"Космические зеркала" могут освещать Землю

По сообщению мировых информационных агентств, в этом году на орбите планеты Китай планировал создать нескольких "искусственных лун", которые должны были освещать города страны в ночное время. Увы, проект остался лишь проектом. При этом интересно отметить, что Россия ещё в начале 1990-х годов сумела вывести на орбиту "космический фонарь".

Китайская Луна не взошла

Несколько лет назад весь мир буквально рукоплескал планам Китая запустить на орбиту Земли искусственную Луну. Экономисты подсчитывали, сколько страна сможет сэкономить на ночном освещении городов, а инженеры строили версии, каким образом космическое агентство Китая будет реализовывать данный сложнейший проект.

Причём предполагалось, что в космос поднимется не одна, а несколько искусственных лун. Первый объект предполагалось запустить с космодрома Сичан в провинции Сычуань в 2020 году. Данная Луна должна была освещать город Чэнду и его пригороды. Остальные три искусственные Луны должны были появиться в небе планеты в 2021–2022 годах.

При этом китайцы не скрывали, что проект — коммерческий. Очевидно, в планах руководства космической отрасли, после освещения городов Китая при помощи искусственных Лун, предложить данную услугу странам Европы.

Согласно техническим данным проекта, предполагалось, что данные спутники будут покрыты специальным светоотражающим материалом. Ожидалось, что обычный человек будет воспринимать свет искусственной Луны примерно в пять раз тусклее обычных городских фонарей.

Однако прошёл 2020 год, приближается 2022-й, но о своём проекте искусственных Лун в Китае как будто забыли.

"Космическое зеркало"

Самое интересное, что китайцы оказались далеко не первыми в своём желании освещать Землю с помощью искусственных спутников из космоса. Почти за 30 лет до них аналогичный эксперимент успешно провели российские специалисты.

Сегодня практически забыто, но в 1990-е годы в нашей стране существовал проект "Знамя" по размещению крупных космических "зеркал", отражающих солнечный свет на Землю.

Проект был разделён на несколько частей, первая из которых под названием "Знамя-2" была осуществлена в 1993 году.

Предполагалось, что в космосе будет развернут так называемый солнечный парус шириной 20 метров. На борту космического корабля "Прогресс М-15" было установлено пять катушек со специальной полиэтилентерефталатной плёнкой, способной отражать солнечный свет. Оказавшись на орбите, космический аппарат, вращаясь, разворачивал так называемый "солнечный парус" шириной 20 метров из плёнки, натянутой на гибкий каркас округлой формы. Получалось некое подобие огромного зеркала.

В рамках реализации проекта 27 октября 1992 года "Прогресс" стартовал с космодрома "Байконур", доставив на орбиту Земли "космическое зеркало". При этом непосредственно сам эксперимент был произведён 4 февраля 1993 года.

Проект "Знамя": солнечный зайчик из космоса

Развёртывание в космосе 20-метрового зеркала получило название проект "Знамя-2". Несмотря на определённые сомнения учёных, всё прошло, как было запланировано. "Космическое зеркало" из металлизированной пленки было развёрнуто на орбите планеты.

Правда на Земле восход второй Луны увидеть не получилось. "Прогресс М-15", являвшийся носителем "космического зеркала", двигался вокруг планеты на приличной скорости, а отражённый свет в виде гигантского солнечного зайчика диаметром пять километров скользил по поверхности Земли. Скорость его движения составила восемь километров в секунду, а маршрут пролегал от Франции до Белоруссии по территории Европы.

Эксперимент показал отличные результаты. На протяжении всего маршрута движения солнечного зайчика, испускаемого "космическим зеркалом", люди на Земле даже через сильную облачность видели в небе яркую вспышку света. По яркости она равнялась одному люксу, что сопоставимо с отражённым светом естественной Луны.

При этом российские учёные подсчитали, что если существенно увеличить размеры "космического зеркала" и перевести его носитель на геостационарную орбиту, то появится возможность освещать определённую территорию планеты, сопоставимую с размерами крупного мегаполиса, достаточно ярким светом.

Второй блин — комом

Воодушевлённые первым успехом российские специалисты космической отрасли приступили к подготовке следующего этапа проекта, названного "Знамя-2.5". На этот раз "космическое зеркало" должно было иметь диаметр 25 метров, а отражённый им солнечный зайчик освещать территорию в семь-восемь километров. Существенно увеличивалась и яркость света. Теперь она была эквивалентна не одной Луне, а от пяти до десяти полных Лун в зависимости от облачности и района освещения.

Благодаря определённым инженерным доработкам солнечный зайчик "космического зеркала" можно было удерживать на одном месте Земли достаточно длительное время, что значительно повышало важность эксперимента. Развёртывание на орбите нового космического зеркала, отправленного в космос на борту космического корабля "Прогресс М40", было назначено на 4 февраля 1999 года.

Однако произошла досадная техническая накладка. Во время начала работы полотно "космического зеркала" запуталось в одной из антенн космического корабля и не смогло выйти на рабочий режим. Эксперимент провалился, а космический корабль пришлось затопить в океане.

Впоследствии предполагалось провести третий эксперимент "Знамя-3" с 200-метровым зеркалом, но по ряду объективных причин он не состоялся.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.