Апина объяснила, почему Мурат Насыров покончил с собой

Певицу с исполнителем хита "Мальчик хочет в Тамбов" связывали совместные творческие проекты.

В 1998 году Алёна Апина и Мурат Насыров вместе выступали с программой под названием "Лунные ночи".

В 2007 году 37-летний исполнитель выпал из окна своей квартиры. О трагическом известии своего коллеги по сцене исполнительница узнала из новостей.

Певица рассказала, что Мурат не производил впечатление человека в депрессии. Он выглядел жизнерадостным человеком, однако это было обманчиво.

Насыров, по мнению Апиной, переживал тяжёлый кризис, связанный с тем, что его творчество не находило отклик у публики.

"Мурат был не востребован. Ему хотелось, чтобы все было по-другому. Одинокий человек выглядит благополучным и счастливым только с виду, а внутри он был другим", — рассказала Апина в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.