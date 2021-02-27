Певицу с исполнителем хита "Мальчик хочет в Тамбов" связывали совместные творческие проекты.
В 1998 году Алёна Апина и Мурат Насыров вместе выступали с программой под названием "Лунные ночи".
В 2007 году 37-летний исполнитель выпал из окна своей квартиры. О трагическом известии своего коллеги по сцене исполнительница узнала из новостей.
Певица рассказала, что Мурат не производил впечатление человека в депрессии. Он выглядел жизнерадостным человеком, однако это было обманчиво.
Насыров, по мнению Апиной, переживал тяжёлый кризис, связанный с тем, что его творчество не находило отклик у публики.
"Мурат был не востребован. Ему хотелось, чтобы все было по-другому. Одинокий человек выглядит благополучным и счастливым только с виду, а внутри он был другим", — рассказала Апина в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.
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