Верховный суд отказался принимать к рассмотрению иск об аннулировании регистрации федерального списка "Единой России".
Кандидаты в депутаты Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин и Сергей Обухов потребовали снять единороссов с выборов за нарушение правил агитации. Поводом для обращения в суд стали единовременные выплаты пенсионерам (по 10 тысяч рублей) и военным (по 15 тысяч рублей). Об этих выплатах объявил на съезде "Единой России" президент страны Владимир Путин.
Коммунисты и, как показывает обсуждение темы в социальных сетях, не только они, увидели в этом прямой подкуп избирателей. Пока неизвестно, чем руководствовался суд при принятии решения об отказе. Исковое заявление благополучно вернули в канцелярию суда и не стали подсказывать, как истцам поступить с этой бумагой.
За считанные недели до выборов Смольный объявил о принятии решения по выплатам по 10 тысяч рублей всем санкт-петербургским педагогам. Радостную новость на ежегодном заседании Городского педагогического совета сообщил член "Единой России", губернатор северной столицы Александр Беглов. По словам губернатора, выплаты получат:
Беглов уточнил, что выплаты получат все, кто работает непосредственно с детьми, включая школы, детские сады, колледжи, дворцы творчества и детские лагеря:
"После окончания педсовета у нас состоится рабочее совещание с членами городского правительства, на котором будут даны соответствующие поручения, чтобы в течение трёх недель выплаты были произведены".
Сделают ли коммунисты ещё одну попытку обратить внимание общественности и правоохранителей на довольно щедрые действия представителей "Единой России" в канун выборов, покажет время, а пока у правящей политической элиты есть время реализовать и другие программы невиданной предвыборной щедрости.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе общения с учителями и родителями в Пензе заверила присутствующих и всю страну:
"Выплаты пенсионерам. Вот, говорят, это политика. Никакая это не политика. Все понимают, что в период пандемии снизились доходы у людей, кто-то потерял работу, цены выросли".
То, что во время длинных "ковидных" выходных 2020 года рушился малый бизнес и взлетели цены, возможно, "наверху" не были в курсе и решили, что именно сейчас перед выборами в самый раз пособить гражданам денежкой. Ведь никому же и в голову не придёт ассоциировать выплаты с подкупом избирателей.
Вот и президент России Владимир Путин посоветовал школьникам во время беседы во Всероссийском детском центре "Океан" во Владивостоке тщательно проверять информацию из источников, которые их окружают, чтобы не верить, вероятно, и собственным выводам, которые напрашиваются в процессе самостоятельного мышления (пока ещё разрешённого на территории РФ):
"Очень много информационного мусора, который очень часто подаётся как истина в последней инстанции. Поверить нельзя, потому что это не мнение настоящих истинных специалистов, а часто людей, которые выдают себя за таковых".
За отказ зарегистрироваться на сайте электронного голосования на выборах депутатов Госдумы уволили сотрудницу Государственного центрального музея современной истории России, муниципального депутата от КПРФ московского района Черёмушки Елену Селькову, о чём женщина и рассказала журналистам:
"Руководство музея оформило со мной срочный договор сроком на 3 месяца, с сентября должны были заключить нормальный трудовой договор… Замдиректора музея потребовал от меня зарегистрироваться на сайте электронного голосования через mos.ru. Я отказалась, сразу сказала, что голосовать буду очно на своём участке, сделаю это 19 сентября. Буквально через полтора часа мне позвонили из отдела кадров, проинформировали, что мой срочный контракт заканчивается. Я думаю, ну, заканчивается и заканчивается, всё равно планировали нормальный договор заключать. Но в результате меня уволили".
Муниципальный депутат в своём Telegram-канале поделилась перепиской с замдиректора музея:
"Коллеги, от нас срочно требуют подачу заявления на дистанционное голосование 19 сентября. Прошу срочно всем сотрудникам подать заявления на mos.ru и gosuslugi.ru… Как я понимаю, идёт борьба за процент проголосовавших. Как вы будете голосовать, никого не волнует".
Елена Селькова посчитала незаконным принуждение работодателем к электронному голосованию. Принципиальная коммунистка не раз жёстко критиковала "Единую Россию" в Facebook и после увольнения с работы решила оспорить в суде решение администрации. Может быть, у неё и получится объяснить правящей политической элите, что государство не частная лавочка и законы писаны для всех.
Пока коммунисты возмущались, как они считают, неспортивным поведением соперников по электоральному процессу, в России запустили сайт "Ваш выбор". Инициативная группа граждан решила аккумулировать на одной информационной площадке жалобы работников бюджетной сферы на предмет принуждения к голосованию за указанных кандидатов. Об этом рассказал журналистам один из авторов проекта Роман Юнеман:
"Это платформа для помощи тем, кого хотят лишить права выбирать политиков по совести — для учителей, врачей, сотрудников "Жилищника", работников МФЦ и многих наших граждан, кого начальство заставляет голосовать "правильно".
Как скоро признают эту IT-инициативу граждан экстремистской и обвинят в этом иноагентов и западных недоброжелателей, пока неизвестно и не сильно важно. Важно, что первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак вместе с министром иностранных дел России, кандидатом в депутаты №1 от правящей партии Сергеем Лавровым открыли памятник Александру Невскому на территории Московского государственного института международных отношений. Теперь уж точно всё наладится и ни коммунисты, ни кто-либо другой не смогут найти повод усомниться в чистоте грядущих выборов и в счастливом будущем России.
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