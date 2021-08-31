EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Сергей Каргашин

Игорь Корнилов: "Меня удручает, если артисты и их продюсеры так поступают..."

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Почему сегодня ряд артистов не платят авторам отчисления, всячески стараются просто увести песню у создателей и правообладателей? Неужели такими должны быть отношения в культуре? Или это — уже не культура, а грязная коммерция? Об этом и многом другом в эфире программы "Творческая гостиная" Pravda.Ru поэт Сергей Каргашин говорил с поэтом, композитором и певцом Игорем Корниловым.

Игорь Корнилов: "Меня удручает, если артисты и их продюсеры так поступают..."

Читайте предыдущую часть интервью:

Игорь Корнилов: "Всё равно я настроен творить!"

— Игорь, взаимоотношения авторов песен и исполнителей сейчас — очень непростые. Певцы в последнее время очень не хотят платить авторам и находят всяческие лазейки, как это сделать. Например, заключают договора с отчуждением прав, чтобы не платить авторские отчисления. Ты сам пострадал от этого?

— Для меня — как автора — на этом был бы больший акцент, если бы я сам не был певцом, но в принципе даже как исполнитель я на это заточен тоже. Певцы часто всю жизнь ищут свою песню, потому что — пусть состоится хотя бы одна, потом состоится вторая, третья, ты всё равно должен в процессе всегда быть.

Поэтому если больше говорить, что композиторство для меня — как хобби, то есть я вот не сижу каждый день, то есть я понимаю, что если бы был композитором, не поющим певцом, значит было бы, наверное, и больше произведений, и больше бы сталкивался. Но в своей жизни я сталкивался с такими ситуациями, которые абсолютно не приветствую.

Авторские права и бесправие авторов

Теперь часто самому сделать ничего не получается, поэтому, чтобы всё это утрясти, то как правило, ты начинаешь разговаривать с юристами. Раньше же всё проще было. Сейчас же у каждого уже есть свой юрист, а кроме того у многих — свой бухгалтер и ещё целый штат.

И если тебе артист говорит, что будет это петь, а ты говоришь: я права не отдаю, то обе эти команды начинают друг с другом бороться, да ещё и со стороны людей привлекают… Мы уже привыкли так работать, к сожалению.

Раньше же у меня таких проблем никогда не было — ни с Пугачёвой, ни с Орбакайте, ни с кем-то ещё. Обычно всегда было достаточно было одной бумаги, одного листа. Ты сам тоже прекрасно об этом знаешь. Сейчас такие прецеденты существуют массово.

Каждый труд должен быть оплачен

У меня есть железное внутри правило: каждый должен получить свою копейку. Раньше нормально существовали все певцы и композиторы — каждый зарабатывал свою копейку, но певцы и так всегда зарабатывали больше.

Те авторские отчисления, которые мы получаем, это — роялти, которые могут дать возможность прокормиться автору — поэту, писателю, композитору.

Потом какая-то мода нехорошая пошла — просто взять песню и делать вид, что никому платить не надо. Я не знаю, откуда это пошло, кто родоначальник. Хотя примерно мы знаем, кто на этом настаивает. Конечно, есть исполнители, которые не настаивают на этом, ведь всегда можно договориться так или иначе. Но платить-то не все хотят…

— У меня лично недавно была такая ситуация: артист приобрёл мою песню, поёт её буквально на каждом концерте, но авторские отчисления по линии Российского авторского общества не приходят. Я спросил: почему? Оказывается, что официально эта песня якобы не поется.

При этом всё это спокойно выкладывается в сети, со многих концертов идут трансляции… Но по бумагам этой песни нет в концерте. И соответственно никаких отчислений я не получаю, а РАО совершенно это не волнует, они просто ничего не отслеживают.

— У нас — абсолютно несовершенная система сбора денежных средств авторов. Поэтому я не подписываю отчуждения ради очередного артиста в виде медали на шею. Я этого не делал, но знаю, что это очень распространённая сейчас ситуация, и она — очень неправильная.

Самим исполнителям проще иногда всё-таки связаться ещё раз с авторами, получить очередное разрешение. Ведь этот вопрос интересует обоих. У автора есть смежные права. Но к сожалению, последние пять лет уже существует такая неприглядная ситуация.

— Наверное, даже больше.

— Даже больше, да. Но, слава Богу, всё-таки не все артисты такие, основная масса этим не грешит, что уже радует. А когда такое происходит, я с этим абсолютно не согласен, меня удручает, если артисты и их продюсеры так поступают. В результате, как правило, хорошие песни не доходят до слушателя…

Меня удручает, что в тяжёлые для себя времена талантливые люди вынуждены отдавать за небольшие суммы исключительные права и делать отчуждение прав, а потом они просто голодают.

Это — просто вопиющее неуважение к авторам, а также и слушателям, со стороны исполнителей. К сожалению, на сегодняшний день в этом плане могу даже удручающей ситуацию назвать. Она — вообще абсолютно неправильная и неприемлемая.

— Тем не менее, искусство, творчество — это замечательное дело. У тебя есть множество лирических песен. Мне очень нравится "Чудо моя женщина"…

— Конечно, я всегда с удовольствием пишу о любви и о женщинах, потому что всё это — прекрасно.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Редактор: Юрий Кондратьев
Темы игорь корнилов
Новости
Из Мытищ на родину: мигрантов, устроивших массовую драку, выдворили из России
Единоросс Моисеев назвал недовольных Железноводском жителей и туристов "быдлом"
Game over: талибы* заявили о проигрыше США
Путин подписал указы о выплате 15 тысяч рублей военным и силовикам
Объявивший себя и.о. президента Афганистана Салех назвал США "минидержавой"
"Не шути, соколик, над квартирою": Слепаков об изгнании Идрака Мирзализаде из РФ
Украинские чиновники несколько лет забирали пенсии жителей ЛНР и ДНР себе
Зеленский прибыл в Вашингтон
Министр обороны Казахстана ушёл в отставку после взрывов на складе боеприпасов
Учителя из Таганрога подозревают в насилии над двумя школьницам
Последние материалы
Украинские чиновники несколько лет забирали пенсии жителей ЛНР и ДНР себе
Игорь Корнилов: "Меня удручает, если артисты и их продюсеры так поступают..."
Зеленский прибыл в Вашингтон
Министр обороны Казахстана ушёл в отставку после взрывов на складе боеприпасов
Учителя из Таганрога подозревают в насилии над двумя школьницам
Три цифры не нужны: мошенники нашли способ "взломать" утерянные банковские карты
Солдаты США оставили талибам* сломанную военную технику
"Идеальный дизайн": японцы восхитились новым российским внедорожником
Рогозин: космонавты обследуют МКС на наличие новых трещин
Анна Нетребко резко прокомментировала болезнь Макеевой
Популярное
Российский шоу-бизнес
"Динамика не нравится": Шаляпин о состоянии заболевшей "ковидом" жены

После свадьбы избранница Прохора Шаляпина оказалась в реанимации. Состояние бизнес-вумен, поражение лёгких которой составило 80%, вызывает серьёзные опасения медиков.

"Динамика не нравится": Шаляпин о состоянии заболевшей "ковидом" жены
У Эстонии будет новый президент. Улучшатся ли отношения с Россией?
Прибалтика
У Эстонии будет новый президент. Улучшатся ли отношения с Россией?
Политика. Новости и аналитика
Экс-замглавы МИД Украины Чалый: Крым можно вернуть после развала России
Остальной мир
Россия не приняла резолюцию ООН по Афганистану. Небензя назвал причины
Василий Амирджанов Журналисты обратились к президенту с требованиями Василий Амирджанов Конрад Ренкас Любят ли поляки белорусов и украинцев? Конрад Ренкас Александр Артамонов Афганистан стал новым метастазом мирового исламистского государства Александр Артамонов
Остальной мир
Движение "Талибан"* просит о помощи
Шоу-бизнес
"Я потерял душу": Панин разразился душераздирающей исповедью
Восставший из пепла "папа" Шольц будоражит Германию: чего стоит опасаться России после выборов
Мир. Новости мира
Восставший из пепла "папа" Шольц будоражит Германию: чего стоит опасаться России после выборов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников