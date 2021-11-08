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Автор Александр Шторм

Пытающиеся восстановить СССР получили решение суда

Политика

Иск россиянки Анастасии Промской о восстановлении СССР был отклонён московским городским судом.

Пытающиеся восстановить СССР получили решение суда

Такая жалоба была не первой на эту тему. Обычно истцы заявляют, что при развале СССР был нарушен закон, поэтому юридически государство может считаться существующим.

Аналогичное заявление подавал несколько лет назад житель Тольятти Дмитрий Третьяков. Конституционный суд в прошлом году принял решение о том, что вопрос "не входит в компетенцию суда" и перенаправил иск в Верховный суд РФ.

Исковое заявление в итоге даже не приняли к рассмотрению, сославшись на статью закона. Был вынесен вердикт о том, что "оспаривающиеся акты не затрагивают права и свободы или законные интересы заявителя".

Истцы, впрочем, настаивают на проведении референдума о восстановлении Союза — заявляя, что в советском законодательстве было прописано, что выход республики из состава СССР принимается республиканским референдумом. В реальности же в большинстве республик референдумы о выходе из СССР вообще не проводились, украинский референдум прошёл с такими нарушениями, что его результаты признать невозможно, а российский референдум решил сохранить СССР.

В Верховном суде сказали, что никаких комментариев по результатам рассмотрения этой апелляции они не планируют. Тем не менее некоторое количество юристов придерживается его мнения.

Фактически, прописанные в ст. 6 закона о процедуре роспуска СССР ("О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР" (03.04.1990)) правила выполнены не были.

Никакие "две трети" граждан СССР, проживающих на территории республики, проводящей референдум, не голосовали за её выход из состава страны.

В РФ же референдум прошёл 17 марта 1991 года. Тогда почти 80 процентов граждан проголосовали за сохранение СССР.

Важно и то, что юридически не было прекращено членство СССР в ООН. Беловежское соглашение не было должным образом ратифицировано и не представлено в Секретариат ООН. Но…

Сегодня, как пояснил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, восстановить СССР можно только после настоящего объединения России и Белоруссии в Союзное государство.

Но это вопросы будущего и подобной утопии, скорее всего, не светит никому.

Зато процветают секты класса "свидетелей СССР" (запрещена в РФ после признания экстремистской), которые за деньги раздают "паспорта человека СССР", "водительские права ГАИ СССР", "полисы надёжности" (страховки) и т.д.

Проблема в том, что данная активность — мошенничество на ностальгических чувствах пожилых и не очень людей (все вышеозначенные "документы" стоят вполне реальных денег).

Кроме того, всё усложняется внушениями о том, что российские госорганы — "оккупационное правительство", русский — "прилагательное" (руководители исправно отказывают русским в национальности даже в условиях "оккупации"), а за кредиты и даже "коммуналку" якобы можно не платить, потому что якобы "свет и газ — народные"…

"Собственно, по поводу запрещённой секты "Граждане СССР" нужно не забывать главное. Это не просто ностальгия по великой державе, а сборище проблемных неплатёжеспособных россиян, имеющих огромные просрочки и непогашенные кредиты. Именно из-за этого они пытаются "выйти" из юридического пространства РФ", — пишут в соцсетях.

Это их интересует, "как не платить кредит/ЖКХ". В результате они набредают в Сети на "граждан СССР". Заканчивается всё это категорически плохо — остаются без имущества и даже уходят из жизни.

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Развал СССР – Как это было? Глазами очевидца
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Олег Артюков
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