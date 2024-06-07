Как понять, что ваша собака стареет: главные признаки

Ветеринары назвали признаки стареющей собаки

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Старость неизбежно приходит не только к людям, но и к животным. Владельцам иногда трудно смириться с тем, что их любимый питомец постарел: вместо энергичного и активного пса их встречает степенный "седовласый джентльмен".

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У каждой породы своя средняя продолжительность жизни, поэтому старение наступает в разное время. Обычно собака считается пожилой после того, как проживет половину своего срока.

Какие признаки указывают на то, что питомец начал стареть:

Потеря энтузиазма к прогулкам: если раньше он радостно прыгал рядом, то теперь просто виляет хвостом.

На прогулке он стал менее активным и более степенным: ходит медленнее, слабо реагирует на других животных и незнакомых людей.

Чем старше становится животное, тем больше времени оно проводит во сне.

Часто можно заметить пожилую собаку, которая бесцельно смотрит в стену или в пустое место.

Как и у людей, у животных появляется седина, свидетельствующая о наступлении старости.

Владельцам стоит проконсультироваться с ветеринаром, чтобы пересмотреть подход к организации питания питомца.