Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Олег Артюков

"Это будет калька": нужен ли России институт защиты исторической памяти

Общество

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой создания института защиты исторической памяти. По его мнению, такая структура позволит "защитить правду".

С идеей создания такого института Володин выступил в ходе переговоров с председателем Народной скупщины Сербии Мае Гойкович. И, по его мнению, привлечь к его работе следует зарубежных парламентариев и экспертов.

Также стоит отметить, что речь идет исключительно о периоде Второй мировой войны. "Нам было бы правильно создать институт защиты исторической памяти, учитывая, что граждане Советского Союза, русский народ, как и граждане Югославии, сербский народ, понесли огромные потери в этой кровопролитной войне. Мы с вами одинаково понимаем, что нам необходимо защитить память о погибших", — сказал Володин.

По его словам, создание такой структуры "в рамках межпарламентского измерения" с участием экспертов и ученых даст возможность далее в гуманитарной сфере "предпринять шаги, позволяющие защитить объективность о том времени, защитить правду, защитить память о тех, кто погиб".

Он отметил, что "во многих странах Европы появляются аналогичные структуры, которые пытаются взять на себя ответственность рассказывать о том времени". Однако, добавил он, "их оценки того времени и оценка роли советского солдата расходятся с действительностью". И напомнил о высказываниях польских политиков и чиновников, обвиняющих СССР в развязывании Второй мировой войны.

Впрочем, речь не только о Польше. Достаточно вспомнить прошлогоднюю резолюцию Европарламента с аналогичным "вердиктом" и резкую реакцию на нее в России. Причем на самом высоком уровне.

По примеру Польши и Украины?

Насколько идея создания института защиты исторической памяти проработана, из слов Вячеслава Володина непонятно. Хотя очевидно, что если ее попробуют реализовать, то участие в такой структуре иностранных политиков и экспертов будет весьма важной составляющей.

Другой вопрос, насколько такой институт необходим… Если говорить об "аналогичных структурах во многих странах", о которых говорил спикер, то на ум приходят польский и украинский институты национальной памяти. Хотя их деятельность охватывает не только Вторую мировую.

Еще есть различные комиссии в прибалтийских государствах, которые заняты подсчетом "ущерба от советской оккупации" и обоснованием неких "компенсаций" от России. Которые, впрочем, официально не предъявляются ввиду их очевидной абсурдности.

России действительно необходимо перенимать такой опыт? Очевидно, что подобные учреждения в вышеназванных государствах к научным изысканиям имеют весьма отдаленное отношение.

И к тому же получается, что нынешние структуры — то же Россотрудничество, например — неэффективны в том, что касается донесения исторической правды до зарубежной аудитории. Ведь насколько можно понять, ориентирована такая структура будет именно на людей в других странах.

Что об этом думают специалисты

Историк Борис Юлин к инициативе спикера Госдума отнесся отрицательно.

"Вопрос даже не в исторической правде или в неправде, а кто будет этим заниматься. То есть когда вся наука будет подчинена четкой идеологии. В Советском Союзе, который в этом обвиняют, подобной картины не было. А сейчас она будет. Она и сейчас уже есть. Но кто будет решать, что за историческая правда? Те, кто вешают доску (финскому маршалу Карлу) Маннергейму, допустим, или вешают памятные доски (адмиралу Александру) Колчаку?", — сказал он "Правде.Ру".

"У нас тогда будет настолько выдуманная история — хуже, чем у нынешней Украины. Над нами будет смеяться весь мир. Историей должны заниматься ученые, а не политики. Которые определяют, что правильно в истории, а потом ученые должны только это подтвердить", — считает Борис Юлин.

Военный историк Алексей Исаев также считает, что в такой структуре нет необходимости.

"Я, честно говоря, не поддержу такую идею. На мой взгляд, России как раз выгоднее и лучше опираться на сугубо научные кадры. У нас есть соответствующие научные учреждения. Это будет звучать все же солиднее, чем очередное копирование министерства пропаганды", — сказал он "Правде.Ру".

Повторимся, впрочем, что пока неизвестно, что из себя мог бы представлять институт, о котором говорил спикер Госдумы. Возможно, какие-то подробности появятся позднее. Хотя возможно, что и нет.

Темы борис юлин алексей исаев вячеслав володин вторая мировая война институт исторической памяти
Актуальная аналитика
Новости Украины
Идея о создании антироссийского "фермерского пояса" получила развитие
Общество
"Это будет калька": нужен ли России институт защиты исторической памяти
Общество
Танец Победы на батуте: Кто не скачет – русофоб!
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Военный самолет разбился в Пакистане
Житель Находки пожертвовал китайской больнице 400 масок
Боец Монсон рассказал о звонке Путина
Япония будет следить за миром при помощи спутника-шпиона на орбите
Украинские власти эвакуируют сограждан из Китая, если они не больны
Китайский этап "Формулы-1" официально отменён из-за коронавируса
Музей имени посла Андрея Карлова открыли в турецком городе
Госдума рассмотрит закон о пенсиях для ухаживающих за лежачими
Фанаты остались разочарованы "важным" заявлением Медведевой
Эксперты сообщили об улучшении качества воздуха в Москве
Последние материалы
Китайский этап "Формулы-1" официально отменён из-за коронавируса
Музей имени посла Андрея Карлова открыли в турецком городе
Госдума рассмотрит закон о пенсиях для ухаживающих за лежачими
Фанаты остались разочарованы "важным" заявлением Медведевой
"Это будет калька": нужен ли России институт защиты исторической памяти
Эксперты сообщили об улучшении качества воздуха в Москве
Ситуацию в Ливии Владимир Путин обсудил с премьером Италии
Танец Победы на батуте: Кто не скачет – русофоб!
"Сочи" рассчитывает подписать контракт с Кокориным до конца недели
Соглашение о свободной торговле одобрил Европарламент для Вьетнама
Популярное
Военные новости
Аналогов нет: Леонков объяснил уникальность С-500

Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.

Аналогов нет: Леонков объяснил уникальность С-500
Хрущев построил водохранилище, пусть за это Россия платит ущерб
Новости Украины
Хрущев построил водохранилище, пусть за это Россия платит ущерб
Военные новости
"Белые лебеди" могут получить гиперзвуковые "Кинжалы"
Бывший СССР
Вперед в Средневековье: Казахстан погубит национальный вопрос
Василий Амирджанов Танец Победы на батуте: Кто не скачет – русофоб! Василий Амирджанов Петр Фадеев Коронавирус позвонил на смартфон Петр Фадеев Любовь Степушова В Германии уверены, что к власти придут фашисты Любовь Степушова
Комментарии
Часть жителей России прекратила выплаты по ипотеке
А нас за что? США ввели санкции против Болгарии
Идея о создании антироссийского "фермерского пояса" получила развитие
Белорусский эксперт: Москва и Минск на грани "грандиозного конфликта"
Стилист Пугачевой о жене Петросяна: "Ходячее чучело!"
Танец Победы на батуте: Кто не скачет – русофоб!
"Это будет калька": нужен ли России институт защиты исторической памяти
Живой Кен продемонстрировал свои новые силиконовые импланты
Ярош рассказал, почему не стал заходить в Донецк в 2014 году
"Это будет калька": нужен ли России институт защиты исторической памяти
Белоруссия намерена укрепить дружбу с Ираном
В ПАСЕ не стало меньше антироссийской риторики
"Это будет калька": нужен ли России институт защиты исторической памяти
Белорусский эксперт: Москва и Минск на грани "грандиозного конфликта"
В ПАСЕ не стало меньше антироссийской риторики
Часть жителей России прекратила выплаты по ипотеке
WADA проверит на допинг всех призёров чемпионата мира по биатлону
Живой Кен продемонстрировал свои новые силиконовые импланты
Ярош рассказал, почему не стал заходить в Донецк в 2014 году
Часть жителей России прекратила выплаты по ипотеке
Николай Платошкин: "Предложения Путина - никакие"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ