Как понять, что ваша собака стареет: главные признаки

Старость неизбежно приходит не только к людям, но и к животным. Владельцам иногда трудно смириться с тем, что их любимый питомец постарел: вместо энергичного и активного пса их встречает степенный "седовласый джентльмен".
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У каждой породы своя средняя продолжительность жизни, поэтому старение наступает в разное время. Обычно собака считается пожилой после того, как проживет половину своего срока.
Какие признаки указывают на то, что питомец начал стареть:
Потеря энтузиазма к прогулкам: если раньше он радостно прыгал рядом, то теперь просто виляет хвостом.
На прогулке он стал менее активным и более степенным: ходит медленнее, слабо реагирует на других животных и незнакомых людей.
Чем старше становится животное, тем больше времени оно проводит во сне.
Часто можно заметить пожилую собаку, которая бесцельно смотрит в стену или в пустое место.
Как и у людей, у животных появляется седина, свидетельствующая о наступлении старости.
Владельцам стоит проконсультироваться с ветеринаром, чтобы пересмотреть подход к организации питания питомца.