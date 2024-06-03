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Несколько тысяч долларов: эти породы кошек поражают своей стоимостью

Составлен топ самых дорогих кошек

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Зоосфера » Кошки

Цена на эксклюзивных питомцев редких пород может достигать нескольких десятков тысяч долларов. Давайте узнаем, какие кошки могут по праву называться "золотыми".

Составлен топ самых дорогих кошек
Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Саванна

Результат американского научного эксперимента. Более 20 лет назад учёные вывели самую дорогую породу домашних животных. Саванна — это гибрид дикого сервала и обычной кошки. Она обладает развитым интеллектом, добрым нравом и спокойным характером. По преданности и любви к хозяину может соперничать с собакой. Средняя стоимость — 20 тысяч долларов.

Кхао-мани

Эта белоснежная красавица из Таиланда на протяжении веков была любимицей королевских особ. В 2009 году порода была официально зарегистрирована. Уникальная особенность — белоснежная шерсть и иногда разноцветные глаза. Котёнка можно приобрести за 10 тысяч долларов.

Тойгер

Маленький домашний тигр, потомок бенгальской кошки и полосатого домашнего кота. Крупное животное с плюшевой шерстью и вертикальными полосками на спине. Стоимость достигает 3 тысяч долларов.

Лаперм

Умилительное создание с кудрявой шерстью, обожающая людей и готовая мурлыкать на коленях. Эта порода очень общительная, не переносит одиночества и отлично ладит с детьми. Цена варьируется в пределах 2,5 тысяч долларов.

Серенгети

Эта порода редка, всего несколько сотен экземпляров в мире. Несмотря на спокойный вид, Серенгети — настоящая охотница, стремящаяся к свободе. Стоимость удивительной кошки — 2 тысячи долларов.

Канадский сфинкс

Потомок древнеегипетских кошек, верных спутниц фараонов. Официально признана в 1966 году. Ласковая, умная кошка с гладкой кожей, лишённая шерсти. Легко поддаётся дрессировке. Стоимость котёнка — от 1000 до 1500 долларов.

Мейн-кун

Известен как самая крупная кошка в мире с американскими корнями. Вес до 12 кг (у кастрированных самцов), рост до 41 см в холке. Хорошо приспосабливается к холодному климату. Стоимость — 800-1200 долларов.

Питерболд

Бесшерстный сфинкс родом из Санкт-Петербурга. Порода появилась около 30 лет назад, предки — донской сфинкс и сиамо-ориентальная кошка. Кожа похожа на человеческую, летом животное может загореть и покрыться пигментными пятнами. Стоимость — до 1300 долларов.

Скоттиш-фолд

Главная особенность — загнутые вперёд и немного опущенные уши. Порода началась с белой вислоухой кошки Сьюзи из Шотландии. Добродушная и отзывчивая, эта кошка прекрасно уживается с другими животными и детьми. Цена — 1200 долларов.

Девон-рекс

Кошка с инопланетной внешностью, родом из Великобритании. Настоящий эльф кошачьего мира с грациозным телом и кудрявой шерстью. Игривая и активная, она не даст заскучать долгими зимними вечерами. Стоимость — от 500 до 1100 долларов.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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