Шах и мат: Каспаров знает, какой вакциной привился Путин

Давно уже что-то ничего не было слышно от Гарри Кимовича Каспарова — чего-то такого, зажигательного, обличающего и тому подобное. Но вот он появился в эфире одной столичной радиостанции. И доказал, что есть ещё порох в пороховницах.

Гарри Каспаров возвестил о "пробуждении свободного мира"

Его беседа на "Эхе Москвы" была достаточно долгой. Всё, в общем-то, было традиционно: разного рода нелестных эпитетов в отношении российского президента глава совета "Фонда защиты прав человека" не жалел. Но здесь ничего удивительного, у Гарри Каспарова Владимир Путин виноват во всех мировых проблемах, о каком бы государстве ни шла речь.

Но вот часть беседы относительно вакцин от коронавируса оказалась особо, скажем так, впечатляющей. Ибо пандемия коронавируса, по мнению Гарри Кимовича, стала "пробуждением свободного мира".

"Важно, где он (COVID-19. — Ред.) появился. Это Китай. Китайская диктатура подарила миру этот вирус. А где сделали вакцину, эффективную вакцину? Я не говорю про "Спутник" или "Синовак" китайский, те страны, которые их используют, уже пожинают плоды. Такие, как маленькие Сейшелы или даже благополучный Сингапур. А их сделали в Америке. Свободный мир оказался, несмотря на то что он начинал с форой, потому что информации никакой не было, того объёма знаний о вирусе, которым мог бы поделиться Китай, он всю эту информацию закрыл. Тем не менее меньше чем через десять месяцев, были сделаны эффективные вакцины. То есть свободный мир продемонстрировал, что кризис решается только свободными людьми, свободным обществом. И это понимание, на самом деле, оно, мне кажется, начнет постепенно проникать в сознание людей", — заявил Гарри Каспаров.

Вакцины "тоталитарные" и "демократические"

Несмотря на то, что "Спутник V" был зарегистрирован в почти семи десятках государств, для Гарри Каспарова это не аргумент. Ведь в Евросоюзе и даже в Бразилии не зарегистрировали. А те, что зарегистрировали — так это от отчаяния… Правда, непонятно, чего ж свободные страны отчаявшимся с вакцинами-то так вяло помогают. Это Гарри Каспаров, к сожалению, никак не растолковал.

"… совершенно очевидно, что есть правила, которые используются в свободном мире. И по этим правилам были зарегистрированы несколько вакцин. Кстати, если мы говорим про AstraZeneca, гораздо более эффективную вакцину… Или Johnson & Johnson — (эффективную) чем, естественно, "Спутник", они тоже явно уступают Moderna и Pfizer. Потому есть большой объем исследований, есть большой объем информации, которая позволяет оценить их эффективность. Отсутствие полноценной информации о действиях вакцины, как немедленном, так и долгосрочном эффекте, делает ее не обсуждаемой для мира, в котором привыкли люди жить и нести ответственность за свои действия", — заявил Гарри Каспаров.

Но и это еще не все — он оказывается, является обладателем некоего тайного знания. А именно о том, какой вакциной прививался президент России: "Мы с вами понимаем, что название этой вакцины, в общем-то, оно, скорее всего, носит… Будет чуждым для русского уха".

Вот так-то, шах и мат от бывшего чемпиона мира по шахматам…

Честно говоря, которые пассажи Гарри Кимовича производят, мягко говоря, неоднозначное впечатление. Может, на них не стоило бы и внимания на них обращать. Только на Западе он до сих пор позиционируется как человек, который имеет влияние на политику в России — хоть в реальности никогда такого не было. И предстает в роли эксперта, когда требуется объяснить те или иные события. Вот и объяснил…

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