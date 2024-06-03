Несколько тысяч долларов: эти породы кошек поражают своей стоимостью

Составлен топ самых дорогих кошек

3:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Цена на эксклюзивных питомцев редких пород может достигать нескольких десятков тысяч долларов. Давайте узнаем, какие кошки могут по праву называться "золотыми".

Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Саванна

Результат американского научного эксперимента. Более 20 лет назад учёные вывели самую дорогую породу домашних животных. Саванна — это гибрид дикого сервала и обычной кошки. Она обладает развитым интеллектом, добрым нравом и спокойным характером. По преданности и любви к хозяину может соперничать с собакой. Средняя стоимость — 20 тысяч долларов.

Кхао-мани

Эта белоснежная красавица из Таиланда на протяжении веков была любимицей королевских особ. В 2009 году порода была официально зарегистрирована. Уникальная особенность — белоснежная шерсть и иногда разноцветные глаза. Котёнка можно приобрести за 10 тысяч долларов.

Тойгер

Маленький домашний тигр, потомок бенгальской кошки и полосатого домашнего кота. Крупное животное с плюшевой шерстью и вертикальными полосками на спине. Стоимость достигает 3 тысяч долларов.

Лаперм

Умилительное создание с кудрявой шерстью, обожающая людей и готовая мурлыкать на коленях. Эта порода очень общительная, не переносит одиночества и отлично ладит с детьми. Цена варьируется в пределах 2,5 тысяч долларов.

Серенгети

Эта порода редка, всего несколько сотен экземпляров в мире. Несмотря на спокойный вид, Серенгети — настоящая охотница, стремящаяся к свободе. Стоимость удивительной кошки — 2 тысячи долларов.

Канадский сфинкс

Потомок древнеегипетских кошек, верных спутниц фараонов. Официально признана в 1966 году. Ласковая, умная кошка с гладкой кожей, лишённая шерсти. Легко поддаётся дрессировке. Стоимость котёнка — от 1000 до 1500 долларов.

Мейн-кун

Известен как самая крупная кошка в мире с американскими корнями. Вес до 12 кг (у кастрированных самцов), рост до 41 см в холке. Хорошо приспосабливается к холодному климату. Стоимость — 800-1200 долларов.

Питерболд

Бесшерстный сфинкс родом из Санкт-Петербурга. Порода появилась около 30 лет назад, предки — донской сфинкс и сиамо-ориентальная кошка. Кожа похожа на человеческую, летом животное может загореть и покрыться пигментными пятнами. Стоимость — до 1300 долларов.

Скоттиш-фолд

Главная особенность — загнутые вперёд и немного опущенные уши. Порода началась с белой вислоухой кошки Сьюзи из Шотландии. Добродушная и отзывчивая, эта кошка прекрасно уживается с другими животными и детьми. Цена — 1200 долларов.

Девон-рекс

Кошка с инопланетной внешностью, родом из Великобритании. Настоящий эльф кошачьего мира с грациозным телом и кудрявой шерстью. Игривая и активная, она не даст заскучать долгими зимними вечерами. Стоимость — от 500 до 1100 долларов.