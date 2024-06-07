Как понять, что у кошки стресс: специалист назвала 6 признаков

Стресс — это реакция живого организма на раздражающие факторы.
Он может быть как положительным, так и отрицательным.
Термин "стресс" ввел в физиологию и психологию канадский ученый Ганс Селье. По данным ВОЗ, 65% всех заболеваний возникают из-за стресса.
Ученые выделяют три стадии стресса:
мобилизация всех ресурсов организма. У кошки распушается шерсть, она выпускает когти и прижимает уши
организм справляется со стрессом собственными силами
при продолжительном стрессе организм кошки истощается, и ей требуется помощь.
Какие признаки стресса можно заметить у вашей кошки:
Резкие изменения в поведении. Ласковая кошка становится агрессивной, не дается в руки, шипит на хозяина, может ударить лапой или броситься на кого-то из домочадцев. Свободолюбивое животное, наоборот, начинает выпрашивать ласку или становится слишком навязчивым.
Громкое мяуканье или мурлыканье также могут свидетельствовать о стрессе.
Кошка старается спрятаться, забивается в темные углы или на высокие места. Иногда даже перестает откликаться на зов.
Деструктивное поведение. Кошка дерет мебель, распускает покрывала и шторы на ленточки, портит обои. Такое поведение может быть следствием скуки, но иногда это способ метить территорию после переезда, ремонта или появления другого животного.
Нечистоплотность. Это не месть, а следствие нервного расстройства, при котором могут возникнуть спазмы. Это так называемый урологический синдром. Кроме того, стресс может обострить мочекаменную болезнь.
Если кошка гадит в неположенном месте, она может пытаться метить территорию. Если животное не стерилизовано, нечистоплотность часто проявляется во время течки у кошки или гона у кота. Также кошка может не пользоваться лотком из-за боли в суставах, если его бортики слишком высокие.
Чрезмерное вылизывание, ухудшение состояния шерсти, появление перхоти или проплешин. Стресс у кошки связан с нехваткой витаминов группы В, которые улучшают состояние кожи и шерсти.
Боязнь резких звуков или отсутствие реакции на внешние раздражители. Резкое изменение аппетита: кошка перестает есть или, наоборот, переедает. Попытки есть несъедобные предметы (мишуру, полиэтиленовые пакеты).
О признаках стресса также говорят расширенные зрачки, частое подергивание кожей, частое облизывание носа и бесцельные движения.
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