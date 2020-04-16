Кто стоит за ненужной инициативой по переносу Дня воинской славы

Перенос празднования Дня окончания Второй мировой войны с 2 на 3 сентября, это политический "шаманизм", считает историк Олег Айрапетов.

Вторая Мировая война.Агрессия Японии серия 4

Госдума: Японию мы победили не 2, а 3 сентября

Госдума на заседании во вторник приняла во втором и третьем чтениях законопроект о переносе на 3 сентября дня воинской славы.

Согласно документу, в России вводится новый День воинской славы 3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год), одновременно упраздняется действующая сейчас памятная дата 2 сентября.

Дума напоминает, что указ об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией был принят Президиумом Верховного Совета СССР. Праздновать эту дату, по мнению парламентариев, вероятно, более логично, чем 2 сентября 1945 года, когда был подписан Акт о капитуляции Японской империи на борту американского линейного корабля "Миссури" в Токийском заливе.

А как же Беслан?

Заметим, что днем ранее инициатива не была одобрена Советом при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Совет посчитал недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября — в день памяти жертв теракта в Беслане.

"По нашему мнению, решения об установлении памятных дат должны объединять людей, а не разобщать их. Перенос Дня воинской славы со 2 на 3 сентября будет встречен с непониманием родными и близкими погибших в этом чудовищном теракте", — приводятся в сообщении слова из письма главы СПЧ Валерия Фадеева.

Исторические даты условны

Как сказал "Правде.Ру" доцент МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат исторических наук Олег Айрапетов, любые даты в мире достаточно условные.

Например, все знают, что Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, хотя формально 1 сентября началась германо-польская война, а во Вторую мировую она превратилась несколькими днями позже, когда вступили в нее Великобритания, Франция.

День победы над Японией действительно был объявлен 3 сентября 1945 года в СССР, продолжил историк, но 2 сентября было выступление Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина о том, что война закончилась, что Япония признала себя побежденной. Оно было опубликовано официально опубликовано в "Красной звезде", "Известиях", "Правде" 4 сентября.

"Шаманят", чтобы отвлечь от провальных действий в эпидемию

По мнению историка, любая из этих дат может праздноваться, но инициативы по их переносу, призваны "чем-то еще заполнить повестку дня, кроме эпидемии коронавируса":

"Давайте, мол, мы со 2 сентября на 3-е переносим. А тут оказывается, что 3 сентября — это Беслан".

"Для меня ясно, что капитуляцией Японии Вторая мировая война закончилась. Капитуляцию подписал, в том числе, и представитель Советского Союза, если не ошибаюсь, это был генерал-лейтенант Деревянко. Нет, обязательно надо что-то новое изобрести, а теперь начнутся дискуссии. Может быть, такого рода дискуссии — их (депутатов) цель, чтобы внимание людей отвлечь от, например, ввода пропускного режима в метро", — сказал Олег Айрапетов.

"2 или 3 сентября закончилась Вторая мировая война — это самое то, что нам "нужно" обсуждать. А что это меняет? Мне вчера сказали, генерал Владимир Шаманов за этим стоит. Вот такой политический шаманизм получается", — сделал ввод Олег Айрапетов.

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