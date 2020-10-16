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Автор Инна Новикова

Александр Ведруссов: нас ждет чудовищная дифференциация по доходам

В чем преимущество Байдена перед Трампом, к чему приведет хаотизация внутри США и как это повлияет на глобальное мироустройство, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой директор аналитического центра "Стратег-PRO" Александр Ведруссов.

Читайте начало интервью:

Трамп против Байдена

— Вы говорите, Трамп держит около себя только тех, кто говорит то, что ему нравится. Но, мне кажется, большинство политиков, особенно возрастных, склонны окружать себя теми, кто говорит то, что им нравится.

— Вопрос же в степени. Байден с учетом его возраста и ментального состояния очень прислушивается к советникам, которые пишут ему правильные речи, которые перед дебатами подготовили его так, что едва живой Байден смотрелся лучше, чем энергичный Трамп. Потому что ему хотя бы по бумажке, но удается прочитать: "Ребята, мы с вами! Мы придем к власти, пандемия закончится, и больше не будет такого пренебрежения человеческими жизнями". Он произносит все необходимые мантры и делает это правдоподобно. Он "рабочий Джо", защитник простого человека.

— Как на выборы повлияла болезнь президента и его семьи? Поскольку он не может участвовать в дебатах, он должен прекратить избирательную кампанию. Он оставил напоследок важные штаты, а теперь не может туда приехать.

— Это всё нюансы. Основное — с каким посылом человек приезжает на предвыборные дебаты и предвыборный митинг. Ему нечего сказать американскому народу, кроме:

  • какой он хороший президент,
  • как они прекрасно справились с COVID.

Если бы он не окружал себя лизоблюдами, которые рассказывают, какой он замечательный президент, кто-нибудь из его окружения сказал бы: "Одумайся или ты проиграешь. Признай ошибки, выдави хотя бы каплю сочувствия в отношении людей, которые действительно страдают в ходе пандемии. Не надо бахвалиться и бить себя в грудь". Потому что сейчас Трамп возвращается из госпиталя и говорит: "Побеждайте COVID, не дайте ему вами овладеть". Но у человека с таким уровнем медобслуживания и то возникли определенные сложности (возможно, он был на кислороде или на искусственной вентиляции легких — здесь Белый дом темнит). А представьте, сколько американцев не имели полноценного доступа к медицине. Помимо врачей, пострадали простые рабочие, доставщики Amazon, которые не могли спокойно самоизолироваться.

Пренебрежение к жизни простого человека, которое Трамп выказывает, не может находить общественной поддержки.

Глобальный передел мира

— Что происходит сейчас в США, помимо COVID? Летние беспорядки сошли на нет, черные с белыми стали большими друзьями или наоборот?

— Нет, проблема, конечно, не решена. Сделаю смелое предположение именно как предположение: насколько мы можем судить по происходящим в Штатах событиям, раньше глобальный капитал делал ставку на США как на проводника своих интересов. За последние годы мир сильно изменился в условиях общего кризиса капитализма. Глобальный капитал ищет другие модели для:

  • диверсификации рисков,
  • максимизации прибыли.

Поэтому мы видим глобальное движение к нескольким крупным валютным зонам. Естественно, Китай будет играть важную роль. Европейские страны: Франция активизировалась, Великобритания попытается стать обменным пунктом. Шансы появляются у России: когда не один гегемон, а валютные зоны, то даже рубль может доминировать как региональная валюта. И Россия с этого будет иметь свою прибыль. Но процесс перехода будет сопровождаться серьезными потрясениями. Передел мира на сферы влияния и валютные зоны — это будет мучительный, долгий процесс. Непонятно, как он будет проходить, потому что количество "черных лебедей" (событий, связанных с неопределенностью) зашкаливает.

Если США больше не является глобальным проводником интересов глобальных корпораций, значит, Америку можно "пустить в расход". Раньше мы не могли представить, что глобальный капитал может сделать ставку на хаотизацию внутриполитического процесса в США, но именно это мы сейчас наблюдаем. Массовые протесты завязаны на расовых вопросах, Америка — это расово расколотая страна. Там искусственно разжигаются противоречия, которые действительно есть. Там пытаются расколоть общество по линиям:

  • расовым,
  • политическим.

В жесткое противостояние вошли две основные группы, которые стоят за республиканцами и за демократами. Мы видим раскол среди политиков и общества, и понимаем, что у американцев может быть достаточно незавидная судьба. Они выйдут ослабленными из коронакризиса. Насколько неадекватна современная модель капитализма: люди теряли работу, 200 000 погибших от COVID, катастрофическая ситуация во многих сферах, а фондовые рынки поставили рекорды роста. Капитализация некоторых техгигантов достигла астрономических цифр. В ближайшее время мы увидим чудовищную дифференциацию по доходам. В США и во всем мире появятся люди с состояниями в триллионы долларов. Впервые в истории.

2153 человека уже обладают суммами, превышающими доходы 4,6 миллиарда наименее обеспеченных людей.

В глобальных процессах мы наблюдаем фундаментальную перестройку. Как мы помним из истории Советского Союза, перестройкой хорошие вещи не называют. Если перестройка — будут потрясения. Раньше, когда у нас патриоты говорили про загнивающий Запад, от них отмахивались: ой, да нам бы так загнивать. Сейчас уже никто этого не скажет, потому что Запад очень неоднородный. Некоторые европейские страны себя нормально чувствуют: например, социал-демократические скандинавские страны. Не скажу, что хорошо, но нормально. А в странах с капитал-фундаментализмом (таких как США) хаос нарастает, и они перестают быть эталоном для мира.

Самое главное — Россия-то какими вопросами должна задаваться?

Нас вели 30 лет по либеральному пути, который мы скопировали с американского. Зачем мы продолжаем идти с ослиным упрямством по этому пути?

Рядом Китай, который показал и в пандемию совершенно другие результаты, и в целом. В некоммунистической Южной Корее тоже уровень плановости и дисциплины гораздо более высокий. Почему мы не идем по этому пути?

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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Темы выборы сша 2020 инна новикова александр ведруссов
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