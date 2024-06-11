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5 пород собак, которые не пахнут "псиной": мечта для педантичных хозяев

Кинологи назвали породы собак, которые не пахнут "псиной"

2:23
Зоосфера » Собаки

Не каждый человек готов постоянно мириться с неприятным запахом "псины" в доме, даже если очень любит животных.

Кинологи назвали породы собак, которые не пахнут "псиной"
Фото: commons.wikimedia.org by jean-noel kern is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Эта проблема не возникает лишь в одном случае — если вы живете в частном доме, и собака проводит почти все свое время на улице.

Однако есть хорошая новость для тех, кто хочет завести собаку, но боится неприятного запаха. Существует как минимум 5 пород собак, которые не имеют специфического "аромата":

Колли

Длинношерстные красавицы могут доставить хлопоты во время линьки, но их шерсть абсолютно не пахнет. Если вы готовы регулярно вычесывать своего питомца, то беспорядок в доме вам не грозит. Помимо прочего, колли — это очень умные, грациозные и дружелюбные собаки, которые легко находят общий язык с членами семьи и другими домашними животными.

Померанский шпиц

Эта декоративная порода собак отличается миниатюрным размером и густым подшерстком. Благодаря своему внешнему виду, напоминающему плюшевую игрушку, они приобрели огромную популярность.

Это отличный питомец для квартиры, поскольку при регулярном уходе они не создадут проблем — ни комков шерсти, ни запаха.

Однако, несмотря на свой маленький размер, характер у померанского шпица достаточно дерзкий, и он может проявлять независимость даже по отношению к своим хозяевам.

Далматинец

Идеальный питомец для семьи с детьми: они очень игривые, ласковые и энергичные. С далматинцами вы точно не соскучитесь, так как они нуждаются в регулярных физических нагрузках.

Эти гладкошерстные питомцы абсолютно лишены неприятного запаха.

Пудель

Одна из самых интеллектуальных пород собак в мире: даже неопытный человек сможет обучить их выполнению базовых команд и трюков.

Их ум помог им стать звездами цирковых шоу, так как дрессировщики быстро поняли, что пудели лучше остальных поддаются обучению.

Пудели не имеют типичного запаха собаки, однако их шерсть требует регулярного профессионального ухода.

Бигль

Эти собаки относятся к гончим, поэтому обладают гладкой шерстью и не требуют особого ухода.

Однако им нужны длительные прогулки, чтобы выплеснуть энергию.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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