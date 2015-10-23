24 октября: Кто зажег звезды на Кремле, День ООН и тихие жертвы советского космоса

Неделя разоружения (до 30.10)

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День памяти апостола Филипа, единого от 7 диаконов (I век).

Именинники: Зинаида, Феофан и Филипп.

События

24 октября 1812 года произошло сражение русской и французской армий у Малоярославца. Французы только с седьмой попытки смогли взять город, но путь на Калугу им был закрыт. В наступившую ночь шесть казачьих полков, переправившихся через реку Лужа, вызвали панику в рядах противника и едва не пленили французского императора. Наполеон был вынужден отдать приказ об отходе, но отступать пришлось по им же разоренной Старой Смоленской дороге. Каждая из сторон потеряла в сражении до 7 тысяч убитыми, а в Малоярославце из 2000 домов уцелело лишь 20. Михаил Кутузов дал такую оценку сражению: "Малоярославец — предел нападения, начало бегства и гибели врага"…

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1812 год: несправедливо забытый герой

24 октября 1817 года в Москве на Воробьевых горах в присутствии императора Александра I заложен храм Христа Спасителя по проекту Александра Лаврентьевича Витберга. Этот проект не был осуществлен: через 22 года, когда Витберг заканчивал свой срок отбывания в ссылке, было начато строительство нового храма на новом месте по проекту архитектора К. Тона.

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24 октября 1911 года с мыса Эванс отправилась в путь антарктическая экспедиция англичанина Роберта Фолкона Скотта в составе 12 человек с целью достичь Южного полюса Земли. Экспедицию постоянно преследовали неудачи: моторные сани вскоре сломались, сопровождавших экспедицию пони пришлось пристрелить, а собачьи упряжки отослать назад. Потом были вынуждены повернуть назад семеро членов экспедиции. Когда же в январе следующего года оставшаяся пятерка достигла цели путешествия, оказалось, что их опередил норвежец Руаль Амундсен. На обратном пути погодные условия стали еще хуже. Первым 17 февраля умер Эдгар Эванс. Ровно через месяц ушел в снежную бурю и исчез ОУТС, не желавший быть обузой для своих товарищей. Оставшиеся трое прошли еще 16 км, но были застигнуты новой бурей, продолжавшейся 9 дней. Без топлива и пищи они стоически выносили все испытания, ожидая свою смерть. А до лагеря оставалось всего 18 км. 29 марта Скотт сделал последнюю запись в дневнике. Их палатку отыскали в ноябре.

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24 октября 1928 года в газете "Правда" опубликовано сообщение, что художественно-политический совет Главреперткома принял решение о запрещении к постановке пьесы М. Булгакова "Бег", как "идеализирующей" белогвардейцев. Не помогла и высокая оценка, данная пьесе Горьким, Луначарским, Станиславским, Немировичем-Данченко и др.

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24 октября 1935 года на Спасской башне Московского Кремля установлена рубиновая звезда.

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24 октября 1945 года вступил в силу Устав Организации Объединенных Наций, подписанный 26 июня 1945 года государствами — участниками учредительной Сан-Францисской конференции.

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24 октября 1960 года произошла авария на стартовой площадке для запуска ракет в СССР. Погиб Главный маршал артиллерии и главком Ракетными войсками стратегического назначения Неделин и обслуживающий персонал. В официальном сообщении было сказано, что причиной смерти была авиакатострофа.

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24 октября 1969 года американский актер Ричард Бартон подарил своей жене Элизабет Тейлор бриллиант весом 69,42 карат и стоимостью свыше 1 миллиона долларов.

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24 октября 1970 года Сальвадор Альенде избран президентом Чили.

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Дни рождения

24 октября 1632 года родился Антони ван Левенгук (1632 — 26.8.1723), голландский натуралист, основоположник микроскопии.

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24 октября 1891 года родился Рафаэль Леонидас Трухильо (1891 — 30.5.1961), диктатор Доминиканской Республики.

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24 октября 1911 года родился Аркадий Райкин (1911, Рига — 17.12.1987, Москва), артист эстрады, руководитель театра "Сатирикон", народный артист СССР (1968), Герой Социалистического Труда.

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24 октября 1921 года родилась Надежда Троян (1921 — 7.9.2011), разведчица-подпольщица, Герой Советского Союза. Она — одна из участниц операции по уничтожению гауляйтера Белоруссии Вильгельма КУБЕ.

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24 октября 1944 года родился Валерий Черешнев (1944, Хабаровск), иммунолог, председатель Уральского отделения РАН, академик РАН (1997).

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Скорбные даты

24 октября 1869 года умер Петр Анжу (26.2.1796 — 1869), исследователь Арктики, адмирал русского флота.

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24 октября 1945 года казнен Видкун Квислинг (18.7.1887 — 1945), норвежский офицер-коллаборационист, фамилия которого стало синонимом слова "предатель". Организовал и возглавил фашистскую партию в стране, после оккупации Норвегии гитлеровцами стал премьер-министром поставленного ими правительства.

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24 октября 1957 года умер Кристиан Диор (21.1.1905 — 1957), французский модельер.

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Противостояние Шанель и Диора

24 октября 1960 года погиб Митрофан Неделин (9.11.1902 — 1960), Главный маршал артиллерии, главком Ракетных войск стратегического назначения.

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Взрыв Р-16: скорбный "подарок" к 7 ноября

24 октября 2007 года умерла Катя Огонек (Кристина Пенхасова) (17.5.1977 — 2007), певица, исполнявшая "русский шансон".

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