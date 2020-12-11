Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Олег Артюков

Это не просто так? Почему на выборах в России побеждают сторожа и уборщицы

Политика

Ещё одна сенсация произошла в политической жизни российского государства. Главой администрации Новоомского сельского поселения стала школьный сторож Надежда Чекмарёва. Правда, эта история "из грязи в князи" длилась буквально сутки. В четверг, 10 декабря, Надежду Чекмареву избрали, в пятницу, 11 декабря, она отказалась от должности.

Это не просто так? Почему на выборах в России побеждают сторожа и уборщицы

Технический кандидат становится победителем

Ранее депутат совета поселения Александр Дождиков рассказал, что всего было трое кандидатов: действующий глава поселения Артур Лен, директор хозяйственного управления администрации и работница образовательного учреждения. Конкурсная комиссия определила двух претендентов, которые были вынесены на рассмотрение депутатов. Ими стали Артур Лен и Надежда Чекмарёва, которую считали техническим кандидатом. Положено так, чтобы претендентов на выборную должность было не менее двоих.

С 2006 года Новоомским поселением, которое находится в Омской области, руководил Артур Лен. Однако нынешние выборы выиграла Надежда Чекмарёва: за нее проголосовали шесть депутатов, за Артура Лена — четверо. Надежда Чекмарёва, как уже было сказано, от должности отказалась, а потому в поселении пройдут новые выборы.

Напомним о другой, тоже резонансной истории. В сентябре главой села Повалихино в Костромской области стала уборщица сельской администрации Марина Удгодская. Потом она тоже сначала отказалась от должности, однако затем передумала и решила остаться на посту.

Марину Угдодскую тоже называли техническим кандидатом. При этом, вообще говоря, с 2015 года она работала депутатом повалихинского сельсовета на непостоянной основе. И там же подрабатывала на четверть ставки уборщицей. И ничего странного в этом нет, учитывая,что в селе проживают менее 250 человек и работу найти тяжело.

Стоит ли говорить о тенденциях?

Но почему такие истории такие резонансные? Полагаем, что здесь несколько факторов.

Во-первых, как не вспомнить про фразу о каждой кухарке, которая может управлять государством (хотя ничего подобного В.И. Ленин не говорил и не писал, но в данном случае речь не об этом).

Во-вторых, в этом ищут некий признак нарастания протестных настроений. Мол, народ уже до такой степени доведён, что готов проголосовать за кого угодно.

В случае с Мариной Угдодской в какой-то степени с подобной точкой зрения можно было бы согласиться. Если только не обращать внимания на тот факт, что она пять лет была депутатом сельсовета.

В случае с Надеждой Чекмарёвой речь о конфликте депутатов и бывшего главы поселения. Стоит заметить, что ещё одним кандидатом была директор хозяйственного управления администрации Наталья Пекай. До финального голосования она не дошла, объяснив это тем, что "наверху" приняли решение оставить во главе поселка Артура Лена.

Но, как оказалось, не всё так однозначно, депутаты проголосовали за Чекмарёву. Учитывали ли такую возможность развития событий на том самом "верху", сказать сложно — если вообще принимать на веру версию, что за выборами в посёлке было пристальное внимание.

В общем, делать какие-то обобщающие выводы на основании отдельных случаев было бы не совсем правильно. О каких-то тенденциях в данном случае говорить преждевременно.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова, комментируя победу Марины Угдодской, сообщила, что на сентябрьских выборах в различные органы власти прошли 23 доярки, 11 телятниц, 34 кочегара, два кузнеца, 24 охотоведа и 11 чабанов. Но сей факт сенсацией не стал.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Редактор: Елена Тимошкина
Темы элла памфилова марина угдодская единый день голосования
Новости
"Возможно, разбирушки ради престижа": эксперт - о споре Китая и Индии
Эксперт перечислила растения, улучшающие воздух в помещении
Анастасию Волочкову едва не сожгли на костре
Алимбекова выиграла спринт Хохфильцена, Кайшева - лучшая из россиянок
Неизвестный произвёл взрыв у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии
Евродепутат: Сербия "сопротивляется" ЕС и ООН ради РФ. Зачем - неясно
Умер актёр из "Вечного зова" Николай Иванов
Выплывем сами: россияне всё меньше верят в пенсии от государства
16 родственников Марадоны ведут борьбу за его состояние
Пентагон прекратит поддержку контртеррористических операций ЦРУ
Последние материалы
Выплывем сами: россияне всё меньше верят в пенсии от государства
Пентагон прекратит поддержку контртеррористических операций ЦРУ
16 родственников Марадоны ведут борьбу за его состояние
Иван Ургант пошутил над старой визиткой Путина
Четырёхмесячные вороны оказались умнее обезьян
Украина приготовилась к атаке Донбасса и походу на Крым
Стала известна причина смерти 38-летнего хоккеиста Чернова
Депутаты Госдумы не смогли переехать в новое здание из-за плесени
Это не просто так? Почему на выборах в России побеждают сторожа и уборщицы
ЕС - Турции: вы - провокаторы. Турция - ЕС: виноватых ищите в Брюсселе
Популярное
Мир. Новости мира
NYT: Россия вот-вот нанесёт новый удар по мировой экономике

Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.

NYT: Россия вот-вот нанесёт новый удар по мировой экономике
Путин обратился к ФСБ и МВД с удивительной просьбой
Политика. Новости и аналитика
Путин обратился к ФСБ и МВД с удивительной просьбой
Новости футбола
Орлов объяснил, почему украинские клубы выступают лучше российских
Экономика и бизнес
"Риски растут": почему российский гелий встревожил США
Олег Артюков Это не просто так? Почему на выборах в России побеждают сторожа и уборщицы Олег Артюков Любовь Степушова Признание США аннексии Западной Сахары выгодно Крыму Любовь Степушова Игорь Буккер ОАЭ оценили эффективность китайской вакцины Игорь Буккер
Комментарии
Запланирован самый большой рост налогов в истории России
Как и за что Россия наказывает продукты стран СНГ
Как и за что Россия наказывает продукты стран СНГ
На провокации флота США предложено отвечать ракетами
Голодные американцы начали воровать продукты в магазинах
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Станислав Тарасов: "Карабахский конфликт давно не между Арменией и Азербайджаном"
Как и за что Россия наказывает продукты стран СНГ
Россияне стали хуже есть, жить и меньше покупать
Как и за что Россия наказывает продукты стран СНГ
Воинственная немецкая фрау хочет понравиться американскому патрону
Запланирован самый большой рост налогов в истории России
"Риски растут": почему российский гелий встревожил США
Государства-ревизионисты. От кого ожидать слома мирового порядка?
Запланирован самый большой рост налогов в истории России
Россияне стали хуже есть, жить и меньше покупать
Запланирован самый большой рост налогов в истории России
Россияне стали хуже есть, жить и меньше покупать
Запланирован самый большой рост налогов в истории России
Запланирован самый большой рост налогов в истории России
Станислав Тарасов: "Карабахский конфликт давно не между Арменией и Азербайджаном"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников