После выборов в Госдуму власть приготовила народу непопулярные меры

Выборы в Государственную Думу завершились, поэтому сейчас наступает весьма интересное время с точки зрения законотворчества и принятия самых радикальных решений со стороны российских властей.

Парламент сформирован, следующая кампания только через пять лет. Поэтому именно сейчас можно принимать самые "непопулярные" законы и меры практически без оглядки на мнение избирателей. К следующей думской кампании — забудут.

О том, каких решений с большей вероятностью ждать в ближайшее время уже рассуждают самые разные эксперты, сходясь в том, что вероятнее всего, скоро возникнет новая волна запретов, связанных с коронавирусной эпидемией.

Так, политолог и писатель Михаил Синельников-Оришак, говорит о том, что "самое первое, чего ждать благодарным избирателям — очередные меры, связанные с COVID-19. Ведь осень — это традиционный период увеличения ОРВИ и обычного гриппа, так что даже особо обосновывать не придётся. А разнообразные ограничения — слишком удобный инструмент управления, в который уже столько вложено во всех смыслах этого слова, чтоб им успешно не пользоваться в дальнейшем. Да и вакцина сама себя не вакцинирует".

В свою очередь, научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин подчеркивает: "если власть не испугалась итогов выборов, следует ждать массовых принудительных медицинских экспериментов на детях и дальнейшего разжигания "коронабесия", новой волны, якобы, добровольной, а на самом деле принудительной вакцинации и для многих уже ревакцинации. Плохая погода, рост простуд. Надеюсь, что хватит ума не закрывать страну на локдаун. Но вот эти медицинские прибыли будут обеспечиваться".

Впрочем, помимо активной борьбы с коронавирусом, эксперты указывают и на другие возможные проблемы. По словам Михаила Синельникова-Оришака, "следующая приятность, будет связана с необходимостью вывода из оборота той денежной массы, которая появилась, благодаря выборам. Ну, нет в России столько товаров и услуг, которые "переварили" бы "лишние деньги", следовательно, чтоб не допустить инфляционного "скачка", потребуется увеличение ставки ЦБ. Любое увеличение ставки — это пессимизм для экономики, дорогие кредиты, отсутствие развития".

Речь здесь о предвыборных единоразовых выплатах различным категориям граждан. На эти нужды, по словам главы государства, за весь период пандемии коронавируса было потрачено порядка 3 триллионов рублей.

Перед выборами единоразовые выплаты самым разным социальным группам только увеличились. И теперь эта денежная масса будет активно тратиться, что может стимулировать рост инфляции.

По мнению Михаила Делягина, еще одной проблемой может стать сфера ЖКХ. Как заявил эксперт, "уже объявлена реформа ЖКХ очередная в следующем году. И понятно, что эта реформа ЖКХ для того, чтобы больше забрать у нас денег. И, наверное, снизить надежность системы жизнеобеспечения по аналогии с реформой энергетики по Чубайсу.

В декабре прошлого года во втором главном чтении был принят закон о комплексном развитии территорий — то есть, об изъятии у людей жилья с произвольными малыми компенсациями.

И в Татарстане уже сейчас выдают компенсацию примерно в размере 15% от стоимости квартиры, вынуждая брать ипотеку даже тех людей, которые заведомо не смогут ее обслуживать. Эта практика уже есть, а "новый" закон отправится в третье чтение. Это то, что просто лежит уже на столе, о чем говорят прямо".

Помимо этого, Делягин упомянул и возможное усугубление пенсионной реформы: "товарищ Жириновский неслучайно говорил о том, что придется повышать пенсионный возраст до 70 лет. Никому не хочется, но придется".

В этом смысле показательно недавнее выступление зампредседателя ЦБ Сергея Швецова на заседании Совета Федерации по экономической политике.

Он, в частности, заявил, что "помогать пенсионерам немножко поздно. Помогать нужно гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным проектом, который прежде всего <…> должен быть сформирован самим гражданином в течение всей жизни. Это называется капитализм. Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, это социализм".

"Мы скорее ближе к нашему советскому прошлому в этом плане, и предложение ЦБ и Минфина — как раз эту трансформацию начать" — заявил чиновник, которого потом "опровергала" глава ЦБ.

Но эксперты уверены — это тоже может быть намеком на принятие ряда непопулярных решений по пенсионному обеспечению граждан.

К тому же, политологи отмечают неотвратимость проблемы "транзита власти" в 2024 году. Неизвестно, будет ли Владимир Путин выдвигаться кандидатом в президенты — ведь если не будет, то это может кардинальным образом повлиять на политическую систему страны.

А, следовательно, чтобы процессы не вышли из-под контроля, государство может ввести ряд дополнительных контролирующих и запретительных мер. Хотя бы и под предлогом борьбы со все тем же коронавирусом.

Возможны и иные, более локальные инициативы, связанные, например, с уплотнительной застройкой, сносом исторических зданий, откровенным лоббированием чьих бы то ни было бизнес-интересов, и прочими вещами, которые традиционно вызывают недовольство у большей части российского общества.

Что именно и в какой форме будет инициироваться новоизбранным парламентом станет известно уже в ближайшее время.

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