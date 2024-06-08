Как вернуть уважение: что делать, если кошка перестала вас слушать

Стало известно, что делать, если кошка перестала вас слушать

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Чтобы кошка любила своего хозяина, просто кормить ее недостаточно: купить любовь животного сложно.

Фото: flickr.com by Sheila Sund is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Если питомец демонстративно вас игнорирует, это означает, что вы допустили серьёзные ошибки в своём поведении.

Однако это можно исправить.

Как нужно вести себя, чтобы кошка снова испытывала к вам тёплые чувства:

Не вторгайтесь в её личное пространство: если любимица спит, не трогайте её. Не берите кошку на руки, пока она сама к вам не подойдёт.

Не смотрите кошке прямо в глаза: в языке животных это означает вызов на бой и демонстрацию доминирования.

Говорите тихим и спокойным голосом: громкие звуки воспринимаются как угроза и агрессия.

Пересмотрите питание: возможно, кошке не нравится выбранный корм или вы редко меняете воду.

Также кошки невероятно чистоплотны. Если вы не будете регулярно чистить её лоток, это ей явно не понравится.

Не позволяйте посторонним трогать вашу кошку: "посягательство" со стороны незнакомых людей для кошки является сильным стрессом.