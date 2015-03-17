18 марта: Крым наш, Парижская коммуна и первый выход в открытый космос

3:40 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Март

18 марта

День воссоединения Крыма с Россией

День Парижской коммуны

Православный календарь

День святого мученика Конона Исаврийского градаря (огородника).

Святой мученик Конон был христианом. Он обручился с девушкой. Поженившись, они дали обет девственности и жили, посвятив себя Богу. Конон обладал даром чудотворения и помогал многим страждущим. Во время гонения на христиан был подвергнут жестоким пыткам. Защищая чудотворца, жители восстали против мучителей. Они нашли Конона окровавленного и израненного и спасли его. Но через два года он умер (в III веке).

Народные традиции

Конон. Конон Градарь. Канон. Канон Огородник. Огородник. Оградник. Градарь. День огородников. Если на Конона ведро, тепло, ясно — града летом не будет.

Считали, что если в этот день начинать "пахать огород" (хотя бы сделать несколько лунок или копков лопатой), то "огород будет добр и овощу будет много". Если вёдро (ясная погода) — то лето выкраснеет без градобитий.

Начало снеготаяния по астрономическому календарю с 18 марта по 15 апреля — 29 дней. Начало весны по фенологическому календарю. Появление проталин (раннее 3 марта. Позднее 11 апреля). Прилет скворцов — средний срок, ранний 7 марта, поздний 31 марта. Скворцы летают со скоростью 70 километров в час. У огородников — время подготовки парников. Замачивают семена для высева в парники огурцов. Где позволяет погода и почва — начинают копать огороды.

В этот день замачивали семена для посева, чинили вилы, лопаты, грабли. Верили, что Конон помогает при оспе.

Именинники: Адриан, Давид, Евлампий, Ираида, Ироида, Константин, Марк, Онисий и Федор.

События

18 марта 1869 года на заседании Русского химического общества Николай Меншуткин от имени Дмитрия Менделеева сделал сообщение об открытом 35-летним ученым соотношении между свойствами элементов и их атомными весами.

По преданию, знакомая каждому школьнику периодическая система элементов в виде таблицы пришла к ученому во сне. На самом же деле Менделеев таким изящным способом избавился от необходимости объяснять ничего не сведущим в науке репортерам, каким образом научное озарение связано с многолетним напряженным трудом. Когда 1 марта 1869 года Менделеев сделал первый набросок своей периодической системы, он сразу же разослал его в виде отдельного листка под названием "Опыт системы элементов, основанный на их атомном весе и химическом сходстве" многим русским и иностранным химикам. Русский ученый не просто расставил по местам все известные в то время науке химические элементы, уточнив их атомные веса (что само по себе было великим достижением), но и предсказал сосуществование еще неизвестных, дав описание их свойств. Когда несколько лет спустя были открыты первые из них — галлий, скандий и германий, весь ученый мир признал гениальность совершенного Менделеевым открытия.

Читайте также: Мельница мифов: Менделеев и водка

18 марта 1871 года. Парижская Коммуна - первая пролетарская революция.

Читайте также: Верните Парижу истинных парижан

18 марта 1921 года подавлен Кронштадтский мятеж.

Читайте также: Кровавый лед мятежного Кронштадта

18 марта 1965 года советский космонавт Алексей Леонов совершил первый в истории человечества выход в открытый космос.

Читайте также: "Битва за космос": правда и вымысел о соперничестве СССР и США

18 марта 1967 года произошла первая из наиболее ужасных экологических катастроф, связанных с загрязнением Мирового океана нефтью.

Из-за навигационной ошибки шедший под либерийским флагом танкер Torrey Canyon (Торрей коньон), имевший в трюме 120 тысяч тонн сырого "черного золота", наскочил на риф близ полуострова Корнуолл у юго-западных берегов Великобритании. Почти вся нефть вылилась в море, и зловонное пятно расплылось почти на тысячу квадратных километров. Для уничтожения сырья, оставшегося в обломках корпуса, на них сбрасывали бомбы и поджигали напалмом. Пятно же "связывали" специальным детергентом и "опускали" на дно. Очистка побережья Англии, нескольких островов в Ла-Манше и французской Бретани, куда ветер пригнал обломки танкера, продолжалась не один месяц.

Читайте также: День длиной в одиннадцать тысяч лет

18 марта 1974 года арабские страны сняли эмбарго на поставки нефти США.

Читайте также: Цена нефти в отрубленных головах

18 марта 1990 года — самая крупная в истории кража картин, когда из музея Изабеллы Стюарт-Гарднер в Бостоне (США) двое воров утащили 12 полотен, в том числе работы Рембрандта, Мане, Дега, общей стоимостью в 300 миллионов долларов. Больший ущерб был нанесен только в ходе последнего вторжения коалиционных войск в Ирак, когда из музеев страны пропали тыcячи экспонатов.

Читайте также: Кражи картин: состояние за несколько минут

18 марта 2014 года — воссоединение Крыма и Севастополя с Россией.

Читайте также:

Крым: год как эпоха, 23 года — как дурной сон

Что искал евродепутат в Крыму и не нашел

Дни рождения

18 марта 1844 года родился Николай Римский-Корсаков, композитор.

Читайте также: Весенняя сказка с грустным финалом

18 марта 1858 года родился Рудольф Дизель, немецкий инженер.

Читайте также: Драмы науки: Рудольф Дизель ушел по-английски

18 марта 1869 года родился Невилл Чемберлен, английский премьер, подписавший Мюнхенское соглашение 1938 года.

Читайте также: История предательства: Чехию сдали без боя

18 марта 1874 года родился Николай Бердяев, религиозный философ.

Читайте также: Николай Бердяев: вся жизнь — самопознание

18 марта 1913 года родился кинорежиссер Рене Клеман, поставивший фильмы "Пассажир дождя" с Чарльзом Бронсоном, "На ярком солнце" с Аленом Делоном и другие ленты, ставшие классикой французского кино.

Читайте также: Ален Делон: "Кино пришло за мной"

18 марта 1916 года родился Имант Судмалис, партизан, Герой Советского Союза.

Читайте также: Имант Судмалис — имя, которое пытаются забыть

18 марта 1918 года родился Евгений Пепеляев, летчик-ас, сбивший в Корейскую войну 23 самолета противника, полковник, Герой Советского Союза.

Читайте также: Забытый герой советской авиации

18 марта 1959 года родился Люк Бессон, французский кинорежиссер ("Подземка", "Никита", "Леон", "Пятый элемент").

Читайте также: Люк Бессон и Филипп Леллуш сыграли в принца

Скорбные даты

18 марта 1982 года умер Василий Чуйков, герой Сталинградской битвы, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. Его 62-я армия остановила гитлеровцев у стен Сталинграда.

Читайте также: Неизвестный Сталинград: взгляд из окопов