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Психиатр: Дедовщина неизбежна, если готовить солдат к войне на выживание

Общество » Практика

Об ужасах дедовщины в советской армии до сих пор ходит много историй и баек в народе. Казалось бы, с тех пор армия совершила прорыв, в частности, с дедовщиной активно стали бороться. Правозащитники отмечают, что насилие в российской армии действительно сократилось в результате реформ, однако проблема так и не была решена до конца. Тем более учитывая последний резонансный случай с расстрелом сослуживцев солдатом-срочником. О том, как обстоят сейчас дела в армии с дедовщиной, рассказал Pravda.ru врач-психиатр, нарколог, философ и писатель Сергей Нурисламов.

Почему до сих пор есть дедовщина? Что не удалось решить?

Думаю, провисает подготовка среднего и младшего офицерского звена. Именно морально-волевые качества. Старший офицерский состав должен поменять управленческие процессы. С другой стороны, присутствует задача иметь агрессию у солдата. Другой вопрос, если вы уже опустили солдата до той планки, когда ему нечего терять прямо здесь и сейчас, а не во время боевой обстановки, то в такой ситуации вы не можете от него требовать чего-то большего во время боевых операций. То есть он уже не будет ничего бояться. Важно обучить солдата не просто армейским и профессиональным навыкам, но и психологическим методам самоконтроля, противодействия возможному противнику. Этим наша армия, к сожалению, пока не обладает.

Пока высший и средний офицерский состав не научился правильно подавлять и мотивировать подчиненных. В Советском Союзе этим занимались командиры и комиссары. Политобразованию уделялось много времени. И в его рамках формировались четкие убеждения в психике советских военных. Предпринимают попытки заполнить эту недостающую систему политруков психологами или священнослужителями, и она позволяет создать у армии человеческое лицо. Но только лишь до какой-то степени. Потому что должна быть достаточно жесткая и серьезная многоэтапная доктрина психологического воспитания и подготовки офицеров российской армии. И тогда они уже будут передавать это следующим поколениям солдат.

На сегодняшний день этой доктрины не существует, и мы имеем то, что имеем, если взять, например, случай с Шамсутдиновым, гонор как национальная черта татарина не позволил ему унизить себя, и он уничтожил "обидчиков". Да, сейчас нет срочников-двухлеток, которые на втором году издевались бы над новичками. Сейчас все служат в рамках одного года. Но если выравнивать всех под один призыв, то будет отсутствовать преемственность передачи знаний. Поэтому видоизменить эту ситуацию можно только через усиление педагогических и психологических навыков офицерского состава.

Как можно бороться с психологическим насилием в армии, когда служащих доводят до самоубийства?

Должны быть телефоны доверия, закрытые комнаты, специалисты, которые проведут опрос. Должен старший по званию, которому подчиняются все подразделения, проводить профилактическую работу с личным составом. Если ее нет, то гарантировать, что это не произойдет, невозможно. Потому что межличностные ситуации неизбежны у коллектива, который существует в тяжелых получеловеческих условиях, а именно так, предположим, иногда и требуется тренировать спецподразделения.

Психологическое давление наблюдается во всех армиях мира?

Во всех. Если вы возьмете фильмы про учебные военные заведения в США, то тоже это увидите. Иногда бывают процессы посвящения, когда какой-то кислотой обливают, иногда что-то дают выпить. Тут уместно вспомнить, что во время войны делали особые уколы. Когда боевой дух новобранца после первого артобстрела страдал, и психика отказывала, и тело, то кололи в вену 20 мл хлористого кальция. Новобранец испытывал шок, он понимал, что если будет пребывать в этом состоянии, то его просто убьют этим препаратом. Он подскакивал и как ошпаренный бросался дальше в бой. Конечно, был и патриотизм, за родину, за Сталина. Если мы готовимся к такой войне на выживание, то тогда солдата надо готовить, проводя его через все тяжкие, тогда элементы дедовщины все равно будут оставаться.

Темы армия солдаты дедовщина сергей нурисламов подготовка солдат рамиль шамсутдинов
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