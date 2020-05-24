Олег Нилов: будущее — за малоэтажным жильем вне мегаполисов

Депутат Государственной думы, представляющий Санкт-Петербург, заместитель руководителя фракции "Справедливой России" в нижней палате парламента Олег Нилов рассказывает о своем видении решения жилищной проблемы для малообеспеченных граждан.

— Олег Анатольевич, каковы ваши предложения в разрабатываемый сейчас по поручению президента правительством Михаила Мишустина План восстановления экономики?

— Буквально на днях я отправил предложения в этот документ. Их суть в общем-то не нова — есть мировой опыт выхода из кризисов, например, опыт выхода из Великой депрессии в США: прежде всего строительство дорог. Это направление, благодатное во всех смыслах — и занятость, и генерирование экономического роста.

На мой взгляд, необходим новый национальный проект, посвященный строительству дорог в рамках освоения и возвращения заброшенных территорий в экономическую орбиту страны. То есть не просто дороги ради дорог: дороги — это ключ к использованию возможностей земель и населенных пунктов европейской части страны.

Есть, как вы знаете, программа нового освоения Дальнего Востока — "Дальневосточный гектар". Но точно такое же новое освоение нужно и в Нечерноземье, и на Северо-Западе России. Для этого нужно прежде всего строительство дорог, инфраструктуры, предоставление земли всем желающим на тех уже условиях, что и на Дальнем Востоке.

Коронакризис и последующий экономический кризис умножили на порядок число желающих получить свой участок земли, построить на нем дом. И на Северо-Западе страны — в Новгородской области, Псковской, Карелии, и в Нечерноземье — например в Тверской области, огромное количество пустующих земель. Но чиновники сидят на этой земле как собаки на сене — держат ее для продажи коммерсантам, не дают ее использовать людям.

Думаю, сейчас наконец появился шанс для того, чтобы сдвинуть ситуацию в мертвой точки — дать землю людям, причем, предоставить ее на тех же условиях, что в рамках программы "Дальневосточный гектар". Это принесет и экономическую выгоду, и социальную, и демографическую.

То, что собственный дом необходим, почувствовали тысячи людей, которые находились на карантине в больших городах. Те, у кого была дача или загородный дом, почти не почувствовали лишений.

По сегодняшним технологиям строительства быстровозводимого жилья можно быстро построить такие дома — одноэтажные или малоэтажные. Кто-то захочет жить в селах, кто-то — в небольших городах, в домах на несколько семей, например, семей родителей и их детей, чтобы родители были под присмотром.

Плюс гектар земли — на нем можно заниматься сельским хозяйством или создать какие-то мастерские. Это даст людям новые источники доходов, что особенно важно в условиях роста безработицы: предпенсионеры миллионами отправлялись на покой еще и до кризиса, сейчас к ним добавятся сорокалетние.

Сельское хозяйство — одно из важнейших направлений ухода от нефтегазовой зависимости. Человечеству в первую очередь нужны не гламурные шмотки, а здоровые, качественные продукты питания, приготовленные из экологически чистого сельскохозяйственного сырья. Заниматься растениеводством и животноводством без применения технологий "биооптимизации" там, где мало земли, невозможно — потому китайская продукция в основном генно-модифицированная. У России с ее колоссальным количеством земель, пригодных для ведения сельского хозяйства, есть естественное преимущество на мировом аграрном рынке.

Строительство малоэтажного жилья вкупе с бесплатным предоставлением гектаров земли гражданам, плюс государственные вложения в инженерную, экономическую и социальную инфраструктуру дадут возможность возродить небольшие города и поселки европейской части России, станут мощным стимулом для роста ВВП. Кстати, резко увеличат спрос на продукцию российского автопрома.

Именно в развитии инфраструктуры для массового малоэтажного жилищного строительства в сельских районах европейской части России предлагаю направить ресурсы из ФНБ. Некоторые говорят: давайте раздадим деньги. Раздача денег не окупится: нужно давать людям не рыбу, а удочку. Предлагаемая программа как раз позволит ее дать.

— Она, кроме прочего, предполагает расселение крупных мегаполисов?

— Совершенно верно. Сколько нам нужно свидетельств, что мегаполисы — это очень опасно?! Было несколько волн терроризма, теперь волна эпидемии. И мы все еще слышим рассуждения о том, что все население России нужно свезти в 15 мегаполисов?

Благодаря пандемии коронавируса мы еще раз увидели, как опасно жить в многоэтажном мегаполисе. Вы, кстати, заметили, что Санкт-Петербург пострадал гораздо меньше Москвы? В Петербурге заболело более чем на порядок меньше, чем в Москве.

Причина — в послеблокадном мышлении ленинградцев. После войны всем жителям города были даны участки в области — процент обеспеченности загородными домами у нас один из самых высоких в России. Память о блокадном голоде жива даже в молодых поколениях ленинградцев — все стремятся обеспечить себя собственным продовольствием. Многие петербуржцы за городом пережидают сложную эпидемическую ситуацию.

А подавляющее большинство москвичей, увы, не может себе этого позволить. Поселки и малоэтажные городки близ столицы ликвидированы, ближнее Подмосковье застроено шестнадцатиэтажками. Эти человейники — самое вредное изобретение урбанистов и крупного строительного бизнеса. Вредное во всех смыслах: от рисков пострадать от эпидемий, терактов, пожаров до просто нездоровых условий совместного проживания людей изобретение урбанистов.

Эпидемия, видимо, постепенно уйдет. Но мы должны понимать, что это тревожный звоночек. А если завтра не естественная эпидемия, а биологическая война? Современная война будет именно такой — инфекционной. И мегаполисы будут просто парализованы.

Преимущественно сельские территории почти не пострадают. Как почти не пострадала в эту эпидемию, например, Белгородскую область, где процветает сельское и малоэтажное строительство, делается акцент на развитие села.

Думаю, что у концепций наших агитаторов за мегаполисы нет перспектив. Мы сейчас видим, что это гибельный подход.

Огромные мегаполисы, многоэтажное жилищное строительство — этот подход должен быть признан ошибочным на государственном уровне. Нужно перестать вокруг городов все новые и новые кольца многоэтажной застройки.

Пора заняться созданием для людей по-настоящему качественных условий жизни — жизни на природе, в комфорте. При этом с качественной инфраструктурой — в том числе медицинской. На здравоохранение нужно расходовать не менее 7% ВВП. При этом здравоохранение должно быть прежде всего государственным, а не коммерческим. Здоровье людей — не место для заработка спекулянтов, разгул которых мы в очередной раз увидели в период эпидемии — с копеечными масками, продаваемыми за сотни рублей и платными тестами.

— Как помочь малообеспеченным приобрести жилье? Какие формы можно использовать?

— Самое главное — создать ситуацию, чтобы они платили не более 10-15 тысяч рублей в месяц: такую сумму может себе позволить каждый. А инструменты — ипотека под 2% на 15-20 лет, аренда жилья, построенного государством или муниципалитетами. Или приобретение жилья с помощью жилищного кооператива — эта форма и всех трех перечисленных выше уже существует. В дореволюционной России, кстати, кооперация в жилищном секторе имела первостепенное значение. Позитивно отношусь работе некоторых современных жилищных кооперативов — например нашего петербургского кооператива "Бест Вей", который покупает своим пайщикам жилье в первую очередь в небольших городах.

Другой аспект решения жилищной проблемы — кардинальное снижение себестоимости жилья. Малоэтажное быстровозводимое жилье стоит на порядки дешевле. Дом или квартира в малоэтажном доме 150 кв м стоит до 5 млн под ключ. В традиционной застройке, как вы знаете, квартира стоит от 6-7 млн рублей — причем, это квартиры с небольшой площадью. Для семьи с несколькими детьми она не годится — им нужна трех-пятикомнатная квартира, она в сегодняшней застройке стоит десятки миллионов.

Реализация подхода, о котором я сказал, поможет обеспечить миллионы россиян качественным жильем, создаст высокое качество жизни — и тем самым реализацию конституционного положения о том, что Россия — социальное государство.