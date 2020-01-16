Как ода на спасение короля стала государственным гимном

Наверное, нет в мире человека, который бы не слышал гимн Советского Союза, а теперь новой России. Торжественная, хорошо запоминающаяся мелодия А. В. Александрова.

Конечно, можно поспорить о важности текста к главной мелодии страны. Но история бывшего гимна СССР доказывает, что текст всегда можно переписать в угоду того или иного политического режима. Чего, кстати, не скажешь о революционной "Марсельезе", где, несмотря на нынешний "гуманизм", жители Французской республики вот уже более двух веков призывают: "пусть кровью вражеской напьются наши нивы".

История создания гимнов знает разные подходы:

заказы на правительственном уровне;

революционное озарение в военной палатке;

банальная продажа мелодии, пусть даже и другому государству. Как это и произошло в случае с гимном Англии — "Боже, храни короля". Понятно, что сегодня на троне королева, но различие в данном случае только гендерное.

Немного из истории Франции

Мы знаем, что Людовик XIV был "королем-солнце", построил Версаль и имел полк фавориток, ведя бесконечные войны со всей Европой. И все же масса французов не только не любила, а просто ненавидела своего сюзерена.

И тому были свои причины. Например, религиозные преследования протестантов. В 1685 году Людовик XIV отменяет Нантский эдикт короля Генриха IV, который даровал французским протестантам-гугенотам равные права с католиками. Как результат отмены эдикта — полмиллиона протестантов покидают Францию. Кстати, осев не только на территории Европы, Америки, но и в России.

Бесчисленные войны, роскошь двора требовали высоких налогов с буржуа. В то время как дворяне налогов не платили. Горожане и крестьянство голодают. А на улицах Парижа все больше нищих. Немало подданных мечтают о будущем добром короле и желают смерти настоящему.

В 1686 году у недовольных забрезжила надежда, что король наконец-то протянет ноги. У него обнаружили свищ прямой кишки. Короче, хронический воспалительный процесс в королевском заду приковал Людовика XIV к постели. Но, увы, чудо бывает только во французских сказках. Надежды фрондеров не оправдались, и "король-солнце" выздоровел.

Были отслужены мессы по всей Франции, а герцогиня де Бринон и композитор Жан-Батист Люлли пишут благодарственную оду — "Великий Боже, спаси короля".

Вероятно, что данный опус был бы давно забыт, но пронырливый немец Георг Фридрих Гендель вытащил эту мелодию из небытия. Что-то подправил, где-то что-то чуть изменил и продал свою находку сюзерену "нации торгашей" — английскому королю. Благо к тому времени он уже стал придворным композитором английского двора и был на короткой ноге с Георгом.

А последнему, как представителю Ганноверского дома, как раз нужен был новый гимн. Так ода на "спасение от запора" французского короля стала английским гимном. К тому же и слова подходили: God save the King.