Игорь Корнилов: "Всё равно я настроен творить!"

Как получаются песни, особенно популярные? Обычно для этого требуется композитор, поэт и исполнители. Но есть и такие люди, которые это совмещают. Хотя, конечно, и они постоянно с кем-то сотрудничают, взаимодействуют, растут и совершенствуются.

Какую роль играют в этом какие-то события? Как потом всё это отражается в творчестве? О нынешнем этапе творчества и планах на будущее в прямом эфире видеостудии Pravda. Ru рассказал композитор и поэт-песенник, известный певец и лауреат премии "Песня года" Игорь Корнилов.

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— Игорь, ты сказал, что песни по-прежнему пишешь, хотя не так много, как раньше, потому что ещё занимаешься звукорежиссурой. Конечно, у тебя и концерты занимают немало времени…

— Да, есть концерты, есть выступления. К сожалению, сейчас их — уже не такое большое количество, как это было до коронавирусной пандемии. И каждое выступление теперь висит под вопросом — состоится это или не состоится.

Поэтому для меня очень важен глобальный тур по России — у меня их не было, хотя очень много приглашений со всех уголков страны. Начать хочется именно с поездки по Ямалу, но переносился два раза этот тур.

Потому что Ямал — это для меня не просто какая-то территория, ему отдано очень много. Действительно очень многое с ним связано. Ямал — важная часть моего творчества, часть моей души, моей жизни.

Времена и песни

Есть у меня сейчас на осень большие концертные планы. У меня и в тот год было в принципе всё расписано, но, учитывая ту ситуацию, в какой живёт не только наша страна, но и весь мир, то есть — всё это по воде вилами писано.

Теперь уже всегда есть ощущение, даже какие-то сентябрьские мероприятия могут не состояться, перенестись на неопределённый срок. Поэтому сейчас уже пишется: "будет всё зависеть от эпидемиологической ситуации”. Очень непростое сейчас время в этом отношении.

Хотя, конечно, в разные времена бывают какие-то моменты неспокойные, тревожные…. Я про себя вспоминаю, что были очень тяжёлые времена, это — не только о финансах. Были взлёты и падения.

Но сейчас эта пандемия обострила многие моменты, такого раньше точно не было. Я всегда понимал, что нужно просто больше двигаться, а спустя годы всё больше становится понятно, "как молоды мы были", — хорошая песня была, "как искренне любили".

Естественно, с возрастом уже нет столько энергии и такого рвения, какие-то сомнения нас начинают постигать, но тем не менее появляется и новое. К написанию материала теперь хочется подходить уже более осознанно и взвешенно.

Конечно, я буду продолжать ещё писать и дальше. Причём я понимаю, что у меня сейчас — такой маленький энергетический спуск и загруженность, потому что нужно решить кое-какие вещи для себя. Но всё равно я настроен творить.

— Время, конечно, не стоит на месте. Хотя поэтам-песенникам для работы вроде бы кроме листка бумаги и ручки ничего не надо, всё равно теперь тексты набиваются на компьютере, отправляются по интернету.

А для композиторов важно постоянное обновление аппаратуры. Молодые композиторы дышат в спину? Приходится с ними соревноваться, что-то совершенствовать в себе, новое постигать?

— Я пытаюсь вникать в эти вещи, что-то брать на вооружение, но невозможно совсем уж посоревноваться с молодёжным поколением, потому что у них — другое мышление. У меня в песнях (всегда мне об этом говорили) очень много мелодики, для эстрады надо что-то попроще делать.

А то можно наоборот — просто полотна такие музыкальные писать, но это — уже совсем другое. Поэтому я всегда сам себя гашу в этом: надо попроще, надо попроще… Понятно, что у каждого композитора — свой почерк, ты никуда от этого не уйдёшь. Хотя, понятно, можно себя попробовать в разных направлениях и проявлениях.

Арбат — Италия

Во мне с самой юности огромная была любовь к Италии. В конце концов я в Италию попал и потом очень часто там бывал. А в 90-х годах на Арбате я зарабатывал с друзьями-студентами деньги исполнением песен.

Соответственно, был в основном тот репертуар, который хотели слушать люди, что было тогда популярным. Но всё-таки именно там я показывал и свои первые песни.

В один из вечеров подходят после выступления какие-то девчонки и дают за выступление не рубли, а лиры. Мы знакомимся. Оказывается, шесть итальянок из разных городов приехали сюда русский язык изучать.

Среди них была одна замечательная девчонка — Линда, с которой мы как-то сразу нашли общий язык. Я начал изучать язык итальянский, когда только открылся железный занавес. Первые поездки были сложные, но с того момента я люблю Италию ещё больше — просто бесконечно.

В моём творчестве — очень много итальянской мелодики. А в заготовках есть даже какие-то произведения именно с классическим развитием, где аранжировки более широкие, то есть это всё-таки больше для оперных певцов подходит. Пока не получилось их довести до финала, но в планах есть написать что-то такое.