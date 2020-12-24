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Автор Ирина Гусакова

Проведен международный конкурс по развитию территории на севере Москвы

Недвижимость

Компания АО "Главстрой" провела международный конкурс на разработку архитектурной концепции проекта комплексного развития территории на севере Москвы, расположенной по адресу: Хорошевский район, 1-я Магистральная улица, владения 2 и 8.

Проведен международный конкурс по развитию территории на севере Москвы

Оператор конкурса — компания Citymakers, инициатор и заказчик — "Главстрой".

В конкурсе участвовали 30 международных команд с большим опытом работы:

  • AHMM (Великобритания),
  • FUKSAS (Италия),
  • HPP Architekten (Германия),
  • Se ARCH (Нидерланды),
  • SimpsonHaugh (Великобритания),
  • ODA (США),
  • de Architekten Cie (Нидерланды),
  • EFFEKT (Дания) и другие.

Компания "Главстрой" (основатель — Олег Дерипаска) знаменита трендовыми проектами комплексного развития территории. Ее крупнейшим многофункциональным проектом стал всесезонный курорт "Имеретинский". Во время игр в Сочи он был Олимпийской деревней. Два проекта компании реализуются в Москве — ЖК Balance на Рязанском проспекте и ЖК "Береговой" в районе Филевский парк. Оба входят в топ-5 крупнейших проектов комплексного развития территории Москвы.

Ключевая задача конкурса на разработку архитектурной концепции нового проекта на севере Москвы — создание многофункционального городского кластера. Он должен стать стимулом комплексного развития прилегающей промышленной территории и всего района.

Основатель Citymakers Петр Кудрявцев рассказал о том, что сейчас повсеместно идет активное переосмысление промышленных зон, включение их в жизнь города. Территория проекта — перспективная для Москвы площадка в этом плане. Здесь есть все условия для формирования комфортной городской среды для жизни, отдыха и работы. Территорию комплекса разделяет важная транспортная ось — Звенигородское шоссе. Она находится между центром, который характеризуется высокой плотностью рабочих мест, и районами, где преобладает жилая застройка. Поэтому при размещении деловых функций на пути в центр города, а жилых и культурных — на пути из центра можно увеличить пользу территории для города и его жителей.

"Думаю, что проект способен стать важной архитектурной доминантой западной части столицы, а также дать толчок комплексному развитию прилегающей территории", — говорит Петр Кудрявцев.

Вообще, тренд для такого глубинного исследования морфотипа территории задал проект всесезонного курорта "Имеретинский" (инвестор — Олег Дерипаска). Здесь была реализована успешная синергия природной территории и многофункционального пространства.

Напомним, на время игр комплекс функционировал как Олимпийская деревня и решал международные задачи. Впоследствии "Имеретинский" превратился в престижный курортный центр России, а также в новый курорт для иностранных туристов. Курорт предусматривает широкое разнообразие сценариев для отдыха и бизнеса. Он стал драйвером для социализации людей, при этом сохраняя приватность территории.

В профессиональное жюри архитектурного конкурса вошли международные и российские эксперты, представители властных структур, руководители компании "Главстрой".

Уникальная особенность конкурса, рассказывает руководитель проекта, представитель компании Citymakers Софья Костякова, состояла в том, что участникам предоставили не только классическое техническое задание, но и социокультурную концепцию территории. Ее разработка позволяет уточнить функциональную программу, фокусируясь, в том числе, на сервисах и услугах, расположенных на первых этажах зданий, заведомо программируя маршруты горожан на этой территории.

"Концепция, разработанная Citymakers, детализирует сценарии использования общественных пространств, портрет пользователя и тенденции развития городской среды, что принципиально важно для создания проекта, актуального контексту, так как участниками конкурса были международные компании", — резюмирует Софья Костякова.

Проведен международный конкурс по развитию территории на севере Москвы. 409648.png

Победителем конкурса жюри признало американское бюро ODA. В основе его архитектурной концепции — многофункциональность и комплексный подход к развитию территории. Проект учитывает жилую, социальную, общественную, деловую и рекреационную функции. ODA предложило, по сути, современную городскую экосистему, самодостаточный квартал. В нем есть всё для жизни, работы и отдыха. Кроме того, проект предусматривает новый формат аренды жилья, при котором проживание в модном комплексе бизнес-класса с качественным обслуживанием, онлайн-сервисами и всей необходимой инфраструктурой становится доступным для широких слоев населения.

В комплексе предусмотрены социальные объекты:

  • детский сад,
  • поликлиника,
  • спортивный комплекс с бассейном.

Насыщенная креативная среда проекта создает культурно-выставочное пространство, интегрированное в парк с площадью. Рестораны, магазины, офисы, коворкинги, галереи, библиотеки, расположенные вдоль парковой аллеи, предоставят новые рабочие места в этом районе. Концепция проекта позволяет поддержать комфортную атмосферу "в масштабе человека" и гармонично интегрировать его в архитектурный облик столицы.

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Темы конкурс главстрой олег дерипаска
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