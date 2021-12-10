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Автор Александр Шторм

Путин пытается восстановить СССР. Получится ли?

Политика

Американские СМИ снова озаботились вопросом, пытается ли российский президент Владимир Путин восстановить СССР. Подобные вопросы как нельзя лучше выдают страхи Запада и являются доказательством того, что его представления о России безнадёжно искажены.

Путин пытается восстановить СССР. Получится ли?

Журналисты Newsweek в своём материале на эту тему подчеркнули, что спустя три десятилетия после распада СССР россияне всё сильнее поддерживают политику и экономические меры павшей сверхдержавы.

Обозреватель Том О'Коннор озвучил обеспокоенность США на тему крепнущей ностальгии россиян по некоторым моментам бывшей коммунистической системы. При этом в рассуждениях отчётливо читается нотка зависти.

Два дня назад пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг высказывания, сделанные двумя днями ранее заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд.

Именно Нуланд подняла вопрос о том, что российский лидер "на самом деле хочет войти в историю воссозданием Советского Союза" — особенно в отношении Украины, которую Путин, по её мнению, считает российской территорией.

Песков высказался в том ключе, что Нуланд "прекрасно разбирается" в российской тематике, а также "во всех нюансах постсоветского пространства". "Я убеждён, что госпожа Нуланд так же, как и мы, и так же, как и иные специалисты, прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно", — заявил представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что Нуланд по роду деятельности должна быть в курсе того, что на территории бывшего СССР развиваются с разной скоростью интеграционные процессы — СНГ, ЕАЭС и ещё более продвинутые союзные структуры, такие как Союзное государство России и Белоруссии. Но реинкарнации СССР не ждёт никто.

Аналитик пишет, что Путин или его администрация не пытаются восстановить СССР, просуществовавший почти 70 лет с 1921-го по 1991 год, но россияне сами тянутся к идее и поддерживают политику и экономические меры павшей сверхдержавы.

Он сослался на опрос "Левада-центра", в котором аж 49% респондентов заявили, что "предпочли бы советскую политическую систему". Только 18% выбрали нынешнюю политическую систему, а за западные образцы высказались 16% респондентов.

Россияне не прочь были бы вернуть политику "государственного планирования и распределения" — её предпочли 62%, что неудивительно.

Россияне поколениями жили в патерналистском государстве и хотят стабильности и гарантий в собственной жизни. Лишь порядка 24% выбрали "систему, основанную на частной собственности и рыночных отношениях". Впрочем последнее более чем понятно — не те широты для свободного плавания.

Конкретно в вопросе с Украиной Путин с ходу отмёл заинтересованность России во вторжении, однако предостерёг насчёт возможных провокаций внутри Украины.

Киев моментально объявил такую позицию попыткой дезинформации. Несколько дней назад президент США заявил журналистам в Вашингтоне, что пригрозил Путину "серьёзными последствиями" в экономике.

Впрочем американцы при этом так и не дали никаких гарантий будущего Украины. Джозеф Байден не обещал не принимать страну в НАТО, но пояснил, что размещение американских войск непосредственно на Украине "не рассматривается".

Так что диалог России и США "будет продолжаться". Вот только спросят ли Украину хотя бы о чем-нибудь — большой вопрос…

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Олег Артюков
Темы снг владимир путин дмитрий песков
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