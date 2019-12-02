Психиатр: Дедовщина неизбежна, если готовить солдат к войне на выживание

Об ужасах дедовщины в советской армии до сих пор ходит много историй и баек в народе. Казалось бы, с тех пор армия совершила прорыв, в частности, с дедовщиной активно стали бороться. Правозащитники отмечают, что насилие в российской армии действительно сократилось в результате реформ, однако проблема так и не была решена до конца. Тем более учитывая последний резонансный случай с расстрелом сослуживцев солдатом-срочником. О том, как обстоят сейчас дела в армии с дедовщиной, рассказал Pravda.ru врач-психиатр, нарколог, философ и писатель Сергей Нурисламов.

Почему до сих пор есть дедовщина? Что не удалось решить?

Думаю, провисает подготовка среднего и младшего офицерского звена. Именно морально-волевые качества. Старший офицерский состав должен поменять управленческие процессы. С другой стороны, присутствует задача иметь агрессию у солдата. Другой вопрос, если вы уже опустили солдата до той планки, когда ему нечего терять прямо здесь и сейчас, а не во время боевой обстановки, то в такой ситуации вы не можете от него требовать чего-то большего во время боевых операций. То есть он уже не будет ничего бояться. Важно обучить солдата не просто армейским и профессиональным навыкам, но и психологическим методам самоконтроля, противодействия возможному противнику. Этим наша армия, к сожалению, пока не обладает.

Пока высший и средний офицерский состав не научился правильно подавлять и мотивировать подчиненных. В Советском Союзе этим занимались командиры и комиссары. Политобразованию уделялось много времени. И в его рамках формировались четкие убеждения в психике советских военных. Предпринимают попытки заполнить эту недостающую систему политруков психологами или священнослужителями, и она позволяет создать у армии человеческое лицо. Но только лишь до какой-то степени. Потому что должна быть достаточно жесткая и серьезная многоэтапная доктрина психологического воспитания и подготовки офицеров российской армии. И тогда они уже будут передавать это следующим поколениям солдат.

На сегодняшний день этой доктрины не существует, и мы имеем то, что имеем, если взять, например, случай с Шамсутдиновым, гонор как национальная черта татарина не позволил ему унизить себя, и он уничтожил "обидчиков". Да, сейчас нет срочников-двухлеток, которые на втором году издевались бы над новичками. Сейчас все служат в рамках одного года. Но если выравнивать всех под один призыв, то будет отсутствовать преемственность передачи знаний. Поэтому видоизменить эту ситуацию можно только через усиление педагогических и психологических навыков офицерского состава.

Как можно бороться с психологическим насилием в армии, когда служащих доводят до самоубийства?

Должны быть телефоны доверия, закрытые комнаты, специалисты, которые проведут опрос. Должен старший по званию, которому подчиняются все подразделения, проводить профилактическую работу с личным составом. Если ее нет, то гарантировать, что это не произойдет, невозможно. Потому что межличностные ситуации неизбежны у коллектива, который существует в тяжелых получеловеческих условиях, а именно так, предположим, иногда и требуется тренировать спецподразделения.

Психологическое давление наблюдается во всех армиях мира?

Во всех. Если вы возьмете фильмы про учебные военные заведения в США, то тоже это увидите. Иногда бывают процессы посвящения, когда какой-то кислотой обливают, иногда что-то дают выпить. Тут уместно вспомнить, что во время войны делали особые уколы. Когда боевой дух новобранца после первого артобстрела страдал, и психика отказывала, и тело, то кололи в вену 20 мл хлористого кальция. Новобранец испытывал шок, он понимал, что если будет пребывать в этом состоянии, то его просто убьют этим препаратом. Он подскакивал и как ошпаренный бросался дальше в бой. Конечно, был и патриотизм, за родину, за Сталина. Если мы готовимся к такой войне на выживание, то тогда солдата надо готовить, проводя его через все тяжкие, тогда элементы дедовщины все равно будут оставаться.