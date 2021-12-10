Путин пытается восстановить СССР. Получится ли?

Американские СМИ снова озаботились вопросом, пытается ли российский президент Владимир Путин восстановить СССР. Подобные вопросы как нельзя лучше выдают страхи Запада и являются доказательством того, что его представления о России безнадёжно искажены.

Журналисты Newsweek в своём материале на эту тему подчеркнули, что спустя три десятилетия после распада СССР россияне всё сильнее поддерживают политику и экономические меры павшей сверхдержавы.

Обозреватель Том О'Коннор озвучил обеспокоенность США на тему крепнущей ностальгии россиян по некоторым моментам бывшей коммунистической системы. При этом в рассуждениях отчётливо читается нотка зависти.

Два дня назад пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг высказывания, сделанные двумя днями ранее заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд.

Именно Нуланд подняла вопрос о том, что российский лидер "на самом деле хочет войти в историю воссозданием Советского Союза" — особенно в отношении Украины, которую Путин, по её мнению, считает российской территорией.

Песков высказался в том ключе, что Нуланд "прекрасно разбирается" в российской тематике, а также "во всех нюансах постсоветского пространства". "Я убеждён, что госпожа Нуланд так же, как и мы, и так же, как и иные специалисты, прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно", — заявил представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что Нуланд по роду деятельности должна быть в курсе того, что на территории бывшего СССР развиваются с разной скоростью интеграционные процессы — СНГ, ЕАЭС и ещё более продвинутые союзные структуры, такие как Союзное государство России и Белоруссии. Но реинкарнации СССР не ждёт никто.

Аналитик пишет, что Путин или его администрация не пытаются восстановить СССР, просуществовавший почти 70 лет с 1921-го по 1991 год, но россияне сами тянутся к идее и поддерживают политику и экономические меры павшей сверхдержавы.

Он сослался на опрос "Левада-центра", в котором аж 49% респондентов заявили, что "предпочли бы советскую политическую систему". Только 18% выбрали нынешнюю политическую систему, а за западные образцы высказались 16% респондентов.

Россияне не прочь были бы вернуть политику "государственного планирования и распределения" — её предпочли 62%, что неудивительно.

Россияне поколениями жили в патерналистском государстве и хотят стабильности и гарантий в собственной жизни. Лишь порядка 24% выбрали "систему, основанную на частной собственности и рыночных отношениях". Впрочем последнее более чем понятно — не те широты для свободного плавания.

Конкретно в вопросе с Украиной Путин с ходу отмёл заинтересованность России во вторжении, однако предостерёг насчёт возможных провокаций внутри Украины.

Киев моментально объявил такую позицию попыткой дезинформации. Несколько дней назад президент США заявил журналистам в Вашингтоне, что пригрозил Путину "серьёзными последствиями" в экономике.

Впрочем американцы при этом так и не дали никаких гарантий будущего Украины. Джозеф Байден не обещал не принимать страну в НАТО, но пояснил, что размещение американских войск непосредственно на Украине "не рассматривается".

Так что диалог России и США "будет продолжаться". Вот только спросят ли Украину хотя бы о чем-нибудь — большой вопрос…

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