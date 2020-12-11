Это не просто так? Почему на выборах в России побеждают сторожа и уборщицы

Ещё одна сенсация произошла в политической жизни российского государства. Главой администрации Новоомского сельского поселения стала школьный сторож Надежда Чекмарёва. Правда, эта история "из грязи в князи" длилась буквально сутки. В четверг, 10 декабря, Надежду Чекмареву избрали, в пятницу, 11 декабря, она отказалась от должности.

Технический кандидат становится победителем

Ранее депутат совета поселения Александр Дождиков рассказал, что всего было трое кандидатов: действующий глава поселения Артур Лен, директор хозяйственного управления администрации и работница образовательного учреждения. Конкурсная комиссия определила двух претендентов, которые были вынесены на рассмотрение депутатов. Ими стали Артур Лен и Надежда Чекмарёва, которую считали техническим кандидатом. Положено так, чтобы претендентов на выборную должность было не менее двоих.

С 2006 года Новоомским поселением, которое находится в Омской области, руководил Артур Лен. Однако нынешние выборы выиграла Надежда Чекмарёва: за нее проголосовали шесть депутатов, за Артура Лена — четверо. Надежда Чекмарёва, как уже было сказано, от должности отказалась, а потому в поселении пройдут новые выборы.

Напомним о другой, тоже резонансной истории. В сентябре главой села Повалихино в Костромской области стала уборщица сельской администрации Марина Удгодская. Потом она тоже сначала отказалась от должности, однако затем передумала и решила остаться на посту.

Марину Угдодскую тоже называли техническим кандидатом. При этом, вообще говоря, с 2015 года она работала депутатом повалихинского сельсовета на непостоянной основе. И там же подрабатывала на четверть ставки уборщицей. И ничего странного в этом нет, учитывая,что в селе проживают менее 250 человек и работу найти тяжело.

Стоит ли говорить о тенденциях?

Но почему такие истории такие резонансные? Полагаем, что здесь несколько факторов.

Во-первых, как не вспомнить про фразу о каждой кухарке, которая может управлять государством (хотя ничего подобного В.И. Ленин не говорил и не писал, но в данном случае речь не об этом).

Во-вторых, в этом ищут некий признак нарастания протестных настроений. Мол, народ уже до такой степени доведён, что готов проголосовать за кого угодно.

В случае с Мариной Угдодской в какой-то степени с подобной точкой зрения можно было бы согласиться. Если только не обращать внимания на тот факт, что она пять лет была депутатом сельсовета.

В случае с Надеждой Чекмарёвой речь о конфликте депутатов и бывшего главы поселения. Стоит заметить, что ещё одним кандидатом была директор хозяйственного управления администрации Наталья Пекай. До финального голосования она не дошла, объяснив это тем, что "наверху" приняли решение оставить во главе поселка Артура Лена.

Но, как оказалось, не всё так однозначно, депутаты проголосовали за Чекмарёву. Учитывали ли такую возможность развития событий на том самом "верху", сказать сложно — если вообще принимать на веру версию, что за выборами в посёлке было пристальное внимание.

В общем, делать какие-то обобщающие выводы на основании отдельных случаев было бы не совсем правильно. О каких-то тенденциях в данном случае говорить преждевременно.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова, комментируя победу Марины Угдодской, сообщила, что на сентябрьских выборах в различные органы власти прошли 23 доярки, 11 телятниц, 34 кочегара, два кузнеца, 24 охотоведа и 11 чабанов. Но сей факт сенсацией не стал.