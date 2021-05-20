EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

Шах и мат: Каспаров знает, какой вакциной привился Путин

Политика

Давно уже что-то ничего не было слышно от Гарри Кимовича Каспарова — чего-то такого, зажигательного, обличающего и тому подобное. Но вот он появился в эфире одной столичной радиостанции. И доказал, что есть ещё порох в пороховницах.

Шах и мат: Каспаров знает, какой вакциной привился Путин

Гарри Каспаров возвестил о "пробуждении свободного мира"

Его беседа на "Эхе Москвы" была достаточно долгой. Всё, в общем-то, было традиционно: разного рода нелестных эпитетов в отношении российского президента глава совета "Фонда защиты прав человека" не жалел. Но здесь ничего удивительного, у Гарри Каспарова Владимир Путин виноват во всех мировых проблемах, о каком бы государстве ни шла речь.

Но вот часть беседы относительно вакцин от коронавируса оказалась особо, скажем так, впечатляющей. Ибо пандемия коронавируса, по мнению Гарри Кимовича, стала "пробуждением свободного мира".

"Важно, где он (COVID-19. — Ред.) появился. Это Китай. Китайская диктатура подарила миру этот вирус. А где сделали вакцину, эффективную вакцину? Я не говорю про "Спутник" или "Синовак" китайский, те страны, которые их используют, уже пожинают плоды. Такие, как маленькие Сейшелы или даже благополучный Сингапур. А их сделали в Америке. Свободный мир оказался, несмотря на то что он начинал с форой, потому что информации никакой не было, того объёма знаний о вирусе, которым мог бы поделиться Китай, он всю эту информацию закрыл. Тем не менее меньше чем через десять месяцев, были сделаны эффективные вакцины. То есть свободный мир продемонстрировал, что кризис решается только свободными людьми, свободным обществом. И это понимание, на самом деле, оно, мне кажется, начнет постепенно проникать в сознание людей", — заявил Гарри Каспаров.

Вакцины "тоталитарные" и "демократические"

Несмотря на то, что "Спутник V" был зарегистрирован в почти семи десятках государств, для Гарри Каспарова это не аргумент. Ведь в Евросоюзе и даже в Бразилии не зарегистрировали. А те, что зарегистрировали — так это от отчаяния… Правда, непонятно, чего ж свободные страны отчаявшимся с вакцинами-то так вяло помогают. Это Гарри Каспаров, к сожалению, никак не растолковал.

"… совершенно очевидно, что есть правила, которые используются в свободном мире. И по этим правилам были зарегистрированы несколько вакцин. Кстати, если мы говорим про AstraZeneca, гораздо более эффективную вакцину… Или Johnson & Johnson — (эффективную) чем, естественно, "Спутник", они тоже явно уступают Moderna и Pfizer. Потому есть большой объем исследований, есть большой объем информации, которая позволяет оценить их эффективность. Отсутствие полноценной информации о действиях вакцины, как немедленном, так и долгосрочном эффекте, делает ее не обсуждаемой для мира, в котором привыкли люди жить и нести ответственность за свои действия", — заявил Гарри Каспаров.

Но и это еще не все — он оказывается, является обладателем некоего тайного знания. А именно о том, какой вакциной прививался президент России: "Мы с вами понимаем, что название этой вакцины, в общем-то, оно, скорее всего, носит… Будет чуждым для русского уха".

Вот так-то, шах и мат от бывшего чемпиона мира по шахматам…

Честно говоря, которые пассажи Гарри Кимовича производят, мягко говоря, неоднозначное впечатление. Может, на них не стоило бы и внимания на них обращать. Только на Западе он до сих пор позиционируется как человек, который имеет влияние на политику в России — хоть в реальности никогда такого не было. И предстает в роли эксперта, когда требуется объяснить те или иные события. Вот и объяснил…

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Эпидемиолог: Так ли безопасна российская вакцина?
Темы спутник v гарри каспаров вакцина от коронавируса
Новости
В Испании стартовала программа реабилитации коррумпированных чиновников
Задевший Путина: о вице-премьере, "вытаптывании" и профессионализме
Шура помирился с мамой после затяжного конфликта
Лавров второй раз за сутки переговорил с Блинкеном
Зеленский раскритиковал Байдена за "Северный поток-2"
Вин Дизель и Джастин Лин рассказали о девятом фильме "Форсаж"
Зеленского высмеяли за выступление у военного самолёта без крыльев
ОК запустили новый сервис для юридических лиц
Глава Рособрнадзора прояснил судьбу ЕГЭ по математике
Зеленский воздержался от оценочных суждений в адрес Путина
Последние материалы
Шура помирился с мамой после затяжного конфликта
Лавров второй раз за сутки переговорил с Блинкеном
Зеленский раскритиковал Байдена за "Северный поток-2"
Вин Дизель и Джастин Лин рассказали о девятом фильме "Форсаж"
Зеленского высмеяли за выступление у военного самолёта без крыльев
Полицейские Франции взбунтовались: не хотим вставать на колено за ВLM
Шах и мат: Каспаров знает, какой вакциной привился Путин
ОК запустили новый сервис для юридических лиц
Сергей Крючек: кооперативное движение увеличивает возможности граждан, не увеличивая их кредитную нагрузку
Глава Рособрнадзора прояснил судьбу ЕГЭ по математике
Популярное
Профилактика
Воспалённая поджелудочная железа любит голод, холод и покой

Острый панкреатит сегодня уверенно отвоёвывает все новые и новые позиции, и уже вышел на третье место среди хирургических заболеваний после аппендицита и холецистита.

Воспалённая поджелудочная железа любит голод, холод и покой
Мельница мифов: у слонов нет кладбищ
Полезно знать
Мельница мифов: у слонов нет кладбищ
Полезно знать
Мельница мифов: откуда взялись буки и баги?
Политика. Новости и аналитика
Извинитесь за Хиросиму? "Господин Блинкен" написал о Крыме и получил ответ
Любовь Степушова Полицейские Франции взбунтовались: не хотим вставать на колено за ВLM Любовь Степушова Василий Амирджанов Манижа в финале "Евровидения". Милонов негодует Василий Амирджанов Соломон Соловьев Знак зодиака 19 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев
Зрение
Искры из глаз: научное объяснение феномена
Кремль
Песков успокоил россиян: никого принудительно вакцинировать Кремль не планирует
Неожиданные удобрения и подкормки для огорода
Советы
Неожиданные удобрения и подкормки для огорода
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников