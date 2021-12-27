“Мальчик хочет в Тамбов”: почему Мурат Насыров был не рад этой песне

Поэт-песенник, лауреат фестиваля "Песня года", основатель и продюсер группы "Балаган Лимитед" Сергей Харин рассказал Pravda.Ru, как нашёл в мусорной корзине будущий хит "Чё те надо?", зачем полностью заменил состав группы и почему Мурат Насыров не обрадовался песне "Мальчик хочет в Тамбов".

Сюрприз в мусорной корзине

— Сергей, группу "Балаган Лимитед" вы вытащили на свет божий буквально из мусорной корзины. Как это было?

— Это был 1996 год. Меня пригласили работать в студию "Союз", которая гремела по всей стране. Я пришёл совершенно неопытный, но времени у меня было много свободного, и надо мне было чем-то заняться. В студии "Союз" стояла огромная мусорная корзина, куда сбрасывали демокассеты молодых артистов. Там в очереди стояли звезды, чтобы выпустить альбомы.

Я решил покопаться в мусорной корзине, каждую кассету слушал. Среди них нашёл продукт, на котором было написано "Балаган". Мне понравилась песня "Чё те надо?"

Сделана кустарным способом. Но я показал кассету своему другу, который меня и пригласил в "Союз", Саше Колесникову. Он сказал: "В этом что-то есть". Я связался с этой группой, она из Рыбинска. Всеми правдами и неправдами сделал так, чтобы группа заключила договор со студией "Союз". Я стал их продюсером.

"Балаганов" в России было миллион, и я говорю: "Ребята, вы будете "Балаган Лимитед". Назло "Иванушкам International".

На альбом выманил у "Союза" 10 тысяч долларов. Тогда это были большие деньги. Но мы отбили все затраты с первого альбома.

Через два года произошёл очень для меня болезненный разрыв. Люди, с которыми мы просто жили одной семьёй, говорят: "Мы больше с тобой не хотим работать. Мы будем работать самостоятельно, и ты заключишь договор с нами как с юридическим лицом". В итоге я, мои коллеги, концертный директор Вадим Приймак сказали, что работать с ними не будем, будем искать новых. Вскоре Саша Колесников говорит: "Я тебе других нашёл". Они пели на Арбате в ресторане. И с 1999-го, уже 22 года мы вместе.

— Что происходит с народной песней на эстраде? Почему-то на телеэкране больше по-английски поют.

— Нас вообще нет на телеэкране. Мы постоянно где-то выступаем. Но с народной песней происходят смешные истории. Мне приходится осваивать все современные технологии. Создали лейбл, чтобы самим выпускать треки. TikTok я освоил в 56 лет. И мы получаем письма в TikTok: "Где вы делали бит на песню "Чё те надо"?" Я говорю: "Я не помню, это был 1997 год". — "В смысле 1997 год?!" Молодёжь слушает, с ума сходит от того, что, оказывается, есть такая музыка.

В TikTok музыка для подростков. И когда они заходят и слышат народные песни, то кайфуют.

Поэтому с народной песней ничего не происходит. Она как жила, так и будет жить, просто будет видоизменяться. Можно слушать фольклор в оригинале, можно, как мы, делать его более современным. Для нашей песни "Колечко" сделали новую аранжировку молодые люди, которым ещё нет 30. Для них делать народную песню непросто. Они могут Моргенштерна сделать, а народная песня для них проблематична.

Те, кто поёт фольклор, пользуются успехом и за границей.

— Вы написали слова для песни Мурата Насырова "Мальчик хочет в Тамбов". Что произошло в вашей творческой жизни после этого?

— Мне тут же позвонили от Киркорова и сказали написать песню "Дива". Мне достаточно сказать: "Я написал "Мальчик хочет в Тамбов"" и всё, зелёный свет. Я понял: писать весёлые песни нереально сложно. Все пишут, когда грустно, тоскливо.

Думаю, что Мурат был не очень рад этой песне. У него была другая музыка:

высокоинтеллектуальная,

с красивым вокалом.

И вдруг его просят спеть вот это вот. А когда он её спел и мы принесли её в студию "Союз", останавливают тираж его альбома, где было десять песен, эту песню ставят на первое место, снимают на неё клип и Мурат начинает свой взлёт. Наверное, ему было сложно: остальные его песни философские, красивые, а люди ждут от него дальше таких же песен. Они с Алёной Апиной потом написали песню "Звёздные ночи", более-менее похожую на "Мальчик хочет в Тамбов".

Помогаем молодым

— В вашем продюсерском центре есть талантливые молодые люди, которые должны быть на эстраде?

— Нет. В нашем продюсерском центре нет артистов, потому что иметь под своим крылом артиста — это дорогое удовольствие. Мы помогаем разово. Сейчас записали альбом молодому парнишке, его зовут Джастмит. Он сам пишет музыку. Мы в него верим, и сейчас он попал в плейлисты всевозможных стриминговых кампаний. Я его видел на двух конкурсах авторской песни, сумасшедший парень: у него проблемы со зрением, он из обычной семьи, работает на четырёх работах, такой безбашенный. "Понял, принял, осознал" — это его любимая фраза. Мы помогли ему снять клип. Выпустили уже 8 песен.

— А Кирилл Даревский у вас?

— У нас давно уже работает, у него своя группа, и он поёт в караоке как музыкант. Правда, он поёт не свои песни, хотя всё время их записывает: ему надо кормить семью. Мы нашли его в Белоруссии и думали, что будем делать белорусский проект, но он переехал в Москву, встретил свою любовь. Мы выпустили уже 18 песен, клип сняли.

Кстати, по поводу "Мальчик хочет в Тамбов". Из-за того, что это кавер-версия, музыка не наша, всё время надо спрашивать разрешения, чтобы что-то сделать. И я написал другую мелодию, в другом стиле, это невеселая песня.

Кириллу мы сняли клип на эту песню, называется "Мальчик, хочешь в Тамбов?" Слова остались те же самые, но совершенно другое настроение, релакс, и её очень хорошо подхватила Европа. Прибалтийские страны закрутили.