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Автор Василий Амирджанов

Коммунистам не удалось снять "Единую Россию" с выборов

Политика » Выборы

Верховный суд отказался принимать к рассмотрению иск об аннулировании регистрации федерального списка "Единой России".

 

Предвыборная щедрость

Кандидаты в депутаты Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин и Сергей Обухов потребовали снять единороссов с выборов за нарушение правил агитации. Поводом для обращения в суд стали единовременные выплаты пенсионерам (по 10 тысяч рублей) и военным (по 15 тысяч рублей). Об этих выплатах объявил на съезде "Единой России" президент страны Владимир Путин.

Коммунисты и, как показывает обсуждение темы в социальных сетях, не только они, увидели в этом прямой подкуп избирателей. Пока неизвестно, чем руководствовался суд при принятии решения об отказе. Исковое заявление благополучно вернули в канцелярию суда и не стали подсказывать, как истцам поступить с этой бумагой.

За считанные недели до выборов Смольный объявил о принятии решения по выплатам по 10 тысяч рублей всем санкт-петербургским педагогам. Радостную новость на ежегодном заседании Городского педагогического совета сообщил член "Единой России", губернатор северной столицы Александр Беглов. По словам губернатора, выплаты получат:

  • учителя;
  • педагоги дополнительного образования;
  • школьные психологи;
  • педагоги-организаторы;
  • воспитатели и младший педагогический персонал;
  • преподаватели музыкальных и спортивных школ, тренеры.

Беглов уточнил, что выплаты получат все, кто работает непосредственно с детьми, включая школы, детские сады, колледжи, дворцы творчества и детские лагеря:

"После окончания педсовета у нас состоится рабочее совещание с членами городского правительства, на котором будут даны соответствующие поручения, чтобы в течение трёх недель выплаты были произведены".

Сделают ли коммунисты ещё одну попытку обратить внимание общественности и правоохранителей на довольно щедрые действия представителей "Единой России" в канун выборов, покажет время, а пока у правящей политической элиты есть время реализовать и другие программы невиданной предвыборной щедрости.

Матвиенко всё объяснила

Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе общения с учителями и родителями в Пензе заверила присутствующих и всю страну:

"Выплаты пенсионерам. Вот, говорят, это политика. Никакая это не политика. Все понимают, что в период пандемии снизились доходы у людей, кто-то потерял работу, цены выросли".

То, что во время длинных "ковидных" выходных 2020 года рушился малый бизнес и взлетели цены, возможно, "наверху" не были в курсе и решили, что именно сейчас перед выборами в самый раз пособить гражданам денежкой. Ведь никому же и в голову не придёт ассоциировать выплаты с подкупом избирателей.

Вот и президент России Владимир Путин посоветовал школьникам во время беседы во Всероссийском детском центре "Океан" во Владивостоке тщательно проверять информацию из источников, которые их окружают, чтобы не верить, вероятно, и собственным выводам, которые напрашиваются в процессе самостоятельного мышления (пока ещё разрешённого на территории РФ):

"Очень много информационного мусора, который очень часто подаётся как истина в последней инстанции. Поверить нельзя, потому что это не мнение настоящих истинных специалистов, а часто людей, которые выдают себя за таковых".

Принуждение к электронному голосованию

 

За отказ зарегистрироваться на сайте электронного голосования на выборах депутатов Госдумы уволили сотрудницу Государственного центрального музея современной истории России, муниципального депутата от КПРФ московского района Черёмушки Елену Селькову, о чём женщина и рассказала журналистам:

"Руководство музея оформило со мной срочный договор сроком на 3 месяца, с сентября должны были заключить нормальный трудовой договор… Замдиректора музея потребовал от меня зарегистрироваться на сайте электронного голосования через mos.ru. Я отказалась, сразу сказала, что голосовать буду очно на своём участке, сделаю это 19 сентября. Буквально через полтора часа мне позвонили из отдела кадров, проинформировали, что мой срочный контракт заканчивается. Я думаю, ну, заканчивается и заканчивается, всё равно планировали нормальный договор заключать. Но в результате меня уволили".

Муниципальный депутат в своём Telegram-канале поделилась перепиской с замдиректора музея:

"Коллеги, от нас срочно требуют подачу заявления на дистанционное голосование 19 сентября. Прошу срочно всем сотрудникам подать заявления на mos.ru и gosuslugi.ru… Как я понимаю, идёт борьба за процент проголосовавших. Как вы будете голосовать, никого не волнует".

Елена Селькова посчитала незаконным принуждение работодателем к электронному голосованию. Принципиальная коммунистка не раз жёстко критиковала "Единую Россию" в Facebook и после увольнения с работы решила оспорить в суде решение администрации. Может быть, у неё и получится объяснить правящей политической элите, что государство не частная лавочка и законы писаны для всех.

Сомнения — прочь!

 

Пока коммунисты возмущались, как они считают, неспортивным поведением соперников по электоральному процессу, в России запустили сайт "Ваш выбор". Инициативная группа граждан решила аккумулировать на одной информационной площадке жалобы работников бюджетной сферы на предмет принуждения к голосованию за указанных кандидатов. Об этом рассказал журналистам один из авторов проекта Роман Юнеман:

"Это платформа для помощи тем, кого хотят лишить права выбирать политиков по совести — для учителей, врачей, сотрудников "Жилищника", работников МФЦ и многих наших граждан, кого начальство заставляет голосовать "правильно".

Как скоро признают эту IT-инициативу граждан экстремистской и обвинят в этом иноагентов и западных недоброжелателей, пока неизвестно и не сильно важно. Важно, что первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак вместе с министром иностранных дел России, кандидатом в депутаты №1 от правящей партии Сергеем Лавровым открыли памятник Александру Невскому на территории Московского государственного института международных отношений. Теперь уж точно всё наладится и ни коммунисты, ни кто-либо другой не смогут найти повод усомниться в чистоте грядущих выборов и в счастливом будущем России.

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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