Дарья Митина: случай с Рашкиным — это возвращение бумеранга

Действительно ли Рашкина подставили, почему случай с лосем — это закон бумеранга в действии и как сложится политическая жизнь этого коммуниста, объясняет секретарь Объединённой коммунистической партии, депутат Государственной Думы II созыва Дарья Митина.

Герой анекдотов

— Самая, наверное, больная тема этого месяца — дело Рашкина. Речь идёт об убийстве несчастного лося находящимся в состоянии алкогольного опьянения руководителем московских зюгановцев Валерием Фёдоровичем Рашкиным. На эту тему люди соревнуются:

в шутках,

картинках,

демотиваторах,

анекдотах.

Вне зависимости от исхода дела горе-охотник Рашкин и те, кто его оправдывал, станут героями анекдотов. Я говорю об этом с сожалением. Потому что речь идёт о руководителе родственной структуры. Мы все коммунисты. И судьба КПРФ нам небезразлична. Но то, что, мягко говоря, тёмное пятно легло на московский горком КПРФ — это вполне закономерно и сейчас скажу почему. Из всех шуток на эту тему мне больше всего понравилась шутка руководителя Российского общества охотников и охотоведов. Он сказал:

"Перепутать лося с кабаном — это всё равно что перепутать Валуева с Рашкиным".

Имеется в виду лицемерие, которое Рашкин допускает не в первый раз. Всем понятно, что он просто врал, когда лепетал что-то в своё оправдание. Потом зачем-то он решил отрубить себе конечности ржавым секатором и записал второе видео, где признался, что он врал первый раз и на полиграфе. Если раньше судимость Рашкина была под вопросом и речь шла только о лишении его депутатской неприкосновенности, за что проголосовала думская комиссия по этике, то сейчас история перешла в уголовную плоскость.

Элемент инсценировки в этом, безусловно, был. Естественно, Рашкина пасли. Когда ты называешь себя главным московским оппозиционером, прекрасно знаешь, что ты на крючке у спецслужб, и отправиться на такую охоту — это что-то из ряда вон выходящее, не говоря уже о том, что в XXI веке пора выбирать гораздо более гуманные формы досуга. И не надо рассказывать, что Ленин тоже любил ходить с ружьишком по лесу. Его интересовали прогулки. Он даже отказался, как мы знаем, стрелять в лису, хотя она была в нескольких метрах от Владимира Ильича. То же самое с Леонидом Ильичом Брежневым, фотографии которого на охоте мне любят присылать в мои соцсети. Да, но это был специальный ритуал, где акцент был на застольях и застольных беседах, а не на охоте. Охотой занимались егеря.

Бумеранг всегда возвращается

— Здесь дело не в лосе. За лося можно выплатить штраф. Но успокаиваться на этом невозможно, если мы говорим о Валерии Рашкине и связанных с ним проблемах оппозиции в Москве.

Валерий Рашкин — это человек, которому мы обязаны тем, что за 10 лет московская организация КПРФ усохла в 10 раз.

В 90-е годы, в начале нулевых, московская организация коммунистов насчитывала 24-25 тысяч человек, когда руководителями местных коммунистов были:

Александр Шабанов,

Александр Куваев,

Владимир Улас.

Сегодня при Рашкине осталось от силы 2-2,5 тысячи коммунистов. Это по их же данным. Значит, делите смело на два.

Как так получилось? Каждый может набрать в "Яндексе" слова "разгром московского отделения КПРФ в 2010-2011 годах". Невозможно кратко рассказать о безобразиях, которые творились под руководством Рашкина в московской партийной организации десять лет назад.

Зюганов выписал Рашкина из Саратова, чтобы тот провёл безжалостные чистки самых сильных, эффективных, работоспособных партийных отделений — московского, ленинградского, челябинского. Рашкин виновен в уничтожении этих парторганизаций.

Многих людей исключили по совершенно надуманным, маразматическим делам — о неотроцкизме, например. Рашкин послужил киллером собственной партии. Расколы в КПРФ случились именно благодаря действиям так называемой группы Рашкина. Объединённая коммунистическая партия, которую я представляю, появилась в 2014 году, в том числе благодаря Рашкину. Потому что добрая половина наших активистов — это люди, которые ушли сами по идеологическим соображениям в знак протеста против политики московского горкома под руководством саратовского залётного Рашкина, либо они были изгнаны из партии вопреки партийному уставу. Никто за это ответственность не понёс. С Рашкина спросить трудно. Он обладает политическим иммунитетом. Теперь с иммунитетом он распрощается, и поделом. Это не злорадство, а просто констатация того, что бумеранг всегда возвращается.

Я понимаю, что давление идёт на всю оппозицию, на коммунистов. Именно в ситуации усиления реакции коммунисты должны показывать пример порядочного поведения.

Каждый коммунист должен оглянуться на себя и спросить: "А что я делаю для того, чтобы другие брали с меня пример, чтобы они за мной шли?"

Рашкина будут лишать мандата не из-за убитого лося. Но для меня в этом есть высшая справедливость. Потому что если человек не понёс ответственности перед своими товарищами, то рано или поздно он эту ответственность понесёт. И не бывает в этом мире пустых мест. Они всегда заполняются чем-то. Это закон жизни.

Мой прогноз для Рашкина невесёлый. Как бы ни сложилась его судьба в правовом плане, но как политик он сам себя растоптал. Потому что его поведение иначе как смешным не назовешь.

Политик может быть правым, неправым, жестоким, гуманным, но он не имеет права быть смешным. Над Рашкиным сейчас смеются.

Поэтому его судьба предрешена: он не будет возглавлять московский горком КПРФ. Я считаю, что лишать мандатов нужно всех депутатов, которые браконьерствовали. Их нужно выгонять с должностей. Начинать здесь нужно не с Рашкина. Мы видим много депутатов-единороссов, которые браконьерствуют. Кстати, в отношении многих из них приняты и партийные меры, и меры правового характера. Закон един для всех. И моральные законы тоже едины для всех.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.