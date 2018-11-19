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Страну ждут новые 90-ые и шоковая терапия 2.0?

Политика » Власть

Министерство финансов Российской Федерации опубликовало пакет рекомендации по увеличению сборов и повышению местных, региональных налогов. Многие уже назвали этот проект, особенно в контексте пенсионной реформы и повышения НДС, а также повышения цен на бензин общей кампанией по "возвращению гайдаровщины", а также, "шоковой терапией 2.0".

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В частности, в своем телеграм-канале глава совета директоров медиахолдинга "Правда.ру" пишет, "мне почему-то кажется, что можно было бы посоветовать уже в ноябре начать выполнять эти рекомендации в Приморском крае, а заодно и популяризировать предложения минфина в ходе предвыборной кампании. Так апробация опыта минфиновских чиновников пройдет наиболее показательно для всей страны.

Но то, что гайдаровщина вновь накрывает страну, уже очевидно. Как становится очевидно и то, что фактическим премьером Кудрин уже стал, только место человека, который когда-то его уволил с поста министра финансов, он займет чуть позже, когда его основные предложения уже будут инициированы нынешним премьером. Это, конечно, еще та ирония судьбы — реализовывать самые непопулярные решения через уволившего тебя человека".

Что касается Кудрина и иронии в высокой экономической политике, то это тема для отдельной истории. Что же до налогов, то Минфин предлагает местным властям повышать и устанавливать налоги на мощные автомобили, мотоциклы, имущество, распространять повсеместно опыт платных парковок.

В общем, нынешний налоговый удар с одной стороны, рассчитан на представителей относительно недавно зародившегося в стране "среднего класса". С другой — эти рекомендации в политическом смысле переводят ответственность с федерального правительства на регионы и их глав.

В контексте недавно прошедших региональных губернаторских кампаний и характера голосования за кандидатов, это, конечно "мудрое и своевременное" решение федеральных властей. По укреплению властной вертикали, не иначе.

За дополнительные налоговые сборы и успешность в реализации этого плана Минфин предлагает регионам внеочередное получение федеральных траншей в бюджет. И, это, конечно, хорошо. Но, как всегда, есть нюансы.

Тот же Вадим Горшенин, анализируя таблицу регионов по степени эффективности налоговых сборов отмечает, что "если проанализировать по ссылке таблицу по пилотным регионам, где некоторые из рекомендаций были внедрены, то увидите их замечательное деление на "устойчивые тенденции развития", "средние показатели" и "невысокие показатели развития".

Это при том, что и те, и другие, входящие в состав десяти, предпринимали одни и те же меры. А после такого анализа можно будет сделать вывод: выполнение рекомендаций Минфина не слишком-то и увеличит доходную часть бюджета".

При том, что социальное напряжение и новые политические претензии у граждан со всей очевидностью появляются. И не к региональной власти, а к власти вообще. Потому, что стоит напомнить, в случае с пенсионной реформой, Государственная Дума, тоже постаралась "канализировать недовольство граждан", собирая письма с выражением одобрения реформы от региональных депутатов. Вышло по итогам еще хуже и со скандалами. А потом наступили выборы, где избиратели голосовали не против региональной власти, а против этой власти с её реформами вообще.

Тут есть еще один важны момент: региональные заксобрания, это, конечно, не Государственная Дума, но сама система власти формируется у нас бесступенчато, и все эти уровни являются частью единого целого.

А потому и многие губернаторы, отслужив на посту свое направляются у нас в Сенат, и областные депутаты, как минимум, некоторые, переходят в итоге в Государственную Думу, да и по партийной линии двигаются вверх. Но что, если этих региональных депутатов, которых можно двигать вверх попросту не изберут?

Более того, если партия власти и кандидаты от неё потеряют популярность во всех регионах России, то кто будет голосовать за них на федеральных выборах? Ни них ведь голосуют всё те же граждане из всё тех же регионов.

Что же касается общественных настроений, то они уже широко известны и даже проанализированы социологами из ВЦИОМ. И настроения эти не радуют ни граждан, ни самих социологов.

Если коротко, то "57% населения считает, что в стране "средняя" экономическая ситуация, 27% — что она плохая или лишь 14% счастливчиков довольным состоянием экономики. Также среди народа на 16 пунктов упал и "индекс оценок экономической ситуации". На 23 пункта снизился индекс социально оптимизма".

При этом, как отмечается в выводах данного исследования, в целом, россияне смирились с тем, что будущее в стране будет не слишком богатым и не очень радостным, и тихо готовится к этому будущему, запасая деньги и прочее движимое и недвижимое имущество.

Вот только вера в государство, как в социальный регулятор, и как в ту систему, которая обеспечивает социальную справедливость у населения падает и падает с каждым новым правительственным решением всё более стремительно.

Нет, понятно, что, когда речь заходит о "возвращении гайдаровщины", речи о лихих девяностых не идёт. Да и само российское общество стало "посложнее", а, потому, никакого обвала, как в 91-93-м не будет. Как не будет и блошиных рынков, и бабушек, тысячами просящих подаяние. Ну, мы на это очень надеемся. Но очевидные проблески "звериной либерализации" в духе именно девяностых, в правительственных решениях прослеживаются всё четче.

Понятно и то, что на страну наложены санкции, равно как понятно и то, что страну нужно вытаскивать из сложной экономической ситуации. Да и Владимир путин в своем послании говорил про то, что "страна должна сделать рывок". Но еще он говорил о том, что главное достояние России — это люди.

А вот российский либерализм, он обладает той радикальной особенностью, что люди для него не главное достояние, а "словно-полезная биомасса" с помощью которой и можно сделать этот рывок. И да, рывок куда — тоже не очень понятно. Потому что при таком отношении к людям не очень понятно, собственно, для кого этот рывок будет делаться.

В этом отношении, президент, который уже смягчил пенсионную реформу, все же выступает определенным ограничителем и регулятором не в меру решительных порывов правительства. Но, стоит повториться, каждое подобное экономическое решение, отражается и на степени политического доверия общества. И доверие это постепенно, но неуклонно падает.

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Темы цены налоги Гайдар либерализм правительство цены на бензин
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