Через тернии и лопухи: на Украине заявили о претензиях на ресурсы Луны

Глава космического агентства Украины Владимир Тафтай заявил, что его страна будет претендовать на ресурсы Луны.

"Украина, которая обладает высокими технологиями, может и должна быть частью таких программ. В 2020 году мы присоединились к программе "Артемида", и это очень важный момент. Мы проговорили участие Украины в лунных программах, в том числе, и в ходе недавнего визита в США с руководителями NASA и ЕС. Направлениям освоения Луны и Марса сейчас уделяется очень большое внимание и планируется достаточно существенное финансирование", — сказал Тафтай в интервью изданию "РБК-Украина".

По словам Тафтая, Украина может предложить собственные разработки для реализации проекта. Он отметил, что у КБ "Южное" "есть очень интересная разработка по гидролизу и электролизу воды на Луне и по аккумуляторам энергии".

И вообще у Украины есть много наработок, которые могут быть востребованы при создании лунного поселения, сообщил глава космического агентства Украины.

При этом Владимир Тафтай отметил, что речь идёт именно о производстве украинских предприятий, а не о передаче технологий. На вопрос, может ли Украина претендовать на лунные ресурсы, он ответил: "Я думаю, что обязательно будем претендовать". Вопрос только в том, заинтересованы ли на Западе размещать производство на предприятиях Украины и платить за него.

О проекте "Артемида" (Artemis) было объявлено, когда президентом США был Дональд Трамп. В рамках проекта предполагается создание станции на орбите Луны и высадка человека на спутнике Земли. При этом предполагалось, что высадка произойдёт в 2024 году, но есть большие сомнения в том, что этот план удастся реализовать.

К проекту "Артемида" присоединились

Австралия,

Канада,

Япония,

Люксембург,

Италия,

Великобритания,

ОАЭ,

Украина.

Россия и Китай присоединяться к проекту отказываются.

И ещё немного об амбициях Украины в космосе. В 2016 году телеканал "24" выпустил материал под заголовком "Когда на Марсе появится украинская диаспора". В нём шла речь об уроженце Житомира Сергее Якимове, который стал единственным украинским участником программы Mars One.

Вот как выглядел процесс отбора: "Чтобы стать первым марсианином, нужно пройти отбор из 200 тысяч претендентов, иметь железное здоровье и ответить на несколько простых вопросов". Получилось двусмысленно: "единственный украинский участник" и "надо было ответить на несколько простых вопросов"…

Ну так вот, участие Сергея Якимова, по мнению журналистов, должно было вернуть Украине славу космической державы. И сам Якимов имел шансы переехать на Марс в 2026 году.

Собственно, разница между нынешним интервью главы космического агентства Украины и репортажем пятилетней давности не очень большая. Даже можно сказать, что её практически и нет.

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