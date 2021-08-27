Бурятский депутат потребовал запретить "Единую Россию"

Коммунисты решили, что они всё-таки оппозиция, и стали жёстко критиковать "Единую Россию".

Баир Цыренов

Приравнять к террористам

Депутат Народного Хурала Бурятии и кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Баир Цыренов во время предвыборных теледебатов на телеканале "Россия 24" предложил признать "Единую Россию" экстремистской организацией, приравнять её к ИГИЛ* (*террористическая организация, запрещённая в РФ) и объяснился:

"Потому что "Единая Россия" за собой оставляет не меньшие руины, чем другие запрещённые террористические организации. "Единая Россия" подарила нам пенсионную реформу. У нас больше половины мужчин не доживают до пенсионного возраста. Республика Бурятия в пандемию показала самую высокую смертность в России. Хотелось бы спросить единоросса, главу республики (Бурятии — Прим. ред.) Алексея Цыденова: "Как вы довели республику и систему здравоохранения до такого состояния?!"

Мнение Баира Цыренова, вероятно, разделяют и жители других российских регионов, которые всё никак не поймут, о какой России рассказывают представители правящей политической элиты с экранов телевизоров.

Некоторые популярные телеведущие, которые сменили профессию журналиста на агитатора-пропагандиста, странным образом не замечают общей картины, которая сложилась в стране за последние десятилетия. В телевизоре всё только хорошеет.

Суровые челябинские руины

Челябинск

Как сообщило одно из популярных информационных агентств, в Челябинске, где за немалые средства благоустраивают городское пространство, которое демонстрируют большим начальникам из Москвы, проблемы некоторых жителей города местные власти перманентно обходят стороной, предпочитая заниматься парадным фасадом.

Понятное дело, именно образцово-показательная часть города потом пиарится за такие же немалые бюджетные средства, чтобы видимая часть Челябинска дополнила картину похорошевшей страны. Об этом рассказали журналистам местные жители. Челябинцы, которые живут в старых домах всего-то в нескольких километрах от того самого парадного фасада, сетуют, что:

вместо дорог — ямы;

вместо крыш — дыры;

подпорки для обваливающихся перекрытий;

вонь испражнений из подвалов, заполненных нечистотами;

отсутствуют в шаговой доступности аптеки, школы и детские сады.

Речь идёт о девяти домах в Тракторозаводском районе Челябинска, которые признаны аварийными и подлежащими сносу. Вторя оценкам депутата Баира Цыренова, местные жители поделились своими бедами с журналистами:

"Нас для них (властей — Прим. ред.) нет, мы — призраки. И дети наши с внуками — тоже призраки. Мы забытые люди. Только ласточки о нас помнят, гнёзда в подъездах вьют". "Для меня это мечта — сбежать отсюда, но ипотеку не дают… У меня день начинается с того, что я обрабатываю всё средством против мух и комаров, а потом этим же заканчивается". "У нас клопы завелись и плесень, плесень откуда-то из стен идёт. А у меня дети. Заболеет кто или ещё что — кто виноват будет? Да никто, потому что каждый за себя. А власти мы не нужны, одни плакаты вон депутатов на подъезды клеят, а даже двери в них сделать не могут или хоть бы дорогу отсыпали".

Вполне может быть, что, когда утроят перечень всевозможных форумов, празднований, "территорий смыслов" и установят по десятку памятников Александру Невскому в каждом регионе России, ежедневно начнут поднимать государственный флаг школах и увеличат количество городов, в которых будут проводить военные парады, и всё в стране наладится.

Челобитная коммунистов

Владимир Путин

Случилось невероятное: КПРФ обвинила московские власти в подкупе избирателей. И правда, заявленные президентом России Владимиром Путиным при встрече с единороссами аккурат перед выборами разовые выплаты гражданам многие пользователи социальных сетей (пока ещё разрешённых на территории РФ) расценили как аттракцион невиданной щедрости, открыто назвав его подкупом избирателей.

Кандидаты в депутаты Госдумы и Мосгордумы от КПРФ обвинили московские власти, что её структуры мешают обуржуазившимся продолжателям дела Ленина проводить встречи с избирателями, о чём они сообщили в открытом письме Сергею Собянину. В частности, коммунисты посетовали, что:

полиция в нарушение закона проводила задержания кандидатов во время их встреч с избирателями;

сотрудники управляющих компаний убирают агитационные плакаты КПРФ и воруют их газеты из почтовых ящиков москвичей.

Коммунисты особо обратили внимание, что сталкиваются с невозможностью размещения рекламы — московские профильные компании просто отказываются с ними сотрудничать. По мнению кандидатов в депутаты, акция #ВыбираемВместе, которую проводят власти, когда среди участников электронного голосования будут разыграны призы, включая квартиры или автомобили, нарушает закон и является подкупом избирателей:

"Со стороны властей идёт воспрепятствование по всем фронтам проведения избирательной кампании в адрес кандидатов от КПРФ. Огромные усилия властей брошены на продвижение не поддающегося контролю дистанционного электронного голосования… Стремление заткнуть рот соотечественникам, препятствуя их свободному волеизъявлению, в том числе и посредством "закручивания гаек", чревато катастрофическими последствиями".

Программное дежа вю

Ну и правда, зачем нужны деятельные молодые парламентарии со своей точкой зрения? Начнут ещё обращать внимание граждан на то, что неформальный лидер "Единой России" уже стал цитировать сам себя, а составители программных предвыборных документов не заморачиваются новым креативом и продвигают давно набившие оскомину пространные тезисы:

"Благополучие людей" и "Забота о каждом нуждающемся";

"Крепкая семья" и "Хорошая работа — достаток в доме";

"Удобная и комфортная жизнь" и "Современное образование и передовая наука";

"Государство для человека" и "Сильная Россия".

Возможно, жители Бурятии, Челябинска, регионов России, пострадавших от лесных пожаров, в то время как правящая политическая элита зарабатывала очки на международной повестке, отправляя самолёты для тушения пожаров в Турцию и Грецию, и хотели бы, чтобы государство было для человека, а сила страны всё-таки сочеталась с её интеллектуальной составляющей. Вот только шутка про советский лозунг, к сожалению, всё так и не утратила своей актуальности:

"Всё для человека! Всё во имя человека!… И я видел этого человека!"

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