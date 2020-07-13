Шкуматов: "Незаметный триумф референдума, которого не было"

Зампредседателя Государственной Думы Ольга Епифанцева сказала, что в России мало государственных праздников, поэтому она предложила сделать день голосования за поправки к Конституции одним из них. В таком случае на дорогах в России будет посвободнее немного чаще. Как прошло это голосование? Почему такие итоги? Об этом с координатором движения "Синие ведерки" Петром Шкуматовым беседует председатель совета директоров "Правды.Ру" Вадим Горшенин.

Триумф референдума

— Петр, как ты относишься словосочетанию пресс-секретаря президента: триумф референдума?

— С юмором. Ведь пресс-секретарь нашего президента — человек с юмором. Он иногда очень веселит народ. Можно сказать, что у него это в очередной раз получилось.

— Меня взволновала именно связка этих двух слов: триумф и референдум, потому что референдума не было и триумфа тоже как-то не наблюдается.

— Вот в этом, наверное, и юмор. Просто люди, которые находятся в высших эшелонах власти, как правило — непростые и непросто изъясняются. Поэтому, когда тот же Песков говорит про триумф референдума, может быть, он туда и закладывает смысл, что одно на другое дает ровно противоположный результат.

Я с такими иносказаниями сталкивался очень часто, когда чиновник говорит вроде бы одно, а на самом деле, если покрутить и обдумать эту фразу, получается другое. И они так довольно часто выражаются. У пресс-секретаря президента хорошо получилось всех посмешить. Я думаю, в первую очередь, своих товарищей.

— Вспоминая брежневские времена, сразу же появилась мысль, что на всех площадях будут вывешены огромные транспаранты: "Поправки к Конституции Российской Федерации — в жизнь!", "Решения референдума выполним и перевыполним!" Можно вручать вымпелы передовикам, которые лучше всех выполнили поправки и так далее.

На самом деле даже цифры явки — несколько натянутые, потому что были растянуты сроки. Удивительно, что в смычке протестных регионов оказались самые донорские и дотационные. Якутия — 41% против, Камчатский край — 37% против, они в тройке лидеров по получаемым дотациям. И регионы-доноры: Москва — 31%, Ханты-Мансийский округ — 30%, НАО — 55%, Свердловская область — 32%. Почему вдруг самые богатые и самые бедные вдруг сомкнулись?

— Я примерное объяснение этого увидел, как ни странно, на примере того, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Это — движение Black lives matter, агрессивная риторика ультралевых, которые сейчас там захватили улицы, и другие совершенно удивительные даже для Америки события.

Но если посмотреть на эту историю внимательно и детально, то видно, что в России, США, Европе и во многих других странах так называемого первого мира происходят одни и те же социальные процессы. Связаны они с тем, что в условиях цифровизации всего и вся начало резко расти неравенство.

Имущественное неравенство, а дальше за ним поползло все остальное. В результате автоматизации, развития искусственного интеллекта и так далее на обочину жизни было выброшено огромное количество людей, которые уже не нужны.

В результате в Соединенных Штатах сложилась ситуация, когда количество так называемых лишних людей превысило в какой-то момент 50% от общей численности работающего населения. Я напомню, что Соединенные Штаты — прежде всего, протестантская страна, которая построена на протестантской этике немцев. Например, в Дакоте до сих пор немецкий язык является одним из главных, там есть немецкая диаспора.

В России тоже есть протестантские регионы, как ни странно. И в этих регионах тоже происходит выброс на обочину огромного количества людей. Эти люди либо не заняты, либо заняты каким-то фейковым трудом, который не дает им ощущения полезности. Они перекладывают бумажки с места на место или возят какие-то жопогрейки из склада в Подмосковье покупателям в Бутово.

Такая абсолютно бессмысленная работа полностью уничтожает человеческую культуру. В итоге получается противостояние культур. На наших глазах формируется или уже сформировалась культура людей, которые выброшены на обочину, и культура людей, которые все еще находятся в протестантской этике.

И как ни странно, голосование по изменениям в Конституцию России тоже отражает этот глобальный социальный процесс. Ведь основная риторика тех людей, которые выступают против, по сути — манифест человека, которого не замечают, который не развивается, который занимается какой-то ерундой.

Допустим, Камчатка — это жемчужина России, но она находится в плачевном состоянии. Это сказывается на настроениях местных жителей. Очень большой отток населения, прежде всего, молодого и самого активного, идет оттуда.

А дальше — очень важный момент. Куда эти люди перетекают? А перетекают они в так называемые богатые регионы. Но ведь недовольство никуда не девается. Оно просто переливается по системе сообщающихся сосудов внутри страны.

Более того, человек, которого сорвали с родного места, где он родился, где остались его родственники и друзья, вся его жизнь, очень долгое время находится в состоянии стресса. Есть комплекс эмигранта, когда очень многие люди, которые уехали из России, никак не могут оставить Россию в покое.

— Продолжают участвовать в нашей политической жизни в соцсетях.

— Да, хотя, казалось бы, чувак, ты уехал отсюда, ты — даже гражданин другого государства. Оставь ты это нам. Можешь постить видосики, как в Австралии жизнь, хватит лезть со своими советами в нашу реальность. Это — психологический эффект, когда люди так прилипают и до конца жизни могут не отлипнуть.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Юрий Кондратьев