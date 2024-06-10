Единый день голосования пройдет в России 8 сентября. Подготовка началась

13:07 Your browser does not support the audio element. Политика

Началась активная подготовка к Единому дню голосования в сентябре 2024 г. В этом году ЕДГ назначен на 8 сентября. По словам председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой в этот день пройдут почти 4 тыс. избирательных кампаний всех уровней в 83 регионах России. Принять участие в выборах смогут свыше 55 млн. избирателей.

Фото: klops.ru by Александр Подгорчук is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Прежде чем строить некоторые прогнозы по результатам выборов этого года, вспомним итоги прошлогоднего Единого дня голосования. Хотя формулировка не совсем корректна, так как выборы сейчас проходят 2-3 дня.

В прошлом году избирательная кампания затронула 85 субъектов Федерации, в том числе новые регионы. Почти 60% избирателей (около 65 млн.) страны могли принять участие в 4 200 избирательных кампаний разного уровня. Это 26 кампаний по выборам глав регионов (21 — прямые выборы, 5 — через голосование в Парламенте), 20 кампаний по выборам ЗАКСов и иные выборы. Из 25 зарегистрированных партий 23 партии пытались участвовать, участвовали 20. От 13 партий кандидаты были избраны.

В этом году на сентябрь запланированы 20 выборов глав российских регионов. На прошлой неделе прибавились выборы губернатора в ХМАО. Возможны еще новости в этом вопросе.

В 13 регионах будут выбирать депутатов региональных парламентов, в 21 регионе избиратели будут голосовать за депутатов представительных органов региональных столиц. Состоятся довыборы в Государственную Думу и многочисленные местные выборы.

Итоги прошлогодних выборов и прогноз на сентябрь этого года помогут нам в размышлении о грядущих выборах 2026 года.

Итак, сентябрь 2023 г. Партия "Единая Россия" победила везде, кроме Республики Хакасия, где первое место у КПРФ. Результат самый высокий в Запорожье — 83,1%, ну и в Хакасии — 36,41%. КПРФ провела своих кандидатов во все региональные парламенты и закрепила свое второе место в политической системе страны. Результат самый высокий в Хакасии — 39,11%, самый низкий в Запорожье — 5,02%. Третье место у ЛДПР, партия не прошла только в Республике Калмыкия. Результаты от 15,6% в Забайкалье до 5,39% в Якутии. СРЗП потерпела оглушительный провал, не пройдя сразу в 7 региональных парламентах (Республика Бурятия, ДНР, Республика Хакасия, Ивановская, Ростовская, Смоленская области и Ненецкий АО). Результаты от 9,39% в Ярославской области до 3,5% в Республике Хакасия. Партия "Новые люди" тоже не прошли в 9 региональных парламентов, но на то они и "новые". Зато в Республике Якутия заняли 2 место. Результаты от 14,17% в Якутии до 1,46% в ЛНР. В 3-х регионах они списки не выдвигали.

Интересно развивалась ситуация в СРЗП после выборов. Лидер партии С. М. Миронов попытался обвинить в провале выборов руководителей 7 региональных отделений, которые (кроме Драпеко Е. Г. — ДНР) лишились своих постов. Кроме того, журналистам "Ведомостей" он высказал мысль о том, что объединение 3-х партий в 2021 году было неудачным. Правда, на выборах в Государственную Думу 2021 г. он имел другое мнение. Сопредседатель партии Г. Ю. Семигин прокомментировал это иначе: "… если бы не было объединений трех партий, СРЗП в 2021 г. вообще бы не прошла в Государственную Думу. "Патриоты России" в 2022 и 2023 гг. давали до 50% всех мандатов объединенной партии". Однако причины провала СРЗП в 2023 году Семигин публично не обсуждал.

Не будем анализировать результаты так называемых "малых партий". Отметим лишь, что по итогам прошлогодней избирательной кампании 13 политических партий могут участвовать в выборах в Государственную Думу без сбора подписей. Просто будем об этом помнить.

Как мы видим конкурентную борьбу партий на выборах 2024 г.?

Единороссы призывают к единству действий в период СВО, КПРФ традиционно — к борьбе за права трудящихся, ЛДПР нацелена стать второй партией, демонстрируя некоторую "всеядность", партия "Новые люди" старается наращивать количество мандатов в субъектах, собирают свой электорат и нацелены на 4 место в нынешней политической системе. Проблемнее других выглядит СРЗП, дрейфуя в сторону национал-патриотизма, теряя традиционных избирателей и мало приобретая новых. Все "условно" оппозиционные партии в период СВО испытывают проблемы с содержанием повестки. Им очень важно удержать свой ядерный электорат. Конечно, если он есть.

СРЗП. Какой эта партия предстанет на выборах 2024?

Партия позиционирует себя в оппозиции к "Единой России", с парламентской трибуны звучит много критики. Но на выборах Президента Российской Федерации в 2008, 2018, 2024 гг. у СРЗП и "Единой России" один кандидат — В. В. Путин. Согласитесь, возникают вопросы. Но пока оставим их без ответов.

Лидер партии С. М. Миронов с трибуны Госдумы обвинил Администрацию Президента в том, что они уж больно сильно "протаскивают" партию ЛДПР. Что это — ревность или зависть к конкуренту?

С.М. Миронов призывал кандидата в Президенты от партии "Новые люди" В. А. Даванкова сняться с президентских выборов. Для человека, знакомого с правилами политической игры, странный поступок.

Про КПРФ тоже странно. С одной стороны, слышны призывы Миронова к объединению всего левого фланга. С другой, никаких практических шагов, да еще упомянутая негативная оценка объединения 3-х партий 2021 года. Конечно, если бы идеи и программы стояли на первом месте, это объединение могло бы произойти. Но мешают политические амбиции обоих лидеров, которым давно пора дать дорогу молодым. На деле, а не на словах.

Cкладывается ощущение, что СРЗП все мешают. Сами себя результативно показать не могут, но у всех других ищут любую соринку в глазу.

Хотя, на наш взгляд, ларчик открывается просто. У СРЗП проблемы с идеологией. Это отмечают многие эксперты. Партия на протяжении всей своей деятельности дрейфует от социал-демократии к социализму, от социализма к патриотизму, от патриотизма к радикальному национал-патриотизму и радикализму. С. М. Миронов совсем недавно выступил одним из учредителей движения "Мы есть русские".

Такая "всеядность" привела к сотрудничеству с очень специфическими ребятами с радикальными до неонацизма взглядами. Питерский интеллигент и такие ребята, как-то не очень вяжется. Но, тем не менее, это факт.

И как при таких идейных "колебаниях" сохранить своего избирателя? Очень трудно!

Если внимательно присмотреться, что хорошо видно отсутствие стратегии у партии. Одни тактические, сиюминутные, ситуационные союзы и действия. Дружба с Пригожиным. Кувалду помним. Объединение 3-х партий, а потом подковёрная борьба с Прилепиным, удары по Семигину. Видимо их государственного патриотизма Миронову стало мало.

Внутри СРЗП опять назревает скандал с передачей мандатов депутатов ГД: в июне этого года без официальных бумаг и подписей участников списка региональной группы № 16 Кировская область-Удмуртия федеральная СРЗП передала мандат депутатов этой группы в региональную группу Дальнего Востока. В результате этого "перераспределения" вакантное место в Госдуме получит Марина Ким.

Но если вспомнить всю историю партии, то совсем интересно, как подсмеиваются некоторые журналисты: почти в каждой крупной стране, в т. ч. недружественной, теперь есть "спящие агенты" эсеров. Это в основном беглые депутаты Государственной Думы.

Все это естественно не укрепляет партию. Атмосфера в партии тяжелая. Конечно, Миронов ищет возможность вернуть интерес к партии со стороны избирателей, пытается показать свою полезность Кремлю. Но его попытки почти безрезультатны. И это видно. И это, безусловно, скажется на итогах выборов в сентябре.

Источники телеграм-канала BRIEF говорят о провале усилий Сергея Миронова по лоббированию представителей своей партии в губернаторский корпус и федеральные органы власти.

"Единая Россия" будет иметь успех. И даже налоговая реформа не сдвинет ее с лидирующих позиций.

КПРФ, скорее всего, удержит 2-е место в рейтинге парламентских партий. Хотя внутренние проблемы этой партии нам предстоит наблюдать в ближайшее время.

ЛДПР тоже будет бороться за 2-е место. Долго набирать результат на памяти бывшего вождя сложно. Новые идеи только отрабатываются, внутренние противоречия соратников В. В. Жириновского тоже не помогают партии. Но ядерный электорат пока почти сохранится.

Партия "Новые люди" после удачной президентской кампании Даванкова будет укреплять свой электоральный потенциал. Есть все основания полагать, что они улучшат свой результат по сравнению с 2023 г.

СРЗП, возможно, тоже несколько улучшит свой результат по сравнению с 2023 г. Но будет бороться не за 2-3 место среди парламентских партий, а за то, чтобы стать хотя бы четвертой и не уступить это место "Новым людям". Потому что по последним рейтингам СРЗП прилично отстает и не дотягивает до заветных 5% — сейчас это 3%.

Если попытаться прогнозировать перспективы партийно-политической системы в стране в целом, то можно вспомнить победный митинг В. В. Путина. Кто стоял рядом с Президентом РФ? Это представители трех партий Н. Харитонов (КПРФ), Л. Слуцкий (ЛДПР), В. Даванков (партия "Новые люди"). Перед выборами 2026 г. это стоит хорошо запомнить.

Слева остается КПРФ, скорее всего ни с кем объединяться не будет.

Если ЛДПР будет слабо развиваться, то ее вполне может поглотить партия "Единая Россия", которую ЛДПР поддерживает практически во всем.

Партия "Новые люди" будет развиваться. Этому способствует запрос общества, вменяемая риторика лидеров, политическая целесообразность наличия такой партии. Возможно привлечение и других опытных политиков в ряды "Новых людей", также как и поглощение некоторых партий, которое уже происходит.

Самое сложное положение у СРЗП. С таким "метущимся" лидером как Миронов политическая смерть СРЗП почти неизбежна. Надежда на помощь сверху в 2026 г. вряд ли осуществима.

Тем более, что тема появления в нашей стране 2-партийной политической системы периодически возникает и обсуждается теми, кто влияет на эти процессы. Возможно время подобных решений не 2026 год, но почву для решений 2029 — 2030 гг. нужно подготовить.

Наступившее лето в политическом плане будет интересным, а осень — определяющей.