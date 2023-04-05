Эксперт: СВО повлияет на политические выборы в России

3:01 Your browser does not support the audio element. Политика

В следующем году в России состоятся президентские выборы, затем выборы в Госдуму. Изменится ли к тому времени политическое поле в РФ, и насколько исход выборов зависит от волонтёров и участников СВО, рассказала секретарь ЦК Объединённой коммунистической партии, председатель территориально-избирательной комиссии № 60 Санкт-Петербурга Ирина Комолова.

— Ирина Игоревна, у нас через год президентские выборы, через три года — выборы в Госдуму. Имеет ли наше изрядно обветшавшее политическое поле шанс на обновление, то есть будут ли другие лидеры, партии?

— Очень сложно сказать, какая будет жизнь в нашем государстве через полгода, год. Если всё будет так, как сейчас, то политическое поле изменится, потому что к тому моменту накопится большой потенциал наших участников СВО. Я общаюсь с волонтёрами, это поле вовсю уже захвачено правыми, консерваторами.

— Это во многом результат чистоплюйской позиции левых.

— Да. Я считаю, что нам надо участвовать во всём этом максимально активно, в том числе в волонтёрском движении. Сейчас создаются организации на основе волонтёрских движений. Они имеют очень широкую поддержку.

Там нет пока ярких лидеров, поскольку я не считаю лидером оппозицию Пригожина. Хотя, я думаю, что там тоже будет политическое движение, оно будет хорошо финансироваться, за ним будет идти часть кремлевских элит.

Если говорить именно о новых народных движениях снизу, то я вижу это в волонтёрстве. Этих добрых людей, которые хотят просто помочь нашим парням, потихоньку начинают окучивать нехорошие силы. Притом ещё эти силы не персонифицированы, среди них нет яркого лидера уровня Пригожина. Там их слишком много, они раздроблены. Эти силы не любят друг друга, потому что у них конкуренция. Возможно, к выборам они примкнут к пригожинской силе. Но если на фронте СВО Россия начнёт проигрывать, то эти так называемые рассерженные патриоты действительно могут создать альтернативную силу. Про силу человека с ружьём тоже забывать не надо. Это именно та основа, которая совершает революции, несмотря на то, что большевики всё организовывали. Не будь армии, не было бы революции.

Участия левых в этом процессе я, к сожалению, не вижу. Идут:

разговоры,

ссоры,

написание заявлений.

Но никто палец о палец не ударит, чтобы выйти к людям с этой идеей. Никто из левых не стремится поучаствовать в этом, заглянуть туда вглубь и начать что-то делать. КПРФ я не считаю. Она встроилась уже в определённую повестку и там работает. Она получит свою порцию власти, о которой сейчас договорится. Но она не будет новой силой, и новые левые силы к ней не примкнут.