евровидения" будет весьма кстати. А то в соцсетях уже грустно шутят:

"Фраза "У него не все дома!" сейчас звучит, как донос".

Терапия доктора Прусикина

Если долго смотреть "Евровидение", то "Евровидение" начинает смотреть на тебя честными глазами Ильи Прусикина. Фавориты несостоявшегося музыкального состязания группа Little Big предложили ударить по хандре и разгильдяйству сетевой мутацией европейского смотра песни и пляски.

Фронтмен Little Big Илья Прусикин и видеоблогер Эльдар Джарахов запустили на YouTube конкурс "Карантиновидение-2020". Популярный блогер пояснил:

"Для участия в конкурсе достаточно придумать песню и снять минутный клип на мобильный телефон в домашних условиях, загрузить в Instagram с хэштегом #карантиновидение2020".

Уже есть первый конкурсант — София Таюрская, солистка группы Little Big, с песней "Самоизоляция". Клип снят в традиционной стилистике задорного коллектива, но с подчеркнутой творческой индивидуальностью певицы. Как сформулировал бы герой Леонида Броневого из "Семнадцати мгновений весны":

"Категорично, просто и со вкусом!"

Правда, в кадре заметны татуированные руки Ильи Прусикина с блуждающими фенами, но это говорит лишь об атмосфере доброжелательности в музыкальном коллективе. Умение делиться славой и помогать — бесценно по нынешним временам. Тем более, что сам фронтмен группы и видеоблогер Эльдар Джарахов обещали представить зрителям "Карантиновидения" свои личные конкурсные клипы.

В ожидании прекрасного далека

В соцсетях представлено великое множество способов чем занять себя на вынужденных самоизоляционных выходных:

  • Домашний спорт.
  • "Скалолазание" на кухне.
  • Ревизия шкафов и антресолей.
  • Упражнения в изобразительном искусстве.
  • Онлайн трансляции чтения сказок детям.
  • Призывы к соотечественникам сидеть дома.

Как сообщили некоторые Telegram-каналы, и московские власти нашли себе занятие на длинные выходные — продолжат укладку тротуарной плитки и бордюров. Заодно соорудят и клумбы.

Общественные ревизоры отмечают, что только недавно в тех районах проводились работы по благоустройству. На официальном сайте госзакупок бдительные блогеры обнаружили десятки тендеров на сумму около 12 миллиардов рублей.

Конечно, не особо креативно и изящно на фоне грядущих последствий карантинного времени, но все-таки Москва не должна стеснения иметь в тротуарной плитке и бордюрах нового модельного года.

Время подумать

Многие из тех, кто адекватно воспринимает грядущую перспективу для целой группы отраслей, получили от президента России целый месяц для раздумий. Уже очевидно, что пострадают предприятия, которые ориентированы на конечного потребителя.

У ресторанов и кафе все-таки есть шанс остаться на плаву. Сетевые кинотеатры, наверняка, тоже выплывут, а туриндустрии, похоже, коронавирус выдал черную метку.

Многомесячная информационная кампания с призывами к гражданам держаться друг от друга подальше может вычеркнуть привычку коллективизма на отдыхе. Вероятно, появится и коронафобия, которая заставит отказаться от заселения в отели в пользу аренды квартир и домов.

Осадочек останется

Ситуация, в которую попали туристы на океанских лайнерах, тоже может на какое-то время отбить охоту наслаждаться пейзажами, вдохновляющими художников-маринистов. Собственно, и отношение в некоторых странах к туристам тоже заставит сделать определенные выводы.

Тема возврата денег за билеты и туры, отношение некоторых авиакомпаний к пассажирам, ставшими в разгар эпидемии проблемными, на определенную перспективу останется запоминающейся ложкой дегтя. Да и паническая реакция властей некоторых государств при эвакуации граждан на Родину для многих может стать определяющей при выборе места проведения очередного отпуска.

Представляется, что ключевой особенностью посткоронавирусного времени станет тренд индивидуализма с сохранением безопасной дистанции. Одним из критериев при выборе локации будет санитарная безопасность. COVID-19 все-таки научил граждан мыть руки и не стремиться попробовать стремные экзотические блюда.

Вакцина Оззи Осборна

Кстати, о стремной кухне. Никто так и не догадался обратиться к легендарному рок-музыканту Оззи Осборну за возможными антителами, способными убить коронавирус. Напомню, в январе 1982 года, на своем концерте певец откусил голову летучей мыши, думая, что она резиновая. Мышь, как вспоминал легендарный Оззи, успела его укусить.

В 2019 году Оззи Осборн выпустил серию плюшевых летучих мышей с головой, прикрепленной к туловищу липучкой. Игрушки продавались в интернете по 40 долларов за штуку без стоимости доставки. Тогда певец написал в Twitter:

"Сегодня исполняется 37 лет с того дня, как я откусил голову той гребаной мыши. Отпразднуйте это с плюшевой мышью со съемной головой!"

Темницы рухнут

Илья Прусикин и его коллеги пошли другим путем. Хотя сценические образы участников группы Little Big достойны воплощения и в плюшевом варианте, и даже в игрушках, спрятанных в шоколадных яйцах, настолько они яркие.

Замечу, что на концертах и в клипах группы ни одно животное еще не пострадало. Да и творчество коллектива весьма ловко гармонизируется с текущим моментом, несмотря на любые экономические кризисы и пандемии.

Если за какими антителами и обращаться к Little Big, так это точно за теми, которые убивают высокомерие, ханжество и пессимизм. Полагаю, что "Карантиновидение-2020" поможет активировать у самоизолированных сидельцев позитивный иммунитет. Пробудят, в людях радостное, оптимистическое и доброе. По нынешним коронавирусным временам, это — немало.

Темы covid-19 little big конкурс карантин самоизоляция евровидение - 2020 отменено евровидение
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