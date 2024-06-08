Как вернуть уважение: что делать, если кошка перестала вас слушать
Стало известно, что делать, если кошка перестала вас слушать
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Чтобы кошка любила своего хозяина, просто кормить ее недостаточно: купить любовь животного сложно.
Фото: flickr.com by Sheila Sund is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Если питомец демонстративно вас игнорирует, это означает, что вы допустили серьёзные ошибки в своём поведении.
Однако это можно исправить.
Как нужно вести себя, чтобы кошка снова испытывала к вам тёплые чувства:
- Не вторгайтесь в её личное пространство: если любимица спит, не трогайте её. Не берите кошку на руки, пока она сама к вам не подойдёт.
- Не смотрите кошке прямо в глаза: в языке животных это означает вызов на бой и демонстрацию доминирования.
- Говорите тихим и спокойным голосом: громкие звуки воспринимаются как угроза и агрессия.
- Пересмотрите питание: возможно, кошке не нравится выбранный корм или вы редко меняете воду.
- Также кошки невероятно чистоплотны. Если вы не будете регулярно чистить её лоток, это ей явно не понравится.
- Не позволяйте посторонним трогать вашу кошку: "посягательство" со стороны незнакомых людей для кошки является сильным стрессом.
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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru