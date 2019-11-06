Милонов пригрозил заблокировать всех "проституток"

Депутат Государственной думы Виталий Милонов озаботился судьбой эскорт-услуг в России. Парламентарий предложил создать полицию нравов, которая, по его мнению, должна была бы выявлять в Сети девушек, зарабатывающих на бутерброды с икрой и устрицы услугами фривольного характера.

Собственно, за лайки и другие места девушек-эскортниц никто не ловил, чтобы доказать их участие в секс-индустрии. Хотя у нас и принято со времен бабушек-экспертов на лавочках у подъездов нарекать любых привлекательных барышень проститутками.

После высокохудожественной попытки извести Хэллоуин на земле русской и в отсутствие медийного повода для очередного разоблачения международного заговора гомосексуалистов Виталий Милонов занес свой карающий меч над аккаунтами сетевых красавиц.

"Чтобы не общественники этим занимались, которые действуют полулегальными какими-то способами, а на официальном уровне выявлять этих девушек и штрафовать их, может быть, даже осуждать: через суд возбуждать дела, потому что если она еще и не одна, а это агентство по содержанию притона, то это уголовная статья уже", — четко сформулировал журналистам свою решительную позицию депутат.

Да, существуют такие девушки в Сети, которые предлагают услуги интимного характера, но в основном они не из России и пользуются "кривыми" онлайн-переводчиками, чтобы рассказать о своем предложении "большой и чистой любви" за североамериканские доллары.

Есть и наши, родные, но какой-либо навязчивой активности в социальных сетях с рекламой их услуг я не замечал, хотя в том же Facebook я присутствую более десяти лет. В соцсети "ВКонтакте" случались подобные обращения, но они были столь же редкими, как и попытки инициировать в России закон "Об оскорблении чувств здравомыслящих".

В любом случае для тех, кто пожелает плотских утех за определенную плату, нет никаких препятствий в предлагаемой в интернете линейке услуг. И все, в том числе и "государевы люди", об этом осведомлены иногда лучше, чем завсегдатаи интернет-сайтов фривольного содержания. Собственно, и обширные познания в этой теме депутата-единоросса Милонова говорят в пользу этого.

Неутомимый борец за все хорошее, стремящийся законодательно отрегулировать всевозможные запреты сексуального характера, полагает, что деятельность девушек следует расценивать как незаконную предпринимательскую. Тогда причем тут нравы? Получается, что речь исключительно о деньгах.

Эскорт — это сопровождение. В России полно официальных модельных агентств, которые в том числе предлагают и эскорт-услуги. Они легально существуют и не беспокоят власти.

Девушки привлекательной внешности участвуют во всякого рода презентациях и банкетах, сопровождая бизнесменов и политиков. Как правило, они хорошо подготовлены и могут удивить не только внешностью, но и манерами, позволяющими отличить предложенные в ресторане столовые приборы, названия которых большинство граждан, в том числе и я, и не знают.

Кто-то из них не прочь блеснуть своими навыками и в послебанкетной обстановке. Правда, мало кто может утверждать, что держал над элитной парочкой осветительный прибор, чтобы доказать факт соединения "пестиков" и "тычинок".

Идея Виталия Милонова изменить пользовательское соглашение Instagram, чтобы закрепить придуманные им специальные параметры, позволяющие блокировать эскортниц, вряд ли осуществима. Все-таки эта социальная сеть живет по законам США, а не России.

В России, к сожалению, пока нет противовеса закону об оскорблении власти. Оскорбление же граждан представителями власти не отрегулировано специальным законом. Потому предлагаемая Виталием Милоновым маркировка страниц подозреваемых девушек в духе "Осторожно, мошенники!" или "Проститутка" может и найти понимание среди других парламентариев.

Любопытно было бы ознакомиться с функциональными обязанностями новой полицейской структуры, которую предлагает создать депутат. Кто будет определять "проституток", когда прейскурантов в публичном пространстве социальных сетей практически нет. Видимо, по наитию или по партийному чутью уровня булгаковского Шарикова, охотника на дворовых котов: "Я их сердцем чую!"

Я вполне допускаю, что экспертные оценки в стиле бабушек на лавке могут и лечь в основу обвинений в проституции. Что касается обвинений в мошенничестве, то имитацию женского оргазма весьма проблематично доказать. Насколько я осведомлен, проститутки всегда выполняют свои обязательства перед гражданами.

Скорее можно уличить подобную попытку у мужчин, особенно имитирующих бурную политическую деятельность на благо государства Российского. Но тут может стать препятствием тот самый закон об оскорблении власти. Проще признать, что депутат все-таки может и имеет право на имитацию.

Блокировка страниц девушек в соцсетях представляется Виталию Милонову наиболее перспективной и отвечающей канонам демократического государства.

Возможное предложение блокировать весь Insagram не удивит ни разу, но сама озвученная идея может только дополнить копилку негативного отношения в обществе к запретительной парадигме властей. Уже создалось устойчивое впечатление, что современная Россия стремится запретить больше, чем было запрещено в СССР. По ходу легко и импортозаместить само здравомыслие.

Тем временем лента новостей принесла на крыльях добра известие — полковник ФСБ России Кирилл Черкалин признал, что он счастливый обладатель шести с лишним миллиардов рублей, и согласился вернуть их государству. Согласился!

По версии следствия, офицер госбезопасности покровительствовал неким бизнесменам и принуждал других передавать ему доли в предприятиях. Это, разумеется, не эскорт-услуги, с которыми отважно сражается депутат Милонов, но под проституцию при желании можно подтянуть. Хотя бы в фигуральном смысле, чтобы ненароком не оскорбить полковника.

Проверят ли аккаунт офицера ФСБ в Instagram, не сообщается. Да это и не так важно, когда из-за девушек-блогеров, зарабатывающих на эскорт-услугах, Отечество оказалось в реальной опасности.