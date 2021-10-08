Глава космического агентства Украины Владимир Тафтай заявил, что его страна будет претендовать на ресурсы Луны.
"Украина, которая обладает высокими технологиями, может и должна быть частью таких программ. В 2020 году мы присоединились к программе "Артемида", и это очень важный момент. Мы проговорили участие Украины в лунных программах, в том числе, и в ходе недавнего визита в США с руководителями NASA и ЕС. Направлениям освоения Луны и Марса сейчас уделяется очень большое внимание и планируется достаточно существенное финансирование", — сказал Тафтай в интервью изданию "РБК-Украина".
По словам Тафтая, Украина может предложить собственные разработки для реализации проекта. Он отметил, что у КБ "Южное" "есть очень интересная разработка по гидролизу и электролизу воды на Луне и по аккумуляторам энергии".
И вообще у Украины есть много наработок, которые могут быть востребованы при создании лунного поселения, сообщил глава космического агентства Украины.
При этом Владимир Тафтай отметил, что речь идёт именно о производстве украинских предприятий, а не о передаче технологий. На вопрос, может ли Украина претендовать на лунные ресурсы, он ответил: "Я думаю, что обязательно будем претендовать". Вопрос только в том, заинтересованы ли на Западе размещать производство на предприятиях Украины и платить за него.
О проекте "Артемида" (Artemis) было объявлено, когда президентом США был Дональд Трамп. В рамках проекта предполагается создание станции на орбите Луны и высадка человека на спутнике Земли. При этом предполагалось, что высадка произойдёт в 2024 году, но есть большие сомнения в том, что этот план удастся реализовать.
К проекту "Артемида" присоединились
Россия и Китай присоединяться к проекту отказываются.
И ещё немного об амбициях Украины в космосе. В 2016 году телеканал "24" выпустил материал под заголовком "Когда на Марсе появится украинская диаспора". В нём шла речь об уроженце Житомира Сергее Якимове, который стал единственным украинским участником программы Mars One.
Вот как выглядел процесс отбора: "Чтобы стать первым марсианином, нужно пройти отбор из 200 тысяч претендентов, иметь железное здоровье и ответить на несколько простых вопросов". Получилось двусмысленно: "единственный украинский участник" и "надо было ответить на несколько простых вопросов"…
Ну так вот, участие Сергея Якимова, по мнению журналистов, должно было вернуть Украине славу космической державы. И сам Якимов имел шансы переехать на Марс в 2026 году.
Собственно, разница между нынешним интервью главы космического агентства Украины и репортажем пятилетней давности не очень большая. Даже можно сказать, что её практически и нет.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Официально сообщалось, что жене Прохора Шаляпина на момент смерти было всего 42 года. Существуют подозрения, что женщина скрывала свой настоящий возраст.