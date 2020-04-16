Военный историк: Парад Победы нужно отменить

Парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Москве необходимо отменить. Это нужно было сделать еще в феврале.

Такое мнение высказал военный историк Борис Юлин.

"Парад актуален именно к дате. Логичнее было просто взять и отменить. Парад Победы не в День Победы все равно лишен особого смысла. Это будет парад в честь чего-нибудь другого. То, что ветераны обратились (к президенту с просьбой о переносе парада — Прим. ред.), это они молодцы, это правильно. А то, что у нас согнали в Алабине 15 тысяч человек и тренируют это на парад, это я считаю преступлением", — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что парад является приятным, но не жизненно важным для страны событием.

"Во время Великой Отечественной войны смерти были осмысленные. Люди сражались за Родину. А здесь если хоть один человек погибнет из-за этого парада, из-за того, что эпидемиологическая обстановка усложнится, это уже будет и преступлением, и абсолютно бессмысленной смертью", — заявил Юлин.

По мнению историка, парад могут перенести на сентябрь, когда отмечается День Победы во Второй мировой войне. Но это уже будет парад именно к этой дате, а не ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее к президенту с просьбой перенести Парад Победы обратились руководители ветеранских организаций. Владимиру Путину было направлено коллективное письмо. Позднее ряд СМИ написал о том, что парад 9 мая все-таки будет отменен. Официального подтверждения этого пока нет.