Как вернуть уважение: что делать, если кошка перестала вас слушать

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Стало известно, что делать, если кошка перестала вас слушать

1:08
Зоосфера » Кошки

Чтобы кошка любила своего хозяина, просто кормить ее недостаточно: купить любовь животного сложно.

Стало известно, что делать, если кошка перестала вас слушать
Фото: flickr.com by Sheila Sund is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Если питомец демонстративно вас игнорирует, это означает, что вы допустили серьёзные ошибки в своём поведении.

Однако это можно исправить.

Как нужно вести себя, чтобы кошка снова испытывала к вам тёплые чувства:

  • Не вторгайтесь в её личное пространство: если любимица спит, не трогайте её. Не берите кошку на руки, пока она сама к вам не подойдёт.
  • Не смотрите кошке прямо в глаза: в языке животных это означает вызов на бой и демонстрацию доминирования.
  • Говорите тихим и спокойным голосом: громкие звуки воспринимаются как угроза и агрессия.
  • Пересмотрите питание: возможно, кошке не нравится выбранный корм или вы редко меняете воду.
  • Также кошки невероятно чистоплотны. Если вы не будете регулярно чистить её лоток, это ей явно не понравится.
  • Не позволяйте посторонним трогать вашу кошку: "посягательство" со стороны незнакомых людей для кошки является сильным стрессом.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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