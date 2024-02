Как самостоятельно в домашних условиях испечь вкусный хлеб. Шеф-пекарь раскрыла секреты

Испечь вкусный хлеб можно самостоятельно у себя дома, утверждает шеф-пекарь и технолог по выпечке хлеба Ольга Киселёва. Она рассказала Pravda.Ru, из каких четырёх ингредиентов состоит классический хлеб, а также на какие важные нюансы следует обратить внимание в процессе приготовления теста и при выборе формы для выпекания хлеба.

Фото: "Pumpkin-Seed Bread Again" by Editor B is licensed under CC BY 2.0.