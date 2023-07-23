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Олег Логинов

Учёные раскрыли причину возникновения кругов на полях Намибии

3:10
Наука

В последнее десятилетие исследователи активно дискутируют о происхождении многочисленных круглых бесплодных пятен, возникающих на африканских лугах. Недавнее исследование, проведённое профессором-биологом Норбертом Юргенсом и почвоведом Александром Гренгрофтом из Гамбургского университета, подтверждает, что термиты являются основной причиной возникновения этих волшебных образований. Одновременно они опровергли основной аргумент специалистов по моделированию экосистем, предполагающих, что круги являются результатом саморегуляции растений. Результаты исследования опубликованы в журнале Perspectives in Plant Ecology, Evolution, and Systematics.

Учёные раскрыли причину возникновения кругов на полях Намибии
Фото: www.bolnews. com/tag/cape

Ранние исследования

Еще в 2013 году ботаник из Гамбурга Норберт Юргенс опубликовал данные о том, что за создание этих бесплодных участков ответственны подземные песчаные термиты из рода Psammotermes. Уничтожая растения на песчаных почвах, эти термиты обеспечивают длительное хранение воды после нечастых дождей. Это объяснение, опубликованное в журнале Science, было впоследствии подтверждено энтомологами из Южной Африки, в том числе профессором Майком Пикером, доктором Джо Хеншелем и доктором Келли Влигом.

Этот загадочный феномен изучали и другие исследователи, например, сотрудники Геттингенского университета, используя методы моделирования. Они утверждают, что оголённые участки являются результатом самоорганизации травянистых растений, которые неравномерно отводят воду к своим корням и вызывают обширную диффузию в песчаных почвах, что приводит к гибели растений на этих бесплодных участках.

Роль термитов раскрыта

Кроме того, измеряя влажность почвы под кругами на глубине 20 см, они наблюдали её высыхание, которое интерпретировали как следствие быстрого горизонтального поглощения воды окружающими травами.

Теперь Норберт Юргенс и Александр Гренгрофт в статье, опубликованной в журнале PPEES, опровергают основные аргументы геттингенских моделистов. В своем исследовании Юргенс и Гренгрофт продемонстрировали присутствие песчаных термитов в более чем 1700 кругах на территории Намибии, Анголы и Южной Африки.

Измерения влажности почвы, представленные Гетциным и др. (2022) в качестве доказательства гипотезы самоорганизации, совпадают с результатами измерений Юргенса в 2013 году. Однако интерпретации отличаются: в то время как разработчики модели измеряют верхний слой почвы и интерпретируют его высыхание как забор воды окружающими травами, Юргенс в 2013 г. продемонстрировал с помощью одновременных измерений на четырёх различных глубинах до 90 см, что круги сохраняют воду в глубине своих внутренностей в течение длительного времени.

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Круги Намибии Неразгаданная тайна
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы ангола ученые намибия германия
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