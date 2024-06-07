Как понять, что ваша собака стареет: главные признаки

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Ветеринары назвали признаки стареющей собаки

1:12
Зоосфера » Собаки

Старость неизбежно приходит не только к людям, но и к животным. Владельцам иногда трудно смириться с тем, что их любимый питомец постарел: вместо энергичного и активного пса их встречает степенный "седовласый джентльмен".

Ветеринары назвали признаки стареющей собаки
Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

У каждой породы своя средняя продолжительность жизни, поэтому старение наступает в разное время. Обычно собака считается пожилой после того, как проживет половину своего срока.

Какие признаки указывают на то, что питомец начал стареть:

  • Потеря энтузиазма к прогулкам: если раньше он радостно прыгал рядом, то теперь просто виляет хвостом.
  • На прогулке он стал менее активным и более степенным: ходит медленнее, слабо реагирует на других животных и незнакомых людей.
  • Чем старше становится животное, тем больше времени оно проводит во сне.
  • Часто можно заметить пожилую собаку, которая бесцельно смотрит в стену или в пустое место.
  • Как и у людей, у животных появляется седина, свидетельствующая о наступлении старости.

Владельцам стоит проконсультироваться с ветеринаром, чтобы пересмотреть подход к организации питания питомца.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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