Учёный-космолог: "Физика не запрещает телепортацию"

4:18 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Физические свойства нашей Вселенной до сих пор не разгаданы. Каким образом в недалёком будущем телепортация станет возможной; правда ли, что человечество находится под наблюдением высшего разума; почему искусственный интеллект будет дружелюбен по отношению к людям, Pravda.Ru рассказал учёный-космолог, автор книги "Нереальная реальность" Андрей Кананин.

Фото: Openverse

— Андрей Владимирович, говорят, что наша Вселенная — это виртуальная модель. Существует конспирологическая версия, по которой от нас скрывают большую часть информации. Может быть, от нас скрывают реальную ситуацию, чтобы не повредить нашему сознанию или, например, чтобы было легче управлять людьми?

— В конспирологические теории, связанные непосредственно с Землей, мне сложно поверить, потому что я опираюсь на научный аппарат и мы понимаем основные физические законы.

Зато вполне можно поверить, в так называемую "теорию зоопарка": мы находимся под наблюдением высокоразвитого внеземного разума, поэтому не можем связаться с иными цивилизациями.

Мы чересчур неразвитая цивилизация и пока просто находимся под наблюдением. Поэтому другие цивилизации не выходят с нами на связь, несмотря на сигналы, которые мы отправляем в космос. Нас блокируют.

Большинство космологов-астрофизиков считает, что высокоразвитые цивилизации должны быть дружественными по этическим соображениям. Возможно, если мы будем на грани глобального ядерного конфликта, они вмешаются. Естественно, если предположить, что мы живём в симулированном мире, то этот мир можно отключить.

— Теоретически можно перемещать в пространстве и во времени с огромной скоростью не только элементарные частицы, но и физические тела, например, людей?

— Частица проявляет себя только после акта наблюдения. То есть когда мы смотрим на фотон, мы понимаем, что фотон — это либо частица, либо волна. При взаимодействии двух частиц они оказываются запутанными — это спинальные свойства. Они обмениваются друг с другом не информацией, а взаимодействием, причём вне зависимости от расстояния: они взаимодействуют, даже если между ними 100 млрд световых лет, то есть на разных концах вселенных.

Это сверхсветовое взаимодействие, но законы Эйнштейна не нарушаются, потому что не передаётся информация, а просто меняется спинальность: минус-плюс. Но здесь есть лазейка. Учёные же всегда ищут лазейку.

Выяснилось, что физика не запрещает телепортацию. Это можно сделать, разнеся исследователей по разным точкам пространства, сделав дополнительный фотон и запутав его при передаче.

В мире классической физики всё было бы просто: по атомам всё разобрать, передать информацию и там собрать заново. Инженерная задача — сложная, но решаемая. Но дело в том, что фотон проявляет себя только при наблюдении. Получается, что мы, наблюдая, изменяем. Вроде замкнутый круг. Хотя первый фотон был телепортирован в 1997 году, а первый атом — в 2004-м. Но учёные опять нашли лазейку и решение, не противоречащее законам физики. Когда два исследователя делают искусственный фотон и передают свойства с одного на другое. Можно ли это применить к макроскопическим масштабам, условно говоря, к человеку? Да. Физика не запрещает.

— А что будет с человеком, когда он соберётся заново?

— Думаю, после телепортации всё будет нормально. Но как её осуществить? Пока совершенно непонятно. Однако вся история науки показывает нам, что если законы физики не запрещают что-то создать, то человек рано или поздно это делает. Например, лет двести-триста назад сложно было представить:

смартфон,

самолёт,

ядерные технологии.

А ведь наука развивается экспоненциально. Сейчас нам в помощь будет искусственный интеллект. Он будет дружелюбным по отношению к людям благодаря этическим алгоритмам.