Как понять, что у кошки стресс: специалист назвала 6 признаков

Ветеринары ответили, как понять, что у кошки стресс

2:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Стресс — это реакция живого организма на раздражающие факторы.

Фото: flickr.com by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Он может быть как положительным, так и отрицательным.

Термин "стресс" ввел в физиологию и психологию канадский ученый Ганс Селье. По данным ВОЗ, 65% всех заболеваний возникают из-за стресса.

Ученые выделяют три стадии стресса:

тревога

мобилизация всех ресурсов организма. У кошки распушается шерсть, она выпускает когти и прижимает уши

сопротивление

организм справляется со стрессом собственными силами

истощение

при продолжительном стрессе организм кошки истощается, и ей требуется помощь.

Какие признаки стресса можно заметить у вашей кошки:

Резкие изменения в поведении. Ласковая кошка становится агрессивной, не дается в руки, шипит на хозяина, может ударить лапой или броситься на кого-то из домочадцев. Свободолюбивое животное, наоборот, начинает выпрашивать ласку или становится слишком навязчивым.

Громкое мяуканье или мурлыканье также могут свидетельствовать о стрессе.

Кошка старается спрятаться, забивается в темные углы или на высокие места. Иногда даже перестает откликаться на зов.

Деструктивное поведение. Кошка дерет мебель, распускает покрывала и шторы на ленточки, портит обои. Такое поведение может быть следствием скуки, но иногда это способ метить территорию после переезда, ремонта или появления другого животного.

Нечистоплотность. Это не месть, а следствие нервного расстройства, при котором могут возникнуть спазмы. Это так называемый урологический синдром. Кроме того, стресс может обострить мочекаменную болезнь.

Если кошка гадит в неположенном месте, она может пытаться метить территорию. Если животное не стерилизовано, нечистоплотность часто проявляется во время течки у кошки или гона у кота. Также кошка может не пользоваться лотком из-за боли в суставах, если его бортики слишком высокие.

Чрезмерное вылизывание, ухудшение состояния шерсти, появление перхоти или проплешин. Стресс у кошки связан с нехваткой витаминов группы В, которые улучшают состояние кожи и шерсти.

Боязнь резких звуков или отсутствие реакции на внешние раздражители. Резкое изменение аппетита: кошка перестает есть или, наоборот, переедает. Попытки есть несъедобные предметы (мишуру, полиэтиленовые пакеты).

О признаках стресса также говорят расширенные зрачки, частое подергивание кожей, частое облизывание носа и бесцельные движения.