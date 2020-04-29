Оппозиция провела онлайн-митинг. Как это было

В сети взяли на вооружение практику проводить онлайн-митинги на актуальные темы. Не исключено, что в дальнейшем подобные методы могут сохраниться во избежание ненужных рисков и потерь для протестующих.

К примеру, общественная кампания «Нет!» 28 апреля провела в интернете митинг против поправок к Конституции. А 1 мая в сети ждут коммунистов. По мнению экспертов, по мере снятия карантина, а главное, снижения уровня жизни людей и правые, и левые все-таки возвратятся на улицу. Чтобы быть хотя бы номинально услышанными.

В онлайн-митинге приняли участие представители «Яблока», команды Дмитрия Гудкова, «Открытой России» Михаила Ходорковского, а также скандально известные оппозиционные муниципальные депутаты и традиционные гражданские активисты.

Последний митинг 28 апреля проводился против президентских поправок к Конституции, но потом были добавлены требования к властям оказать в условиях эпидемии прямую помощь гражданам.

В итоговой резолюции протестующие потребовали «принять экстренные меры для спасения людей и страны во время кризиса», «представить обществу четкий план по борьбе с эпидемией и говорить правду о сложившейся ситуации», «обеспечить медицинские учреждения», «предоставить достаточную финансовую поддержку всем гражданам, малому и среднему бизнесу».

Не обошлось без прав человека и массовых амнистий. Но в основном требования касались необходимости экстренных мер по спасению людей. В ближайшем будущем активисты планируют онлайн-митинги на YouTube-каналах, где смогут выступить представители разных городов страны.

Что касается эффективности данных мероприятий, то понятно, что их участники никогда не признают свои онлайн-акции безрезультатными, а, наоборот, станут говорить о широте географического охвата и глубине протестного подъема.

Не исключено, что оппозиция и дальше митинговать в соцсетях - даже тогда, когда ограничения на публичные мероприятия буду сняты. К примеру, КПРФ ране анонсировал семинар 21 апреля к 150-летию Ленина, в котором участвовало около 50 тыс. человек.

А Алексей Навальный, начиная свою кампанию «5 шагов для России», прямо заявил, что если на митинги выходить опасно, то поставить подпись под петицией может каждый, не вставая с дивана. Но эксперты считают такое развитие ситуации маловероятным.

Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов по этому поводу заявил, что после выхода из эпидемии людям еще долго будет не до митингов, а повод для активного протеста у несогласных возникнет только к осени. Сами по себе онлайн-акции менее заметны и для общества, и для власти - в отличие от реальных.

"Вчера на Ютубе прошло оппозиционное мероприятие под названием онлайн-митинг. Это, кажется, первый опыт такого рода. Приятно отметить, что мероприятие немедленно продемонстрировало то же самое, что и оффлайн-митинги",- пишут авторы "Мюсли вслух".

Процитируем материал "Коммерсанта": "Согласно данным YouTube, опубликованным под записью онлайн-митинга, трансляцию посмотрело 22,6 тыс. человек. Координатор «Открытой России» Татьяна Усманова сообщила "Ъ", что количество просмотров еще грузится, и, по данным панели администратора YouTube-канала кампании «Нет!», трансляцию на этой площадке посмотрели 48 тыс. пользователей" .

"Всё как всегда: полиция со своими рамками неправильно участников считает, нужен "Белый счётчик", доверяйте только ему",- иронизируют они.

"Самые зоркие заметили прикол: лайки на трансляции росли в неестественной геометрической прогрессии, а значит, орги и по совместительству сбитые летчики закупили себе лайков. Довольно потешно. Ведь потом они выдадут это за мнение россиян. Ждем онлайн-митинга "открытки" на 146 миллиардов россиян. Ну вы поняли",- иронизируют в соцсетях.

"А знаете что смешно? Что от митинга в интернете не будет красивых картинок для Guardian об ужасных ментах, которые едят свободных граждан. И поэтому этот митинг - вообще никому никуда не упал. И тогда включается Phase 2 - им приходится закупать накруточки, чтобы создать хоть какое- то подобие движухи. Как же это все провинциально и убого",- констатируют эксперты.

Со своей стороны политической экспертной группы Константин Калачев назвал онлайн-протесты форматом мобилизации активистов, вовлечения новых сторонников и выстраивания горизонтальных связей.

В будущем возвращение на улицы произойдет тогда,когда митингующие решат, что им уже нечего терять, "что, видимо, и будет происходить по мере ухудшения ситуации в стране".

Власть реагирует на меняющиеся общественные настроения, аудит которых она проводит регулярно. Калачев озвучил вывод, что власть будет реагировать только тогда, когда на заявления оппозиции будет отклик и сочувствие в обществе.