"Это будет калька": нужен ли России институт защиты исторической памяти

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой создания института защиты исторической памяти. По его мнению, такая структура позволит "защитить правду".

С идеей создания такого института Володин выступил в ходе переговоров с председателем Народной скупщины Сербии Мае Гойкович. И, по его мнению, привлечь к его работе следует зарубежных парламентариев и экспертов.

Также стоит отметить, что речь идет исключительно о периоде Второй мировой войны. "Нам было бы правильно создать институт защиты исторической памяти, учитывая, что граждане Советского Союза, русский народ, как и граждане Югославии, сербский народ, понесли огромные потери в этой кровопролитной войне. Мы с вами одинаково понимаем, что нам необходимо защитить память о погибших", — сказал Володин.

По его словам, создание такой структуры "в рамках межпарламентского измерения" с участием экспертов и ученых даст возможность далее в гуманитарной сфере "предпринять шаги, позволяющие защитить объективность о том времени, защитить правду, защитить память о тех, кто погиб".

Он отметил, что "во многих странах Европы появляются аналогичные структуры, которые пытаются взять на себя ответственность рассказывать о том времени". Однако, добавил он, "их оценки того времени и оценка роли советского солдата расходятся с действительностью". И напомнил о высказываниях польских политиков и чиновников, обвиняющих СССР в развязывании Второй мировой войны.

Впрочем, речь не только о Польше. Достаточно вспомнить прошлогоднюю резолюцию Европарламента с аналогичным "вердиктом" и резкую реакцию на нее в России. Причем на самом высоком уровне.

По примеру Польши и Украины?

Насколько идея создания института защиты исторической памяти проработана, из слов Вячеслава Володина непонятно. Хотя очевидно, что если ее попробуют реализовать, то участие в такой структуре иностранных политиков и экспертов будет весьма важной составляющей.

Другой вопрос, насколько такой институт необходим… Если говорить об "аналогичных структурах во многих странах", о которых говорил спикер, то на ум приходят польский и украинский институты национальной памяти. Хотя их деятельность охватывает не только Вторую мировую.

Еще есть различные комиссии в прибалтийских государствах, которые заняты подсчетом "ущерба от советской оккупации" и обоснованием неких "компенсаций" от России. Которые, впрочем, официально не предъявляются ввиду их очевидной абсурдности.

России действительно необходимо перенимать такой опыт? Очевидно, что подобные учреждения в вышеназванных государствах к научным изысканиям имеют весьма отдаленное отношение.

И к тому же получается, что нынешние структуры — то же Россотрудничество, например — неэффективны в том, что касается донесения исторической правды до зарубежной аудитории. Ведь насколько можно понять, ориентирована такая структура будет именно на людей в других странах.

Что об этом думают специалисты

Историк Борис Юлин к инициативе спикера Госдума отнесся отрицательно.

"Вопрос даже не в исторической правде или в неправде, а кто будет этим заниматься. То есть когда вся наука будет подчинена четкой идеологии. В Советском Союзе, который в этом обвиняют, подобной картины не было. А сейчас она будет. Она и сейчас уже есть. Но кто будет решать, что за историческая правда? Те, кто вешают доску (финскому маршалу Карлу) Маннергейму, допустим, или вешают памятные доски (адмиралу Александру) Колчаку?", — сказал он "Правде.Ру".

"У нас тогда будет настолько выдуманная история — хуже, чем у нынешней Украины. Над нами будет смеяться весь мир. Историей должны заниматься ученые, а не политики. Которые определяют, что правильно в истории, а потом ученые должны только это подтвердить", — считает Борис Юлин.

Военный историк Алексей Исаев также считает, что в такой структуре нет необходимости.

"Я, честно говоря, не поддержу такую идею. На мой взгляд, России как раз выгоднее и лучше опираться на сугубо научные кадры. У нас есть соответствующие научные учреждения. Это будет звучать все же солиднее, чем очередное копирование министерства пропаганды", — сказал он "Правде.Ру".

Повторимся, впрочем, что пока неизвестно, что из себя мог бы представлять институт, о котором говорил спикер Госдумы. Возможно, какие-то подробности появятся позднее. Хотя возможно, что и нет.