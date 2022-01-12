Прогноз политолога: что ожидать России к 2024 году

Какие события определяли 2021 год, как провальный внутренний курс в России сочетается с успешной внешней политикой, что нас ждёт к 2024 году и почему людям важно кооперироваться друг с другом в быстро меняющемся мире, рассказал Pravda.Ru эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Александр Ведруссов.

Неутешительные итоги 2021-го и прогнозы на 2022-й

— Александр Владимирович, какие события определяли 2021 год?

— Мне кажется, то, что под занавес происходило с нашим ультиматумом Западу, — интересное развитие событий, которое перебрасывает мостик в 2022 год. Потому что в январе, сразу после новогодне-рождественских каникул, продолжаются консультации с США, НАТО.

Я думаю, что войны не хочет никто, и мы как-то вырулим на взаимоприемлемые формулировки и договорённости.

Во внутренней политике, к сожалению, год опять прошёл под знаком COVID, что усилило пропасть между властью и гражданами: эпопея с QR-кодами, которые продавливают всеми средствами, пандемокризис.

Есть небольшая надежда на разрядку во внешней политике. Потому что нет ощущения, что не сегодня-завтра Кремль всех нас с потрохами сдаст. Даже нет такого ощущения по отношению к Донбассу.

А во внутренней политике власть сама по себе, мы сами по себе, и чем дальше, тем больше. Единственное требование общества к власти, витающее в воздухе: не трогайте нас, давайте вы хотя бы в нашу личную жизнь не будете так бесцеремонно вламываться, чтобы сохранялось минимальное доверие между властью и обществом.

Основная проблема 2022 года — пандемокризис, несмотря на то что пандемия должна идти на спад с учётом более мягкой версии штамма "омикрон".

Никто не будет смотреть, какие реально последствия имеет пандемия, а будут смотреть, сколько ещё прав и свобод можно отжать у граждан.

— Можно ли говорить, что социальная напряжённость выросла за этот год?

— Да, и в 2022 году она будет нарастать. От продавливания QR-кодов никто не отказался. Есть лоббисты, которые могут проталкивать эти решения и иметь личную заинтересованность.

Например, глава Роспотребнадзора Анна Попова является одним из авторов патента на вакцину "ЭпиВакКорона". Была информация, что и у вице-премьера Татьяны Голиковой может быть конфликт интересов, который связан с производством вакцин и их распространением.

Мы видим фундаментальные противоречия. Продолжают пропихивать QR-коды. А это принудительная вакцинация. Более того, в Думе был скандал, когда оказалось, что в документах, которые забрасывает правительство в Думу, среди пунктов обязательной вакцинации были дети. И когда оппозиция этот вопрос стала поднимать, спикер парламента даже не поверил, что это действительно в документе, который поступил в Госдуму, потому что это гарантированный социальный бунт. Поэтому, к сожалению, 2022 год может быть неспокойным:

внутри страны,

по периметру наших границ.

Прогноз на 2024-й

— Началась подготовка к президентской кампании 2024 года. Упадут ли к тому времени показатели доверия граждан к нынешней власти?

— При сохранении существующих тенденций во внутренней политике, когда у нас нет стратегии, каждый тянет одеяло на себя, пропасть между гражданами и властью будет расти.

Надо быть (моё личное мнение) не в себе либо в доле, чтобы поддерживать эту социально-экономическую политику. Многие мыслят как странный блогер Варламов, который не понимает: а что с НАТО не то, был бы НАТО в Москве, Питере, Свердловске, ничего бы не изменилось, никто бы ничего не заметил. В обществе существует такая же степень непонимания ситуации.

У нас идут сейчас переговоры с Западом, это критически важно для обеспечения безопасности наших границ на годы, десятилетия вперёд. Это важнейший процесс.

И МИД этот вопрос продвигает последовательно, решительно. Наверное, впервые за многие годы. Может быть, в Сирии это немного проявилось. Но по таким чувствительным вопросам впервые за 30 лет мы действуем решительно, инициативно, продвигаем свою повестку. И есть шанс, с учётом противоречий по линии Вашингтон — Пекин, а не Вашингтон — Москва, каким-то образом с Западом договориться. Тем более, что в американском руководстве

Виктория Нуланд,

Энтони Блинкен,

Камала Харрис

живут отжившими стереотипами однополярного мира.

Но там есть:

Уильям Бёрнс,

Джон Салливан,

Джон Керри.

Это люди, удивительно адекватно мыслящие, с которыми можно России найти общий язык.

Противоречие, сложное соотношение внешней и внутренней политики, будет сохраняться. Что хотелось бы пожелать гражданам в этих условиях?

Ситуация будет меняться в мире и России стремительно. Будут меняться социально-экономические показатели, финансовые инструменты и механизмы. Целые профессии будут отпадать. Целые регионы будут выпадать из этого процесса, к сожалению.

Поэтому важно продумывать стратегически своё место в изменяющемся мире. Надо стараться в рамках ближайшего окружения (семья, соседи, друзья) ценить, развивать эти отношения, готовиться к тому, что надо будет кооперироваться, чтобы выжить, место под солнцем сохранить.

Надо с людьми, которые вас окружают, как можно меньше конфликтовать, как можно меньше поддаваться на "разделяй и властвуй", когда искусственно стравливают разные группы населения:

"ваксеры" и "антиваксеры";

кто за самокаты и против самокатов —

от какой-то мелочи до принципиальных вопросов.

Власть может быть сколь угодно плохой. Но если мы подыгрываем деструктивным технологиям, между собой постоянно устраиваем разборки, вместо того чтобы сплотиться на основе базовых общих интересов, то мы сами виноваты в том, что происходит внутри нашей страны.