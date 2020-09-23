Натан Эйсмант: Россия и США будут искать признаки жизни на Венере

Сейчас во многих странах активно обсуждаются полеты на Венеру и Марс. Лето 2020 года оказалось особенно благоприятным для изучения Марса. Поэтому к Красной планете отправились сразу три корабля — от Китая, США и Арабских Эмиратов. Как на самом деле обстоят дела с исследованием космоса и космическими полетами в России и мире? "Правда.Ру" обратилась за комментарием к Натану Эйсманту, ведущему научному сотруднику Института космических исследований РАН.

"Окно" с видом на Марс

Натан Эйсмант рассказал, что сейчас "горячий период в исследованиях ближайшей к Земле планеты — Марса". Туда уже отправилась целая флотилия от трех стран. "Роскосмос" вместе с Европейским космическим агентством принимает участие в разработке и подготовке к запуску аппарата. В ЕКА входят разные страны:

Франция;

Италия;

Германия.

По словам ученого, старт должен был состояться летом этого года, потому что открылось окно запуска. К Марсу мы можем запускать корабли не каждый год: должно хватить мощности ракетоносителей, чтобы доставить туда аппарат.

Эйсмант сообщил, что такие благоприятные окна появляются раз в 2 года. Именно такое окно открылось летом 2020 года, поэтому на Марс должны были полететь четыре аппарата. Но участие России и Европы пришлось отложить на следующие два года из-за пандемии.

"В кооперации участвует много стран. При ограничениях на командировки непосредственно перед запуском все поняли, что это крайне рискованно. Потому что какую-то страну могут закрыть (и они были закрыты), а дистанционно проводить испытания, сборку невозможно", — пояснил ученый.

Эйсмант рассказал, что из трех полетевших кораблей наибольший интерес представляет американский аппарат. Он включает в себя небольшой вертолет-разведчик, который будет после посадки аппарата в феврале следующего года обследовать окрестности, чтобы понять, куда направлять марсоход, и не пропустить наиболее интересные места. Кроме того, аппарат впервые будет собирать и упаковывать образцы грунта на берегу высохшего озера в кратере.

"Они будут собраны в специальные пакеты, а через очередной цикл прилетит новый аппарат, который эти образцы доставит на Землю. Это, конечно, очень сложная задача. Зато результаты могут быть сенсационными", — подчеркнул ученый.

Венера ждет нас!

Натан Андреевич рассказал, что в России реализуется совместный с США венерианский проект. В атмосфере Венеры был обнаружен газ, который рассматривается как продукт жизнедеятельности микроорганизмов. Это является одним из признаков, что на Венере существует или существовала жизнь:

"Не на поверхности Венеры. Там жесткие условия: температура 500 градусов,

давление 100 атмосфер. А в облачном слое на высоте 50-70 км, там атмосферное давление и температура близки к тем, что на поверхности Земли".

При этом ученый уточнил, что состав атмосферы неблагоприятный для жизни:

"В этих облаках есть серная кислота, и сама по себе атмосфера Венеры в основном из углекислого газа".

Чтобы проверить наличие жизни на планете, планируется проект "Венера-Д" — российский проект с участием американских исследователей. Они устанавливают часть важных приборов.

Эйсмант сообщил, что запуск состоится в 2029 году. Аппарат за 2-3 часа проведет на поверхности Венеры самые важные исследования и передаст полученную информацию на Землю через спутник, который запускается одновременно с ним.

Другая часть экспериментов будет выполнена американской стороной. Их приборы могут работать при 500 градусах и на поверхности Венеры пробудут 1-2 месяца.

Эйсмант рассказал и о третьей части проекта — это исследования в облаках: "Будут искать признаки жизни, которая была или которая есть. Если микробы там есть, то их обнаружат микроскопы. Фотографии будут переданы на Землю".

Аппаратом занимается ведущая организация НПО им. С. А. Лавочкина.

"Проект недешевый. Но на миссию деньги потратить стоит, потому что результаты могут быть революционными. Мы поймем, что есть Венера", — подчеркнул ученый.

Это поможет понять, что будет с Землей. Поскольку судьба Венеры моделирует возможную судьбу нашей планеты. Эйсмант объяснил:

"Мы боимся парникового эффекта. А ведь Венера стала такой горячей из-за него. Это очень важно для дальнейшего существования человечества".

По словам Натана Андреевича, миссия состоит из нескольких этапов. Первый этап — определить самые главные вещи, в том числе увидеть микробы. Второй этап — доставка образцов атмосферы и грунта с поверхности Венеры.