Андрей Ктитарев: "Без задач: "Я должен написать хит" — надо быть искренним"

Андрей Ктитарев — автор хита "Нас бьют, мы летаем", многократный лауреат телевизионного конкурса "Песня года", обладатель национальной российской премии "Овация", член Союза композиторов. О закулисье шоу-бизнеса он рассказал в эфире Pravda.Ru.

Читайте начало интервью:

Волшебные проекты Андрея Ктитарева: немного о группе "На-На", Алле Пугачевой и Дмитрии Рогозине

Сергей Каргашин: Андрей, каковы твои впечатления от современной эстрады? Куда она движется вообще?

— Сложное время. С одной стороны, наступает интернет, все эти блогеры. Использование мата в песнях — это для меня вообще неприемлемо. Всегда была какая-то дворовая самодеятельная музыка — пусть это остается там.

Понятно, что у этой субкультуры есть определенная аудитория, но выносить это на самый верх — для меня вопрос очень спорный. Очень многие поэты и композиторы бьются за качество песни., тем более все границы открыты. Нам ничто не должно мешать создавать новые настоящие хиты, не все потеряно.

Настоящая поэтическая русская песня все равно будет иметь успех. Хорошо, что жизнь столкнула меня с таким поэтом, как Михаил Гуцериев — мы с ним писали и для Буйнова, и для хора Турецкого, Александра Малинина, и одна из последних работ "Тяжело седому пацану" — для шансон-исполнителя Владислава Медяника. Хотя у многих шансон ассоциируется с уголовной тематикой — для меня это в первую очередь французский шансон, авторская песня, где впереди идет слово. И вот в этом смысле Владислав Медяник оказался очень достойным музыкальным человеком, очень проникновенно спел. И много прекрасных отзывов об этом клипе.

— Ты писал и пишешь музыку и для кино…

— У меня этого не так много, но было, и сейчас готовятся новые проекты. Из известного — сериал "Гаишники", там была серия "Дорогая Елена Федоровна". Помимо этого, было еще два фильма: "Любовь без страховки" и "Рита". Эти фильмы тоже транслировались и по центральным каналам, и по кабельному телевидению. Надеюсь, что эта работа непременно продолжится, я все же начинал с инструментальной музыки.

— Для того, чтобы ты работал, что нужно? Какие нужны условия: должен быть один в комнате, на столе цветы, чашечка кофе?

— Наверное, правильно: должен быть один. Музыка для меня — некое общение с Всевышним, не поддающееся слову состояние. Оно требует сосредоточенности, но не вымученности, без задач: "Я должен написать хит" — надо быть искренним, легким. Нужен инструмент, который чувствует тебя. Это, слава богу, у меня есть.

И когда я сажусь, чувствую этот инструмент, понимаю, что я один, открыт небу — я очень благодарен Богу за эту возможность творить.

О собственных песнях

— А вот написал ты песню — ты сам ее можешь оценить адекватно? Понятно, что есть вершина, есть середнячок…

— Прекрасный вопрос! Для меня всегда эталоном будет Михаил Танич. Он мне говорил, что не любит, когда композитор заявляет, что написал хит. Хит определяет публика, мы можем только предполагать, мы можем считать, что да, мы написали что-то достойное, интересное, но последнее слово всегда за слушателем. Только слушатель скажет своим голосованием, своими аплодисментами, своим вниманием, хит это или нет.

— А вот бывает: автор и композитор написали офигенную песню, но исполнитель не находится. Может, это шедевр — но не увидели, не услышали…

— Да. То же самое было с песней Аллы Борисовны "Монолог" на стихи Карины Филипповой, которую она записала к своему недавнему концерту. Она этой песней открывала концерт. Мы ей показали эту песню еще в 90-е — она ее отложила.

Карина уже была, конечно, тяжело больна, но еще при жизни Алла Борисовна эту песню записала, приезжала к ней с букетами цветов. Надо уметь все же ждать.

— Вот пандемия опять кусается — как она отразилась лично на тебе?

— Упал интерес к творчеству со стороны исполнителей, все озабочены здоровьем. С уменьшением и даже прекращением концертной деятельности упали их доходы, а запись любой песни требует определенных музыкальных вложений. Спрос стал меньше, но мы не вешаем нос, все равно работаем, жизнь не останавливается. И если мы сами в себе несем позитив, в любом случае нас ждет успех.

— Что у тебя в творческих планах? Есть какие-то задумки, может быть, мечта какая-то большая есть, что-то ты хочешь воплотить, а может быть, уже воплощаешь?

— Честно говоря, в связи со всеми этими обострениями далеко идущие творческие планы уходят на задний план. У всех есть семьи, дети, поэтому надо работать, надо творить, надо искать исполнителей, надо искать продюсеров. Самое главное для нас — не сдаваться, как бы ни было тяжело, и беречь себя.