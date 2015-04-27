28 апреля: первый фильм Эйзенштейна, Байконур и Анжелика

4:56 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Апрель

28 апреля

Всемирный день охраны труда

День борьбы за права человека от химической опасности

Православный календарь

День памяти святых апостолов Аристарха, Пуда, Трофима (умерли в 67 году). Святой апостол Пуд занимал высокое звание члена Римского сената. Он принял за свои убеждения мученическую кончину в Риме.

День памяти Новгородского князя Мстислава, много сделавшего для укрепления религии и государства Российского (умер в XI веке).

Народные традиции

День Пуда. Пуд. Пуд Пчелиный.

"На день святого Пуда доставай пчел из-под спуда". Осматривают пасеки. Изгоняют из них смерть. Окликают дождь. Мало убыли в пчелах при высадке из омшаника — к урожаю гречихи, много — греча не родится. Пчела считалась священным насекомым, Божьей угодницей, "Божьей пташкой". Чтобы плодились и умножались пчелы, на Руси держали на пасеках кусок меди, отбитый от церковного колокола. Знахари говорили, что всего лучше, если этот кусок будет отбит от колокола на первый день Пасхи, во время звона к заутрене. Осевший пчелиный рой на дом, по мнению древних, предвещал пожар. Рой пчелиный, залетевший на чужой двор, сулит хозяину дома счастье.

В разное время по годам может быть еще только позднее прекращение санного пути. При нормальной весне распускаются листья на березе. Появляются лягушки. В садах раннее цветение вишни, зеленение калины.

У черной смородины и у крыжовника (если он еще не распустился) выщипывают крупные почки, т. к. они поражены клещом.

Именинники: Анастасия, Анастасий, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Зосим, Лукьян, Полуэкт, Савва, Трофим и Яков.

События

28 апреля 1914 года в США запатентован воздушный кондиционер.

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28 апреля 1920 года Баку освобожден Красной Армией от белогвардейцев. Образована Азербайджанская Советская Республика.

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28 апреля 1925 года на экраны вышел первый фильм Сергея Эйзенштейна "Стачка". Следующей его работой станет великий "Броненосец "Потемкин".

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28 апреля 1946 года на экраны вышел фильм-сказка Александра Птушко "Каменный цветок" с Владимиром Дружниковым, Тамарой Макаровой и Екатериной Деревщиковой в главных ролях.

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28 апреля 1947 года норвежский ученый Тур Хейердал с пятью товарищами отправился в плавание на "Кон-Тики". Плот был построен по всем канонам индейцев — из бальзового дерева, и назван в честь бога инков. Поход начался у западного побережья Южной Америки и имел цель добраться до Таити. Когда же через три с половиной месяца путешественники достигли цели, гипотеза Хейердала о том, что коренные американцы могли колонизировать Полинезию, стала общепринятой.

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28 апреля 1952 года в результате подписанного в ноябре предыдущего года между представителями 48 государств и Японией мирного договора завершилась послевоенная оккупация Японии. СССР не принимал участия в подписании договора.

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28 апреля 1953 года арестован Василий Сталин.

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28 апреля 1955 года первые строители главного ракетного полигона СССР космодрома Байконур прибыли на место.

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28 апреля 1956 года Указом Президиума ВС СССР с депортированных народов снят режим спецпоселения.

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Уроки русского. Ежов

28 апреля 1957 года была основана Всемирная федерация породненных городов, и теперь в последнее воскресенье апреля проводится "Всемирный день городов-побратимов".

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28 апреля 1965 года выпущена первая советская юбилейная монета достоинством 1 рубль, посвященная XX годовщине победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. На ее обратной стороне был изображен памятник советскому Воину-освободителю в берлинском Трептов-парке.

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28 апреля 1965 года на экраны Франции вышел фильм "Великолепная Анжелика" с Мишель Мерсье в главной роли, в котором прекрасная маркиза после смерти мужа свяжет свою жизнь с главарем разбойников.

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28 апреля 1969 года на экраны вышла всенародно любимая комедия Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука".

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28 апреля 1969 года пост президента Франции добровольно покинул знаменитый генерал Шарль де Голль.

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28 апреля 1988 года на встрече Михаила Горбачева с русским патриархом было объявлено о возвращении церкви культовых зданий.

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28 апреля 2001 года состоялся полет первого космического туриста - Денниса Тито.

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Дни рождения

28 апреля 1753 года родился Франц Карл Ашар, немецкий физик и химик, разработавший технологию свеклосахарного производства.

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28 апреля 1889 года родился Антониу Салазар, португальский диктатор (1932-68).

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28 апреля 1891 года родился Борис Иофан, выдающийся проектировщик, народный архитектор СССР. Именно по его проекту создан жилой комплекс Дома правительства (Дом на набережной), а также павильон СССР на Международной выставке в Париже. Мастер также создал проект гигантского Дворца Советов, который так и не был воплощен в жизнь.

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28 апреля 1902 года родилась Валентина Осеева, знаменитая детская писательница. Помните книги о приключениях Васьки Трубачева?

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28 апреля 1907 года родилась писательница Зоя Воскресенская. Люди старшего поколения помнят ее детские хрестоматийные книги о Ленине, повести "Сердце матери", "Надежда". Но писательской деятельностью Зоя Ивановна занялась только после выхода на пенсию.

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28 апреля 1908 года родился Оскар Шиндлер, немецкий предприниматель, история жизни которого легла в основу фильма "Список Шиндлера".

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28 апреля 1937 года родился Саддам Хусейн, иракский вождь, президент страны с 1979 года. Удивительно, но в 1980 году Хусейн стал почетным гражданином американского Детройта — он тогда пожертвовал значительную сумму церквям города. Через 23 года под сомнительными предлогами США начали войну против него, пленили, в новые власти Ирака Саддама казнили.

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28 апреля 1939 года родился Евгений Адамов, министр атомной энергетики РФ в 19983–2001.

До назначения главой министерства РФ по атомной энергии года практически нигде не светился, зато в последующие годы не раз оказывался в центре внимания СМИ. Уже его назначение вызвало противодействие в академических кругах, а в дальнейшем министр оказался одним из главных действующих лиц скандала, связанного с расходованием средств, выделенных России на повышение безопасности ядерных объектов. Апогеем всех событий стал арест бывшего министра в мае 2005 года в Швейцарии по запросу министерства юстиции США. Только тогда из-за опасности выдачи носителя государственных секретов американцам бурную деятельность развила генпрокуратура РФ, добившаяся все же экстрадиции Адамова в Россию. Рассмотрение его уголовного дела продолжается, но содержание под стражей сменили на подписку о невыезде.

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28 апреля 1949 года родился Терри Пратчетт, английский писатель, рассказывающий нам о Плоском мире. Его записали в жанр фэнтези, но происходящее в его произведениях не только увлекательно и смешно, но и заставляет задуматься, почему наш мир так похож на описанный им.

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28 апреля 1974 года родилась Пенелопа Крус, испанская киноактриса.

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Скорбные даты

28 апреля 1813 года скончался Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов, великий полководец, фельдмаршал, первый полный Георгиевский кавалер. Историки потом напишут: "Победитель Наполеона, спаситель России, кумир народа. Приказы Кутузова исполнялись по всей России самым ревностным образом…".

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28 апреля 1870 года умер Анатолий Демидов, правнук основателя знаменитой династии, путешественник, покровитель искусств.

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28 апреля 1918 года скончался Гаврило Принцип, национальный герой Югославии. 28 июня 1914 года во время визита эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево, Принцип с пятью товарищами устроили на него покушение. Брошенная бомба не достигла цели, но чуть позже, когда эрцгерцог направился в больницу проведать раненого офицера, из толпы выскочил Принцип и двумя выстрелами убил Франца Фердинанда и его супругу. Убийство престолонаследника послужило поводом к развязыванию первой мировой войны.

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28 апреля 1945 года скончался Бенито Муссолини, печально известный итальянский диктатор-фашист.

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28 апреля 1993 года ушла из жизни Валентина Гризодубова, летчица, Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда.

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28 апреля 2009 года умерла Екатерина Максимова, балерина, народная артистка СССР.

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