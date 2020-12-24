Проведен международный конкурс по развитию территории на севере Москвы

Компания АО "Главстрой" провела международный конкурс на разработку архитектурной концепции проекта комплексного развития территории на севере Москвы, расположенной по адресу: Хорошевский район, 1-я Магистральная улица, владения 2 и 8.

Оператор конкурса — компания Citymakers, инициатор и заказчик — "Главстрой".

В конкурсе участвовали 30 международных команд с большим опытом работы:

AHMM (Великобритания),

FUKSAS (Италия),

HPP Architekten (Германия),

Se ARCH (Нидерланды),

SimpsonHaugh (Великобритания),

ODA (США),

de Architekten Cie (Нидерланды),

EFFEKT (Дания) и другие.

Компания "Главстрой" (основатель — Олег Дерипаска) знаменита трендовыми проектами комплексного развития территории. Ее крупнейшим многофункциональным проектом стал всесезонный курорт "Имеретинский". Во время игр в Сочи он был Олимпийской деревней. Два проекта компании реализуются в Москве — ЖК Balance на Рязанском проспекте и ЖК "Береговой" в районе Филевский парк. Оба входят в топ-5 крупнейших проектов комплексного развития территории Москвы.

Ключевая задача конкурса на разработку архитектурной концепции нового проекта на севере Москвы — создание многофункционального городского кластера. Он должен стать стимулом комплексного развития прилегающей промышленной территории и всего района.

Основатель Citymakers Петр Кудрявцев рассказал о том, что сейчас повсеместно идет активное переосмысление промышленных зон, включение их в жизнь города. Территория проекта — перспективная для Москвы площадка в этом плане. Здесь есть все условия для формирования комфортной городской среды для жизни, отдыха и работы. Территорию комплекса разделяет важная транспортная ось — Звенигородское шоссе. Она находится между центром, который характеризуется высокой плотностью рабочих мест, и районами, где преобладает жилая застройка. Поэтому при размещении деловых функций на пути в центр города, а жилых и культурных — на пути из центра можно увеличить пользу территории для города и его жителей.

"Думаю, что проект способен стать важной архитектурной доминантой западной части столицы, а также дать толчок комплексному развитию прилегающей территории", — говорит Петр Кудрявцев.

Вообще, тренд для такого глубинного исследования морфотипа территории задал проект всесезонного курорта "Имеретинский" (инвестор — Олег Дерипаска). Здесь была реализована успешная синергия природной территории и многофункционального пространства.

Напомним, на время игр комплекс функционировал как Олимпийская деревня и решал международные задачи. Впоследствии "Имеретинский" превратился в престижный курортный центр России, а также в новый курорт для иностранных туристов. Курорт предусматривает широкое разнообразие сценариев для отдыха и бизнеса. Он стал драйвером для социализации людей, при этом сохраняя приватность территории.

В профессиональное жюри архитектурного конкурса вошли международные и российские эксперты, представители властных структур, руководители компании "Главстрой".

Уникальная особенность конкурса, рассказывает руководитель проекта, представитель компании Citymakers Софья Костякова, состояла в том, что участникам предоставили не только классическое техническое задание, но и социокультурную концепцию территории. Ее разработка позволяет уточнить функциональную программу, фокусируясь, в том числе, на сервисах и услугах, расположенных на первых этажах зданий, заведомо программируя маршруты горожан на этой территории.

"Концепция, разработанная Citymakers, детализирует сценарии использования общественных пространств, портрет пользователя и тенденции развития городской среды, что принципиально важно для создания проекта, актуального контексту, так как участниками конкурса были международные компании", — резюмирует Софья Костякова.

Победителем конкурса жюри признало американское бюро ODA. В основе его архитектурной концепции — многофункциональность и комплексный подход к развитию территории. Проект учитывает жилую, социальную, общественную, деловую и рекреационную функции. ODA предложило, по сути, современную городскую экосистему, самодостаточный квартал. В нем есть всё для жизни, работы и отдыха. Кроме того, проект предусматривает новый формат аренды жилья, при котором проживание в модном комплексе бизнес-класса с качественным обслуживанием, онлайн-сервисами и всей необходимой инфраструктурой становится доступным для широких слоев населения.

В комплексе предусмотрены социальные объекты:

детский сад,

поликлиника,

спортивный комплекс с бассейном.

Насыщенная креативная среда проекта создает культурно-выставочное пространство, интегрированное в парк с площадью. Рестораны, магазины, офисы, коворкинги, галереи, библиотеки, расположенные вдоль парковой аллеи, предоставят новые рабочие места в этом районе. Концепция проекта позволяет поддержать комфортную атмосферу "в масштабе человека" и гармонично интегрировать его в архитектурный облик столицы.